Chuyển đổi xanh từ nền tảng tài nguyên thiên nhiên
An Chi
22/04/2026, 17:25
Chuyển đổi xanh đang trở thành xu thế tất yếu nhằm hướng tới phát triển bền vững, bảo đảm sự hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế, bảo vệ môi trường và công bằng xã hội...
Sáng ngày 22/4 tại Hà Nội, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam (thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam) tổ chức tọa đàm “Tài nguyên thiên nhiên và chuyển đổi xanh ở Việt Nam”, đồng thời ra mắt cuốn sách cùng tên.
Tọa đàm diễn ra trong bối cảnh thế giới và Việt Nam đang phải đối mặt với nhiều thách thức lớn như biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường và cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên.
Phát biểu khai mạc tọa đàm, TS. Nguyễn Ngọc Sinh, Chủ tịch Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam cho rằng trong bối cảnh toàn cầu đã và đang phải đối mặt với những thách thức nghiêm trọng như: Biến đổi khí hậu, suy giảm đa dạng sinh học, ô nhiễm môi trường và cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên, chuyển đổi xanh ngày càng trở nên cấp thiết và mang tính thời sự.
Từ góc nhìn kinh tế học, PGS.TS. Nguyễn Danh Sơn, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam khẳng định: tài nguyên thiên nhiên là nền tảng không thể thiếu cho sự phát triển, vừa cung cấp nguyên liệu, năng lượng, vừa duy trì cân bằng sinh thái và an ninh môi trường.
"Tuy nhiên, tình trạng khai thác quá mức và ô nhiễm môi trường thời gian qua đã làm suy giảm nhanh chóng nguồn tài nguyên thiên nhiên ở nước ta," ông Sơn nêu thực tế.
Trước bối cảnh đó, việc phát triển năng lượng tái tạo, nông nghiệp tuần hoàn, bảo vệ rừng, quản lý bền vững nguồn nước và khai thác khoáng sản gắn với công nghệ sạch trong quá trình chuyển đổi xanh đều cho thấy xu hướng tận dụng lợi thế tự nhiên đi đôi với bảo tồn, tiến gần hơn tới mục tiêu phát triển nhanh và bền vững.
Chuyên gia này phân tích: việc cân bằng giữa lợi nhuận kinh doanh và đầu tư cho hệ thống xử lý những tồn dư tác động tiêu cực đến tài nguyên thiên nhiên và môi trường là hết sức quan trọng. Không những thế, sản phẩm đầu ra của doanh nghiệp cũng cần phải đáp ứng đầy đủ các yếu tố khắt khe nhất về tiêu chuẩn, chất lượng.
Chia sẻ điểm trên, các ý kiến tại tọa đàm cũng nhấn mạnh, chuyển đổi xanh trước hết là chuyển đổi tư duy phát triển. Nếu trước đây con người tiếp cận thiên nhiên theo hướng khai thác, thì nay cần thay đổi cách nhìn, coi con người là một phần của hệ sinh thái. Từ đó, tư duy xanh sẽ dẫn dắt hành động xanh, hình thành mô hình kinh tế xanh như một phương thức phát triển tất yếu.
Trong khuôn khổ tọa đàm, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam giới thiệu cuốn sách “Tài nguyên thiên nhiên và chuyển đổi xanh ở Việt Nam”. Sách do Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam biên soạn và Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật xuất bản. Cuốn sách gồm 3 phần với nội dung tập trung làm rõ cơ sở lý luận về quan hệ giữa tài nguyên thiên nhiên và quá trình chuyển đổi xanh; một số vấn đề trong khai thác, sử dụng và bảo vệ các dạng tài nguyên thiên nhiên của Việt Nam. Từ đó nêu ra quan điểm, phương hướng, giải pháp hoàn thiện thể chế, chính sách, đổi mới tư duy và cách tiếp cận trong quản lý tài nguyên thiên nhiên và chuyến đối xanh ở Việt Nam...
