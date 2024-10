Đưa vào khai thác một phần cao tốc Bến Lức - Long Thành trước Tết

Tại buổi làm việc của Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Lê Anh Tuấn với Ủy ban nhân dân các tỉnh TP.HCM, Đồng Nai, Long An, Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu về một số dự án giao thông trọng điểm kết nối liên vùng, trong đó có dự án cao tốc Bến Lức – Long Thành, chủ đầu tư Tổng công ty Đầu tư Phát triển Đường cao tốc Việt Nam (VEC) đã báo cáo như trên.

Cụ thể, VEC cho biết đang nỗ lực hoàn thành và đưa vào khai thác từng đoạn tuyến của dự án cao tốc dài 58 km này. Theo đó, đến tháng 11/2024, sẽ khai thác tạm một đoạn dài 3,4 km phía Tây (đoạn này thuộc nút giao đường Vành đai 3 TP.HCM do tỉnh Long An đảm nhiệm) từ nút giao cao tốc TP.HCM - Trung Lương đến nút giao quốc lộ 1A (nút giao Tân Tạo) thuộc địa phận huyện Bình Chánh, TP.HCM.

Tuy nhiên, trong quá trình kiểm tra thực tế hiện trường, đoạn tuyến này vẫn còn một đoạn ngắn khoảng 250 m đường nối từ cao tốc Bến Lức – Long Thành đến cao tốc TP.HCM - Trung Lương chưa hoàn thành. Sau khi nghe báo cáo, Thứ trưởng Tuấn đề nghị tỉnh Long An đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành để đưa vào khai thác tạm. Lãnh đạo VEC cũng thừa nhận tính cấp thiết phải hoàn thiện đoạn 250 m cao tốc Bến Lức - Long Thành này để đồng bộ với đoạn tuyến 3,4 km phía Tây nói trên kịp đưa vào khai thác.

Ngoài ra, cũng theo VEC, một đoạn tuyến khác dài 18,8 km liền mạch với đoạn tuyến 3,4 km từ nút giao quốc lộ 1 thuộc huyện Bình Chánh đến đường Nguyễn Văn Tạo thuộc huyện Nhà Bè (TP.HCM), theo kế hoạch cũng sẽ được thông xe, đưa vào khai thác vào trước Tết Nguyên đán Ất Tỵ (2025). Như vậy, toàn đoạn tuyến cao tốc dài 22 km phía tây của cao tốc Bến Lức - Long Thành sẽ được thông xe trước thềm năm mới âm lịch, phục vụ việc lưu thông thuận tiện cho người dân vào dịp Tết sắp tới. Trong thời gian khai thác tạm đến ngày 30/4/2025, chủ đầu tư sẽ chưa thu phí; và từ ngày 01/5/2025, đơn vị khai thác mới bắt đầu thu phí cao tốc.

Về đoạn nối hai cao tốc Bến Lức – Long Thành và TP.HCM - Trung Lương dài 250 m còn đang dang dở, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Long An Nguyễn Minh Lâm giải thích rằng do tỉnh mới được bàn giao và bắt đầu thi công từ đầu năm 2024 nên tiến độ không song hành, đồng bộ với cao tốc Bến Lức – Long Thành. Mặc dù vậy, lãnh đạo tỉnh Long An cũng xác nhận sẽ cố gắng và đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ để kịp hoàn thành trong tháng 11 theo kế hoạch của chủ đầu tư.

Trước đó, một đoạn phía Đông cao tốc Bến Lức – Long Thành từ nút giao Phước An đến nút giao quốc lộ 51 thuộc địa phận tỉnh Đồng Nai dài 6,1 km cũng được đề xuất đưa vào khai thác tạm vào tháng 11/2024. Cụ thể, ngày 10/10/2024, VEC đã có văn bản đề nghị Cục Đường bộ Việt Nam (Bộ Giao thông vận tải) phê duyệt phương án tổ chức giao thông giai đoạn khai thác tạm dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành. Ba đoạn được đề xuất thông xe và khai thác tạm gồm: Đoạn tuyến Tân Tạo – quốc lộ 1 (dài 3,4 km) và đoạn tuyến Phước An – quốc lộ 51 (dài 6,1 km) sẽ khai thác tạm từ tháng 11/2024; đoạn tuyến quốc lộ 1 – đường Nguyễn Văn Tạo (dài 18,8 km) sẽ khai thác tạm vào quý 1-2025.

Tại cuộc họp, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân TP.HCM Bùi Xuân Cường đã yêu cầu Sở Giao thông vận tải Thành phố, Ban quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM (TCIP) phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư trong việc hoàn thành các hạng mục do TP.HCM đảm nhiệm, nhất là tại các nút giao cao tốc với quốc lộ 50, đường Nguyễn Văn Tạo, Nguyễn Hữu Thọ (huyện Nhà Bè) để kịp đưa vào khai thác trước Tết theo kế hạch, phục vụ người dân đi lại thuận tiện.

Được biết, dự án cao tốc Bến Lức – Long Thành thuộc dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông, được khởi công vào tháng 7/2014 do VEC làm chủ đầu tư với tổng chiều dài dự án 57,8 km, đi qua các địa phương Long An, TP.HCM và Đồng Nai.