Du lịch Việt đón vị khách quốc tế thứ 20 triệu tại Phú Quốc

Theo Cục Du lịch quốc gia Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), sân bay quốc tế Phú Quốc sẽ là nơi diễn ra sự kiện đón vị khách quốc tế thứ 20 triệu trong năm 2025…

Sau 11 tháng, du lịch Việt Nam đã đón khoảng 19 triệu lượt khách quốc tế, tăng 20,4% so với cùng kỳ năm 2024. Với đà tăng trưởng ổn định trong quý 4 và nhu cầu du lịch quốc tế tiếp tục phục hồi tích cực, việc đạt mốc 20 triệu lượt khách quốc tế vào giữa tháng 12/2025 được đánh giá là khả thi.

Thông tin từ Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cho biết, đây là lần đầu tiên trong 65 năm hình thành và phát triển, ngành du lịch Việt Nam đạt mốc 20 triệu lượt khách quốc tế trong một năm, đánh dấu một ngưỡng phát triển mới của du lịch Việt trong tiến trình phục hồi và tăng trưởng.

Kết quả này là minh chứng rõ nét khẳng định tính hiệu quả của sự chỉ đạo quyết liệt, xuyên suốt của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ trong việc triển khai các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy phục hồi và phát triển du lịch; gắn với việc cải thiện chính sách thị thực, mở rộng thị trường khách quốc tế, tăng cường xúc tiến – quảng bá và nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ du lịch.

Những chủ trương, chính sách đúng đắn, đồng bộ đã góp phần củng cố vị thế của Việt Nam là điểm đến an toàn, hấp dẫn và có sức cạnh tranh ngày càng cao trong khu vực và trên thế giới. Cột mốc 20 triệu khách quốc tế không chỉ là kết quả của một năm nỗ lực, mà còn là bước đệm để ngành du lịch Việt Nam tiến xa hơn, hướng tới mục tiêu đón 35 triệu lượt khách quốc tế vào năm 2030, từng bước khẳng định vai trò là ngành kinh tế mũi nhọn và nâng tầm thương hiệu quốc gia.

Nhân dịp này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ phối hợp với UBND tỉnh An Giang tổ chức Lễ đón khách du lịch quốc tế thứ 20 triệu tại Sân bay quốc tế Phú Quốc. Theo đại diện Cục Du lịch Quốc gia, các đơn vị liên quan đang liên hệ để xác định thông tin vị khách thứ 20 triệu sẽ xuất hiện ở Phú Quốc vào chiều ngày 15/12.

Dự kiến, lễ đón sẽ gồm chương trình chào mừng tại khu vực sân bay quốc tế Phú Quốc cùng nghi thức vinh danh ba hành khách đặc biệt: khách thứ 19.999.999 - khách thứ 20.000.000 - khách thứ 20.000.001. Ba hành khách sẽ nhận những phần quà mang đậm bản sắc đảo ngọc.

Tại Lễ trao giải World Travel Awards 2025 (WTA) diễn ra tại Bahrain mới đây, du lịch Việt Nam tạo tiếng vang lớn với loạt giải thưởng ở nhiều hạng mục. Những cái tên nổi bật như Tam Đảo, Mộc Châu, Cao nguyên đá Đồng Văn, Phú Quốc và nhiều đô thị du lịch đồng loạt tỏa sáng, khẳng định sức hút bền vững của ngành du lịch nước nhà.

Đáng chú ý, tại Lễ trao giải được ví như “Oscar của ngành Du lịch”, Phú Quốc tiếp tục ghi dấu ấn khi liên tiếp được xướng tên ở nhiều hạng mục quan trọng, củng cố vị thế “thiên đường du lịch mới” của thế giới. Ở hạng mục được trông đợi nhất, Phú Quốc lần thứ 4 liên tiếp giành danh hiệu “World’s Leading Nature Island Destination - Điểm đến biển đảo thiên nhiên hàng đầu thế giới 2025”.

Theo dữ liệu mới nhất từ nền tảng du lịch trực tuyến Agoda, Phú Quốc dẫn đầu về mức độ quan tâm từ các gia đình châu Á và quốc tế trong dịp du lịch cuối năm 2025, đầu năm 2026. Cụ thể, trong bảng xếp hạng các điểm đến tại Việt Nam được khách gia đình quốc tế tìm kiếm nhiều nhất, Phú Quốc đứng ở vị trí quán quân, với lượng tìm kiếm tăng 47% so với cùng kỳ.

Đáng nói, những thành tựu này không chỉ đến từ cảnh quan thiên nhiên, hệ sinh thái rừng - biển đa dạng hay những lợi thế vốn có, mà còn xuất phát từ những bước đi chiến lược của tỉnh An Giang. Việc Phú Quốc chính thức trở thành đặc khu trực thuộc tỉnh An Giang sau quá trình sáp nhập hai địa phương là Kiên Giang và An Giang đã đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong tiến trình phát triển, mở ra nhiều cơ hội lớn cho vùng đất này.

Sắp tới, Phú Quốc sẽ là nơi diễn ra Tuần lễ Cấp cao APEC 2027, sự kiện đối ngoại lớn nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Đây là “cơ hội vàng” để đảo Ngọc khẳng định vị thế quốc tế, quảng bá hình ảnh Phú Quốc là trung tâm du lịch - kinh tế biển đảo hiện đại. Để làm được điều đó, đang tập trung phát triển du lịch bền vững và nâng tầm trải nghiệm với các hướng chính: xanh hóa và số hóa đảo Ngọc

Cụ thể, địa phương nỗ lực nâng cấp hạ tầng; đa dạng hóa sản phẩm du lịch. Khai thác hiệu quả hệ sinh thái rừng nguyên sinh, rạn san hô dưới biển và đa dạng sinh học trên đảo; kết hợp trải nghiệm văn hóa bản địa. Đồng thời, ứng dụng công nghệ số trong quản lý du lịch từ đặt phòng, thanh toán đến quản lý lưu trú, theo dõi lượng khách và xu hướng thị trường...

Cùng với đó, hàng chục dự án và công trình hiện đại đang được triển khai phục vụ APEC 2027, bao gồm trung tâm hội nghị, khu tổ hợp đa chức năng, nâng cấp sân bay, hệ thống giao thông, đô thị và cơ sở lưu trú. Theo Giám đốc Sở Du lịch An Giang Bùi Quốc Thái, để công tác chuẩn bị hạ tầng và dịch vụ được triển khai nhanh chóng, đạt tiêu chuẩn quốc tế, sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp du lịch là yếu tố then chốt, “chìa khóa” để APEC 2027 thành công.