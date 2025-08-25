Phó Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ 4 dự án cao tốc trọng điểm phía Bắc

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đề nghị các bộ, ngành, cơ quan và địa phương cần phải chủ động giải quyết các nhiệm vụ được giao theo đúng tiến độ, cũng như giải quyết các khó khăn, vướng mắc của các dự án...

Ngày 24/8, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đã chủ trì họp với các tỉnh Tuyên Quang, Cao Bằng và Lạng Sơn về tiến độ triển khai 4 tuyến cao tốc trọng điểm phía Bắc bao gồm: Tuyên Quang - Hà Giang (đoạn qua tỉnh Hà Giang cũ), Tuyên Quang - Hà Giang (đoạn qua tỉnh Tuyên Quang cũ), Đồng Đăng - Trà Lĩnh, Hữu Nghị - Chi Lăng.

TIẾN ĐỘ THI CÔNG CỦA 4 DỰ ÁN CAO TỐC

Tại buổi làm việc, các địa phương đã báo tiến độ triển khai thực hiện các dự án.

Trong đó, dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (đoạn qua tỉnh Tuyên Quang (cũ)) có chiều dài 77 km, trong đó 12,5 km đầu tuyến đầu tư theo quy mô 4 làn xe, còn lại 64,5 km quy mô 2 làn xe. Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng đã đạt 99,98%, chỉ còn vướng một số hộ dân tại một số xã, phường; Công tác di dời hạ tầng kỹ thuật cơ bản hoàn thành. Giá trị thực hiện đạt 43,14% hợp đồng, chậm gần 17% so với kế hoạch do vướng mặt bằng, thời tiết mưa nhiều và thiếu vật liệu. Tỉnh đặt mục tiêu hoàn thành 64,5 km đoạn 2 làn xe trước ngày 19/12/2025.

Cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (đoạn qua địa phận tỉnh Hà Giang (cũ)) có chiều dài hơn 27 km. Đến nay, đã thực hiện xong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng, kỹ thuật. Giá trị thực hiện đến nay đạt 67,5% giá trị hợp đồng xây lắp, chậm 12% kế hoạch.

Dự án Cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh có tổng chiều dài khoảng 121 km, quy mô đầu tư (giai đoạn 1) là 2 làn xe. Đến nay khối lượng thi công đạt 34,34% giá trị hợp đồng. Khó khăn lớn nhất hiện nay liên quan đến một số thủ tục hoàn thuế, trong khi công tác bồi thường, tái định cư tại Cao Bằng còn chậm.

Dự án Cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng có chiều dài gần 60 km được triển khai theo hình thức BOT, đến nay công tác giải phóng mặt bằng đã hoàn thành 96,6%. Giá trị thi công đạt khoảng 35% giá trị hợp đồng. Quá trình triển khai dự án gặp khó khăn lớn về nguồn vốn do nhu cầu tăng thêm 2.700 tỷ đồng khi điều chỉnh chủ trương đầu tư, nâng quy mô đoạn tuyến Tân Thanh - Cốc Nam từ 2 lên 4 làn xe.

Các lãnh đạo các tỉnh Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn cho biết năm nay miền núi phía Bắc mưa nhiều, nước sông lên cao, ảnh hưởng đến tiến độ thi công các dự án thành phần.

GIẢI QUYẾT TRIỆT ĐỂ KHÓ KHĂN VÀ ĐẨY NHANH VIỆC THI CÔNG, ĐÁP ỨNG ĐÚNG TIẾN ĐỘ

Ghi nhận các địa phương, chủ đầu tư, nhà thầu đã có nhiều nỗ lực, cố gắng, tuy nhiên, tiến độ thi công cả 4 dự án đều chưa đạt yêu cầu đề ra. Phó Thủ tướng tái khẳng định quyết tâm không thay đổi của Chính phủ là phải hoàn thành các dự án giao thông trọng điểm năm 2025.

Trong bối cảnh chỉ còn 4 tháng trong khi khối lượng công việc cần hoàn thành còn lớn, Phó Thủ tướng yêu cầu phải hoàn thành dứt điểm những tồn tại trong công tác giải phóng mặt bằng, di dời công trình hạ tầng kỹ thuật, bãi đổ thải trước ngày ngày 5/9/2025.

Cụ thể, tỉnh Tuyên Quang phải giải quyết dứt điểm việc di dời đối với 55 hộ dân và giao đất tái định cư cho 9 hộ; tỉnh Lạng Sơn di dời 79 hộ dân và hạ tầng kỹ thuật còn lại đối với dự án Hữu Nghị - Chi Lăng, 6 hộ dân đối với dự án Đồng Đăng - Trà Lĩnh.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn kiểm tra tiến độ dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang. (Ảnh: VGP)

Các nhà thầu rà soát lại công việc, xây dựng đường găng tiến độ đến ngày 31/12; tăng 2-3 lần nhân lực, thiết bị, máy móc so với hiện nay, tổ chức thi công liên tục, kể cả trong điều kiện thời tiết bất lợi.

Phó Thủ tướng yêu cầu các cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, thường xuyên thăm hỏi, động viên lực lượng thi công trên công trường; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho đơn vị thi công, bảo đảm an toàn và thuận lợi trong quá trình triển khai, nhất là trong mùa mưa. Đồng thời, cần huy động tối đa lực lượng tại chỗ để hỗ trợ việc vận chuyển máy móc, vật tư, vật liệu và thực hiện các hạng mục san lấp.

UBND các tỉnh được giao nhiệm vụ chỉ đạo Ban quản lý dự án và chủ đầu tư tăng cường kiểm tra, đôn đốc các đơn vị tư vấn giám sát, nhà thầu trong công tác quản lý chất lượng. Tiến độ phải được đảm bảo nhưng tuyệt đối không được xem nhẹ chất lượng công trình, đặc biệt đối với các hạng mục có tính chất phức tạp như cầu lớn, hầm hay đoạn tuyến trên nền đất yếu.

Song song với đó, các địa phương cần khẩn trương rà soát, xây dựng phương án đầu tư hệ thống trạm dừng nghỉ, trạm kiểm soát tải trọng xe và hạ tầng giám sát giao thông, bảo đảm hoàn thành đồng bộ với tiến độ các dự án cao tốc.

Đối với việc điều chỉnh giai đoạn 1 và triển khai giai đoạn 2 các dự án, Phó Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu các địa phương nhanh chóng hoàn tất thủ tục liên quan, tổ chức thực hiện giai đoạn 2 mà không làm ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Các bộ, ngành, cơ quan và địa phương liên quan phải chủ động thực hiện đầy đủ nhiệm vụ được giao, đúng lộ trình; nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, cần kịp thời tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý. Cùng với đó là tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, phòng chống tham nhũng, lãng phí; kiên quyết ngăn chặn tình trạng thông thầu, mua bán thầu.

Phó Thủ tướng đồng thời nhấn mạnh các địa phương, bộ, ngành, ban quản lý dự án và nhà thầu cần xác định rõ việc hoàn thành các công trình đường cao tốc là nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong giai đoạn từ nay đến Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Mỗi cá nhân, mỗi tập thể phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, đặt lợi ích quốc gia lên trên hết, coi đây là danh dự của đơn vị và cá nhân mình, vì mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và đáp ứng kỳ vọng của nhân dân về một hệ thống đường cao tốc đồng bộ, hiện đại.