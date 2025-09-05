Đường cao tốc vành đai 4 - Vùng Thủ đô hơn 56.000 tỷ sắp được khởi công

Dự án thành phần 3 đầu tư xây dựng đường cao tốc, theo phương thức đối tác công - tư (PPP), thuộc dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô có chiều dài khoảng 113,5 km...

Ngày 3/9, Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội và liên danh nhà đầu tư đã ký kết hợp đồng BOT dự án thành phần 3 đầu tư xây dựng đường cao tốc, theo phương thức đối tác công - tư (PPP), thuộc dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô.

Theo ông Ngô Ngọc Vân, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội, việc ký kết hợp đồng là mốc đánh dấu điểm bắt đầu để triển khai thực hiện hợp đồng BOT nhằm mục tiêu hoàn thành Dự án thành phần 3 đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn, hiệu quả.

Dự án dự kiến sẽ được khởi công vào ngày 6/9 tới đây.

Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 56/2022/QH15 ngày 16/6/2022 và được Chính phủ ban hành Nghị quyết số 106/NQ-CP ngày 18/8/2022 để triển khai thực hiện.

Đây là dự án trọng điểm quốc gia, có tính chất liên kết vùng, liên kết với các tuyến đường bộ cao tốc, các tuyến đường trục hướng tâm, kết nối thành phố Hà Nội với các tỉnh lân cận, có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô Hà Nội và các tỉnh trong vùng Thủ đô, vùng đồng bằng sông Hồng

Dự án thành phần 3 đường cao tốc được xem của dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, có chiều dài khoảng 113,5 km, rộng 17 m, các cầu lớn vượt sông rộng 24,5 m, giai đoạn 1 có 4 làn xe.

Toàn tuyến có 13 đoạn đi trên cao với tổng chiều dài khoảng 82 km; 3 cầu lớn vượt sông gồm Hồng Hà, Mễ Sở, Hoài Thượng, 8 nút giao liên thông và hoàn thiện 1 nút giao.

Tổng mức đầu tư dự án thành phần 3 theo quyết định phê duyệt là gần 56.300 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách Nhà nước chiếm 47,5%, còn lại là vốn của liên danh nhà đầu tư. Thời gian thi công theo hợp đồng ký kết là 30 tháng.

Trước đó, vào tháng 6/2025, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án thành phần 3 - đầu tư xây dựng đường cao tốc theo phương thức PPP, thuộc dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội.

Nhà đầu tư trúng thầu là liên danh Công ty TNHH Đầu tư địa ốc Thành phố - Công ty TNHH Hoa Hướng Dương Sài Gòn - Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam - Công ty TNHH MTV Công ty CP Đầu tư Horizon.