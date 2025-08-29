Được dùng căn cước công dân tra cứu thông tin thẻ bảo hiểm y tế

Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị các cơ sở khám chữa bệnh sử dụng số định danh cá nhân/căn cước công dân để tra cứu thông tin thẻ bảo hiểm y tế. Từ đó, xác định mức hưởng, quyền lợi của người tham gia khi đến khám chữa bệnh...

Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa có công văn gửi Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc xác định quyền lợi hưởng chế độ bảo hiểm y tế, nhằm đáp ứng yêu cầu trong công tác quản lý và tạo thuận lợi cho người tham gia khi sử dụng thẻ bảo hiểm y tế.

Trước đó, ngày 4/8/2025, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành hướng dẫn về việc sử dụng số định danh cá nhân/căn cước công dân thay thế mã số bảo hiểm xã hội và bộ mã quản lý. Mã đối tượng tham gia bảo hiểm y tế cũng được quy ước tại phụ lục ban hành kèm theo hướng dẫn này.

Vì vậy, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố thông báo đến các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh sử dụng số định danh cá nhân/căn cước công dân để tra cứu thông tin thẻ bảo hiểm y tế, xác định mức hưởng, quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế đến khám, chữa bệnh. Trong giai đoạn chuyển đổi, mã số bảo hiểm xã hội vẫn tiếp tục được sử dụng song song.

Bảo hiểm xã hội các địa phương cũng cần phối hợp, hướng dẫn các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và người tham gia bảo hiểm y tế trong việc xác định quyền lợi hưởng bảo hiểm y tế tương ứng với mã đối tượng và các quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế. Trường hợp một người đồng thời thuộc nhiều nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm y tế, quyền lợi được xác định theo nhóm có quyền lợi cao nhất.

Bên cạnh đó, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng hướng dẫn việc xác định quyền lợi bảo hiểm y tế đối với người đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng, chuyển sang hưởng trợ cấp hưu trí xã hội hằng tháng theo Nghị định số 176/2025/NĐ-CP, ngày 30/6/2025 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về trợ cấp hưu trí xã hội.

Theo đó, Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố cần thống nhất với Sở Y tế triển khai theo hướng dẫn tại công văn số 5622/BYT-BH ngày 21/8/2025 của Bộ Y tế về việc triển khai thực hiện chính sách bảo hiểm y tế đối với một số đối tượng tham gia bảo hiểm y tế.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị Bảo hiểm xã hội các tỉnh khẩn trương triển khai thực hiện; kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc để được xem xét, giải quyết, nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng của người tham gia bảo hiểm y tế.