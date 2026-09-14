11 địa phương trọng điểm được giao chỉ tiêu tăng trưởng du lịch

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong vừa ký Quyết định số 2338/QĐ-BVHTTDL ban hành Kịch bản phát triển ngành du lịch gắn với mục tiêu tăng trưởng “2 con số,” nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy tăng trưởng trong những tháng cuối năm 2026 và tạo nền tảng cho giai đoạn 2027 - 2030…

Ảnh: Bộ VHTTDL

Kịch bản được xây dựng trên cơ sở triển khai Nghị quyết số 168/NQ-CP và Nghị quyết số 169/NQ-CP ngày 27/6/2026 của Chính phủ về cập nhật kịch bản tăng trưởng, giải pháp trọng tâm trong các quý còn lại của năm 2026 và mục tiêu tăng trưởng của các địa phương giai đoạn 2026 - 2030.

Đồng thời, đây là bước cụ thể hóa các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển du lịch được xác định tại Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới.

TĂNG TỐC TRONG NHỮNG THÁNG CUỐI NĂM 2026

Kịch bản phát triển du lịch được xây dựng theo hai phương án, tương ứng với những diễn biến khác nhau của tình hình quốc tế, thị trường khách và hoạt động vận tải hàng không. Ở kịch bản cao, trong điều kiện du lịch tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tốt và các tác động từ xung đột tại Trung Đông sớm được giải quyết, ngành đặt mục tiêu đón 27 triệu lượt khách quốc tế và 153 triệu lượt khách nội địa trong năm 2026.

Để đạt mục tiêu này, ngành du lịch sẽ tập trung khai thác mạnh thị trường Trung Quốc, duy trì tăng trưởng tại các thị trường Hàn Quốc, Ấn Độ và thúc đẩy thị trường Nga. Các thị trường xa như Tây Âu, Bắc Mỹ tiếp tục được duy trì, trong khi lợi thế từ các thị trường gần Đông Nam Á qua đường hàng không, đường bộ và đường biển được tăng cường khai thác.

Kịch bản phát triển du lịch được xây dựng theo hai phương án, tương ứng với những diễn biến khác nhau của tình hình quốc tế. Ảnh: Bộ VHTTDL

Trong trường hợp các điều kiện không thuận lợi, xung đột chính trị tiếp tục tác động đến các dòng khách, kết nối hàng không bị gián đoạn và giá dầu duy trì ở mức cao, kịch bản thấp được áp dụng cho năm 2026 với mục tiêu đón 23,2 triệu lượt khách quốc tế và 148 triệu lượt khách nội địa.

Trong phương án này, ngành du lịch ưu tiên các thị trường gần thuộc Đông Bắc Á và Đông Nam Á, đồng thời có giải pháp đặc biệt để Trung Quốc và Hàn Quốc tiếp tục đóng vai trò động lực tăng trưởng. Công tác xúc tiến, định vị hình ảnh Việt Nam là điểm đến an toàn, thân thiện, sản phẩm chất lượng và giá cả cạnh tranh cũng được đẩy mạnh nhằm sớm khôi phục đà tăng trưởng tại các thị trường Tây Âu, Bắc Mỹ, Nga và Ấn Độ.

Để hiện thực hóa mục tiêu, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao chỉ tiêu tăng trưởng khách quốc tế cho 11 địa phương trọng điểm về du lịch. Theo đó, TP.HCM được giao mục tiêu đón 11,5 triệu lượt khách quốc tế, tăng 33,7% so với năm 2025. Hà Nội 10 triệu lượt, tăng 27,8%. Đà Nẵng 9 triệu lượt, tăng 31,5%.

Khánh Hòa 7,2 triệu lượt, tăng 30,9%. Quảng Ninh 6 triệu lượt, tăng 33%. Ninh Bình được giao mục tiêu 3 triệu lượt khách quốc tế, tăng 36,3%. Huế và An Giang cùng 2,5 triệu lượt, tăng 31,5%. Lào Cai 1,9 triệu lượt, tăng 30,6%. Hải Phòng 1,8 triệu lượt, tăng 30,5%. Lâm Đồng 1,58 triệu lượt, tăng 33,7%.

Du lịch TP.HCM được giao mục tiêu đón 11,5 triệu lượt khách quốc tế. Ảnh: Bộ VHTTDL

Các địa phương còn lại được yêu cầu căn cứ lợi thế về tài nguyên, hạ tầng và khả năng thu hút khách để xây dựng kịch bản tăng trưởng phù hợp, phấn đấu mức tăng trưởng khách quốc tế, khách nội địa và tổng thu từ du lịch khoảng 25 - 35% so với năm 2025.

Việc phân giao mục tiêu gắn với yêu cầu các địa phương chủ động cập nhật kịch bản tăng trưởng khách du lịch cùng với kịch bản tăng trưởng GRDP, xây dựng giải pháp đột phá và tập trung nguồn lực cho những tháng còn lại của năm.

BA PHƯƠNG ÁN TĂNG TRƯỞNG CHO GIAI ĐOẠN 2027 - 2030

Không chỉ giải quyết mục tiêu trước mắt, kịch bản phát triển du lịch còn đặt nền móng cho giai đoạn 2027 - 2030, với định hướng chuyển mạnh sang tăng trưởng bền vững, nâng chất lượng dòng khách và gia tăng đóng góp của ngành vào nền kinh tế.

Theo mục tiêu được xác định tại Nghị quyết số 26-NQ/TW, đến năm 2030, du lịch phấn đấu đóng góp trực tiếp 10 - 12% GDP, giữ vững vị thế trong nhóm đầu Đông Nam Á về quy mô và tốc độ tăng trưởng. Trọng tâm được đặt vào nhóm khách có mức chi tiêu cao, lưu trú dài ngày, với tổng thu từ khách du lịch đạt 80 - 90 tỷ USD.

Trên cơ sở đó, ngành du lịch xây dựng ba phương án tăng trưởng cho giai đoạn 2027 - 2030. Kịch bản thấp dự kiến khách quốc tế tăng 8 - 10% mỗi năm, đạt khoảng 35 - 38 triệu lượt vào năm 2030 và khách nội địa khoảng 155 triệu lượt.

Kịch bản trung bình đặt mục tiêu tăng khách quốc tế 12 -1 5% mỗi năm, đạt khoảng 40 - 45 triệu lượt, trong khi khách nội địa đạt khoảng 158 triệu lượt. Ở kịch bản cao, khách quốc tế tăng 15 - 18% mỗi năm, hướng tới 45 - 50 triệu lượt vào năm 2030. Tổng thu từ khách du lịch theo phương án này đạt 80 - 90 tỷ USD, đóng góp trực tiếp 10 - 12% GDP.

Ngành du lịch cũng xây dựng ba phương án tăng trưởng cho giai đoạn 2027 - 2030. Ảnh: Bộ VHTTDL

Về dài hạn, ngành du lịch định hướng thu hút phân khúc khách quốc tế chi tiêu cao, lưu trú dài ngày; mở rộng thị trường MICE, chăm sóc sức khỏe, golf, thể thao, du lịch cộng đồng, du lịch nông thôn gắn với OCOP; gắn phát triển du lịch với công nghiệp văn hóa, điện ảnh, âm nhạc, ẩm thực, kinh tế di sản.

Định hướng mới yêu cầu ngành du lịch phải bước ra khỏi tư duy “đếm” số lượng khách để tiến vào cuộc cạnh tranh khốc liệt hơn về chất lượng và hiệu quả tài chính. Từ góc độ doanh nghiệp, TS. Phạm Hà, CEO LuxGroup, Phó Chủ tịch Liên chi hội Du lịch Xanh Việt Nam, nhìn nhận Nghị quyết số 26-NQ/TW không chỉ định hướng phát triển ngành, mà còn là một quyết định tái định vị du lịch trong mô hình tăng trưởng mới của Việt Nam.

Du lịch được nhìn nhận như một hệ sinh thái kinh tế tổng hợp, một du khách không chỉ mua phòng nghỉ hay vé tham quan. Họ sử dụng hàng không, vận tải, viễn thông, ngân hàng, thương mại, y tế, văn hóa, ẩm thực, nghệ thuật và công nghệ.

“Tôi cho rằng Việt Nam cần xây dựng một bộ chỉ số mới, bên cạnh số lượt khách, gồm mức chi tiêu bình quân, thời gian lưu trú, tỉ lệ quay lại, giá trị giữ lại trong cộng đồng, năng suất lao động, phát thải trên một đồng doanh thu và mức độ hài lòng của người dân tại điểm đến. Nếu thước đo tập trung vào giá trị, chất lượng và hạnh phúc, toàn ngành sẽ thay đổi cách đầu tư”, CEO Phạm Hà nói.

Về dài hạn, ngành du lịch định hướng thu hút phân khúc khách quốc tế chi tiêu cao, lưu trú dài ngày. Ảnh: Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế

Đồng quan điểm, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Hà Văn Siêu khẳng định, đây là thời điểm du lịch bước vào giai đoạn nắm bắt cơ hội phát triển trong kỷ nguyên mới, chuyển từ phát triển diện rộng sang chiều sâu, ứng dụng mạnh về công nghệ, phát huy mọi nguồn lực của xã hội, đặc biệt là nguồn lực về văn hóa, con người và vị thế của Việt Nam.

Nghị quyết 26 đã mở đường, thành bại của chiến lược tái định vị này sẽ được quyết định bởi năng lực thực thi chính sách từ Trung ương đến địa phương, bảo đảm một môi trường đầu tư minh bạch và lấy chất lượng trải nghiệm dịch vụ làm thước đo cuối cùng cho sự thịnh vượng của ngành.