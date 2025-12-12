Năm 2026: Du khách “xê dịch” để khẳng định bản thân

Trong lần ra mắt thứ 10, báo cáo Dự đoán Xu hướng Du lịch thường niên của Booking.com cho thấy trong năm 2026 du khách sẽ hưởng ứng những hành trình mang đậm tính cá nhân, phản ánh rõ nét mục tiêu, đam mê và thói quen độc đáo của mình…

Trong nhiều năm qua, các góc nhìn từ Báo cáo Xu hướng Du lịch thường niên của Booking.com đã dự đoán nhiều chuyển biến trong xu hướng du lịch, từ xu hướng kỳ nghỉ “mát” (Cool-cationers) khi du khách muốn tránh cái nóng khắc nghiệt, đến xu hướng du lịch có ý thức (Conscious Travelers) khi du khách có nhận thức cao hơn về môi trường.

Dựa trên những phân tích được rút ra từ khảo sát hơn 29.000 du khách tại 33 quốc gia và vùng lãnh thổ bao gồm cả Việt Nam, Booking.com đã đưa ra các xu hướng được dự đoán sẽ góp phần định hình ngành du lịch trong năm 2026.

Kết quả của báo cáo này cho thấy trong năm tới, du khách ngày càng mong muốn thể hiện bản sắc riêng và những thói quen độc đáo của mình. Đặc biệt, công nghệ sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc giúp du khách trải nghiệm những chuyến đi “siêu cá nhân hóa” (ultra-personalized).

Ông Branavan Aruljothi, Giám đốc Quốc gia tại Việt Nam của Booking.com, cho biết: “Bước sang năm 2026, du lịch không còn đơn thuần là một kỳ nghỉ mà dần trở thành cách thức để du khách thể hiện bản thân, với những hành trình du lịch và khám phá được xây dựng dựa trên những sở thích vốn tưởng chừng như quá riêng tư hay quá ‘ngách’".

NHỮNG CHUYẾN NGHỈ DƯỠNG LÃNG MẠN KỲ ẢO

Theo báo cáo, 94% du khách Việt Nam sẵn sàng ghé thăm một điểm đến du lịch lấy cảm hứng từ thể loại văn học hay phim ảnh lãng mạn. 81% người Việt được khảo sát cho biết họ sẵn sàng tham gia các chuyến du lịch nghỉ dưỡng có yếu tố nhập vai theo các tựa game, sách truyện, hoặc các bộ phim giả tưởng mà họ yêu thích, và có 33% cho biết họ chắc chắn sẽ đưa trải nghiệm thú vị này vào kế hoạch du lịch trong tương lai.

Xu hướng thoát ly thực tại đầy mới mẻ này đang bước sang một trang mới nhờ sự phát triển của công nghệ, khi có đến 87% du khách Việt cởi mở đón nhận những đề xuất từ AI giới thiệu những chỗ nghỉ như trong truyện cổ tích, hay chỉ ra địa điểm quay phim ngoài đời thực.

ĐỔI MỚI CHUYẾN DU LỊCH ĐƯỜNG DÀI

Hình thức du lịch đường dài (road trip) trong năm 2026 sẽ không còn bó hẹp trong phạm vi gia đình và bạn bè, mà chuyển mình thành các chuyến đi đề cao sự ngẫu hứng, khám phá và kết nối với những người bạn mới. Những cung đường sẽ trở thành không gian của sự gắn kết, khi 92% du khách Việt Nam cho biết họ sẵn sàng đi chung xe và 84% sẵn sàng dùng ứng dụng để tìm những người có cùng lộ trình đi du lịch đường dài với mình.

Sức hút của xu hướng này được thể hiện rất rõ, khi có đến 93% du khách Việt Nam cho biết du lịch đường dài hấp dẫn họ vì sự linh hoạt, ngẫu hứng và cơ hội gặp gỡ những người mới; 87% đánh giá cao việc chia sẻ nhiệm vụ lái xe, giúp hành trình du lịch trở nên gắn kết và thân thuộc hơn.

Giới trẻ đang dẫn đầu xu hướng này, với 82% Gen Z Việt sẵn sàng dùng xe tự lái hoặc AI để thiết kế lộ trình. Công nghệ tiếp tục mở rộng khả năng khám phá, khi 81% du khách Việt Nam cho biết họ sẽ dùng AI hoặc AI tạo sinh để tìm các tuyến đường đẹp, ít người biết đến, và phù hợp với sở thích.

KÝ ỨC TRỞ THÀNH ĐIỂM ĐẾN

Năm 2026, công nghệ đang góp phần mang những ký ức xưa trở lại một cách sống động, khi các công cụ AI có khả năng xác định vị trí trong ảnh và nền tảng truy vết nguồn gốc biến ký ức thành bản đồ, giúp du khách tìm lại chính xác vị trí nơi một khoảnh khắc trong quá khứ đã từng diễn ra.

Nhu cầu sống lại những trải nghiệm ý nghĩa này đặc biệt mạnh mẽ ở Việt Nam: 89% du khách Việt cho biết họ sẽ cân nhắc tái hiện một ký ức hoặc bức ảnh cũ bằng cách dùng công nghệ để xác định vị trí, và lên kế hoạch để quay lại thăm nơi đó.

Đối với nhiều người, đây là những trải nghiệm đầy cảm xúc: 57% du khách muốn quay lại nơi đã từng lưu giữ những ký ức cùng gia đình hoặc bạn bè thân thiết, 46% bị thu hút bởi những điểm đến mang lại cảm giác hồi xuân, gắn kết hoặc thân thuộc như trở về nhà, và 41% xem những chuyến đi này như cột mốc cá nhân gắn với sự trưởng thành, kết nối lại với quá khứ, hoặc tìm kiếm sự chữa lành.

DU LỊCH ĂN MỪNG CỘT MỐC CÁ NHÂN

Trong năm 2026, những chuyến đi với mục đích ăn mừng không còn chỉ xoay quanh những dịp kỷ niệm truyền thống như đám cưới, tuần trăng mật, hay lễ tết. 71% du khách Việt cho biết họ không cần lý do đặc biệt để quyết định một chuyến đi, và 21% sẵn sàng đến một điểm đến trong mơ mà không cần chờ một cột mốc truyền thống nào.

Làn sóng du lịch ăn mừng cột mốc cá nhân cho thấy du khách đang tự tin tôn vinh thành tựu cá nhân theo cách riêng và xem du lịch như một hình thức thể hiện cá tính riêng của mình. Có đến 84% du khách Việt cho biết họ hoàn toàn có thể đặt một kỳ nghỉ chỉ vì họ đã làm việc chăm chỉ và xứng đáng được tận hưởng.

Bên cạnh đó, những lý do mới để đi du lịch ngày càng phổ biến: ăn mừng công việc mới hoặc thăng chức (33%), đánh dấu sự kết thúc của một mối quan hệ (17%), hoặc đơn giản chỉ để khoe một bộ trang phục mới (12%), hay nhận được khoản hoàn thuế bất ngờ (7%).

Những thành tựu liên quan đến sức khỏe và tinh thần cũng đang dần trở thành nguồn động lực mạnh mẽ cho việc đi du lịch, với 33% du khách cho biết họ đi du lịch để đánh dấu các cột mốc sức khỏe đặc biệt của mình như cai thuốc thành công hoặc thay đổi vóc dáng.

Cốt lõi của xu hướng du lịch ăn mừng cột mốc cá nhân chính là đi du lịch vì bất cứ điều gì mang lại niềm vui, tôn vinh bản thân và giúp du khách có cơ hội được là chính mình một cách tự do và trọn vẹn nhất.

Tại buổi công bố báo cáo ở TP.HCM ngày 9/12, ông Branavan Aruljothi cho biết những thay đổi trên không chỉ xảy ra tại Việt Nam. Theo khảo sát gần 30.000 người trên toàn cầu của Booking.com, du khách khắp nơi đang xích lại gần nhau trong cách suy nghĩ.

Những hành trình của năm 2026 sẽ mở ra cơ hội để mỗi người bước ra khỏi khuôn khổ thường ngày, nhìn lại thành tựu, chữa lành cảm xúc hoặc đơn giản là dành một khoảng không gian tĩnh lặng cho riêng mình.