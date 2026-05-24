Kinh tế xanh EU tăng tốc nhờ năng lượng mặt trời

Ngành quản lý chất thải dẫn đầu về lợi nhuận, trong khi tranh cãi quanh việc nới lỏng các chính sách môi trường đang đặt ra dấu hỏi về tương lai tăng trưởng xanh của châu Âu…
Trong bối cảnh bất ổn địa chính trị
tiếp tục phủ bóng lên thị trường năng lượng toàn cầu, Liên minh châu Âu (EU)
đang chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ của nền kinh tế xanh, với năng lượng tái
tạo ngày càng đóng vai trò trung tâm trong chiến lược đảm bảo an ninh năng
lượng và nâng cao sức cạnh tranh kinh tế.
Theo số liệu mới công bố của Cơ quan
Thống kê châu Âu (Eurostat), các quốc gia EU đã gần như tăng gấp đôi quy mô nền kinh tế xanh chỉ trong chưa đầy một thập kỷ. Đáng chú ý, năng lượng mặt trời
đang nổi lên là lĩnh vực tăng trưởng nhanh nhất, trong khi quản lý chất thải
trở thành ngành sinh lời lớn nhất trong toàn bộ hệ sinh thái kinh tế xanh của
khối.
Tuy nhiên, song song với đà phát
triển đó, EU cũng đang bước vào giai đoạn điều chỉnh chính sách đáng chú ý khi
các ưu tiên về môi trường dần phải nhường chỗ cho sức ép cạnh tranh kinh tế và
phản ứng xã hội.
NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI BÙNG NỔ, EU ĐẨY NHANH CHUYỂN ĐỔI XANH
Xung đột tại Trung Đông, đặc biệt là
căng thẳng liên quan tới Iran, cùng với những biến động kéo dài của thị trường
năng lượng toàn cầu đang khiến vấn đề an ninh năng lượng một lần nữa trở thành
ưu tiên hàng đầu tại châu Âu.
Trong bối cảnh đó, năng lượng tái
tạo được xem là giải pháp chiến lược giúp EU giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa
thạch nhập khẩu, đồng thời củng cố khả năng tự chủ năng lượng.
Theo Eurostat, tỷ lệ sử dụng năng
lượng tái tạo trong toàn khối EU hiện đã đạt gần 50%. Một số quốc gia Bắc Âu và
Trung Âu đang dẫn đầu quá trình chuyển đổi này. Áo và Thụy Điển hiện đã đáp ứng
khoảng 90% nhu cầu năng lượng bằng các nguồn tái tạo.
Điện gió hiện là nguồn năng lượng
xanh lớn nhất của EU, chiếm khoảng 38% tổng sản lượng năng lượng tái tạo. Thủy
điện đứng thứ hai với 26%. Tuy nhiên, lĩnh vực có tốc độ tăng trưởng ấn tượng
nhất lại là năng lượng mặt trời.
Nếu như năm 2008, điện mặt trời chỉ
đóng góp khoảng 1% trong cơ cấu năng lượng tái tạo của EU thì đến năm 2024, tỷ
lệ này đã vượt 23%. Sự phát triển nhanh chóng của công nghệ pin quang điện, chi
phí đầu tư giảm mạnh và các chương trình hỗ trợ của chính phủ đã thúc đẩy làn
sóng lắp đặt điện mặt trời trên khắp châu Âu.
Nhiều chuyên gia nhận định trong vài
năm tới, điện mặt trời hoàn toàn có thể vượt thủy điện về sản lượng điện tạo ra
tại EU.
Xu hướng này phản ánh sự thay đổi
căn bản trong cấu trúc năng lượng của châu Âu, nơi các nguồn năng lượng linh
hoạt, phân tán và có chi phí ngày càng thấp đang dần thay thế các mô hình
truyền thống.
QUẢN
LÝ CHẤT THẢI DẪN ĐẦU LỢI NHUẬN, VIỆC LÀM XANH TĂNG MẠNH
Không chỉ năng lượng tái tạo, nhiều
lĩnh vực khác trong nền kinh tế xanh EU cũng đang ghi nhận tốc độ tăng trưởng
mạnh.
Theo dữ liệu của Eurostat, quản lý
chất thải hiện là ngành có giá trị kinh tế lớn nhất trong hệ sinh thái kinh tế
xanh của EU. Năm 2023, lĩnh vực này tạo ra hơn 200 triệu euro, tăng tới 78% so
với một thập kỷ trước. Quy mô giá trị của ngành này hiện cao gấp đôi so với hai
lĩnh vực đứng sau là quản lý nước thải và thu hồi vật liệu.
Sự phát triển của ngành quản lý chất
thải cho thấy mô hình kinh tế tuần hoàn đang ngày càng đóng vai trò quan trọng
trong chiến lược phát triển bền vững của châu Âu. Thay vì chỉ tập trung vào
giảm phát thải, EU đang chuyển sang cách tiếp cận toàn diện hơn, trong đó chất
thải được xem là nguồn tài nguyên có thể tái sử dụng và tạo ra giá trị kinh tế
mới.
Các chính sách phân loại rác tại
nguồn, tái chế bắt buộc, hạn chế nhựa dùng một lần và thúc đẩy tái sử dụng vật
liệu đang tạo ra thị trường lớn cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực
môi trường. Không chỉ dẫn đầu về doanh thu, quản lý chất thải còn là lĩnh vực tạo
nhiều việc làm nhất trong nền kinh tế xanh EU, với gần 1 triệu lao động.
Sự phát triển của kinh tế xanh cũng
đang tạo ra những thay đổi lớn trên thị trường lao động châu Âu. Eurostat cho
biết số lượng việc làm xanh tại EU đã tăng từ 3,6 triệu năm 2014 lên 5,8 triệu
vào năm 2023, tức tăng thêm hơn 2 triệu việc làm chỉ trong chưa đầy một thập
kỷ. Mức tăng trưởng trung bình hàng năm đạt khoảng 5,5%.
Các việc làm xanh hiện trải rộng
trên nhiều lĩnh vực khác nhau, từ bảo vệ môi trường, quản lý rừng, xử lý nước
thải cho tới năng lượng tái tạo, cải tạo công trình tiết kiệm năng lượng và
phát triển công nghệ carbon thấp.
Sau quản lý chất thải, lĩnh vực tiết
kiệm năng lượng là ngành sử dụng nhiều lao động thứ hai, với hơn 800.000 nhân
sự. Năng lượng tái tạo đứng ngay sau với khoảng 785.000 việc làm.
Ngoài ra, lĩnh vực bảo vệ đất và
nước ngầm cũng đang trở thành một thị trường lao động đáng kể với gần 680.000
nhân sự.
Theo giới chuyên gia, tăng trưởng
việc làm xanh không chỉ phản ánh quá trình chuyển đổi năng lượng mà còn cho
thấy nền kinh tế châu Âu đang tái cấu trúc theo hướng bền vững hơn.
Nhu cầu về kỹ năng mới trong các
ngành môi trường, năng lượng sạch và quản trị phát thải cũng đang gia tăng
nhanh chóng.
Dù Eurostat chưa có thống kê chính
thức, nhiều chuyên gia cho rằng vị trí “Environmental Lead” - chuyên gia phụ
trách giám sát tác động môi trường trong doanh nghiệp hoặc dự án - sẽ ngày càng
quan trọng trong chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp châu Âu.
Các chuyên gia này chịu trách nhiệm
đảm bảo doanh nghiệp tuân thủ quy định môi trường, thực hiện đánh giá phát
thải, kiểm toán môi trường và đề xuất các giải pháp giảm dấu chân carbon. Đồng
thời, họ cũng đóng vai trò kết nối giữa các lĩnh vực khác nhau trong chiến lược
phát triển bền vững, từ quản lý năng lượng, kinh tế tuần hoàn cho tới chuỗi
cung ứng xanh.
CHÍNH
SÁCH XANH CỦA EU ĐỨNG TRƯỚC THỬ THÁCH MỚI
Dù nền kinh tế xanh vẫn duy trì đà
tăng trưởng mạnh, môi trường chính sách tại châu Âu đang có dấu hiệu thay đổi.
Kể từ năm 2014, sản lượng của nền
kinh tế xanh EU tăng trung bình gần 8% mỗi năm. Đến năm 2023, tổng giá trị tạo
ra đã đạt khoảng 1,33 tỷ euro, gần gấp đôi so với một thập kỷ trước.
Tuy nhiên, sau cuộc bầu cử Nghị viện
châu Âu năm 2024, cán cân chính trị tại EU đã dịch chuyển theo hướng bảo thủ
hơn. Các đảng Xanh suy yếu trong khi các lực lượng ưu tiên tăng trưởng kinh tế
và năng lực cạnh tranh giành thêm ảnh hưởng. Điều này đang tác động rõ rệt tới
các chính sách môi trường của EU.
Một trong những động thái gây tranh
cãi nhất là việc Ủy ban châu Âu công bố gói Omnibus I vào tháng 2/2025 nhằm đơn
giản hóa và giảm bớt gánh nặng quy định cho doanh nghiệp, đặc biệt liên quan
tới các yêu cầu môi trường.
Ủy ban châu Âu cho rằng các quy định
quá phức tạp đang làm giảm sức cạnh tranh của doanh nghiệp châu Âu trong bối
cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng gay gắt. Tuy nhiên, nhiều tổ chức môi trường
chỉ trích động thái này là một hình thức “nới lỏng quy định trá hình”.
Cùng với đó, EU cũng đã đình chỉ đàm
phán về Green Claims Directive - đạo luật nhằm chống hành vi “greenwashing”,
tức quảng bá sai lệch về tính thân thiện môi trường của sản phẩm hoặc doanh
nghiệp.
Ngoài ra, trước áp lực từ các cuộc
biểu tình quy mô lớn của nông dân châu Âu, EU cũng phải rút lại đề xuất giảm sử
dụng thuốc trừ sâu và làm suy yếu Đạo luật Khôi phục Thiên nhiên, vốn đặt ra
các mục tiêu ràng buộc về phục hồi hệ sinh thái suy thoái.
Diễn biến hiện nay cho thấy EU đang đứng trước bài toán cân bằng ngày càng phức tạp giữa mục tiêu tăng trưởng xanh, sức cạnh tranh kinh tế và ổn định xã hội.
Một mặt, khối này vẫn cần thúc đẩy
chuyển đổi năng lượng để đảm bảo an ninh năng lượng và đạt các cam kết khí hậu
dài hạn.
Mặt khác, áp lực chi phí, phản ứng
của doanh nghiệp và các nhóm xã hội đang buộc Brussels phải điều chỉnh tốc độ
triển khai các chính sách xanh.
Dù vậy, với tốc độ phát triển mạnh của năng lượng tái tạo, đặc biệt là điện mặt trời, cùng sự mở rộng nhanh của các ngành kinh tế tuần hoàn và việc làm xanh, nền kinh tế xanh nhiều khả năng vẫn sẽ tiếp tục là một trong những động lực tăng trưởng quan trọng nhất của châu Âu trong những năm tới.
