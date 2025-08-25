Phó Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ 4 dự án cao tốc trọng điểm phía Bắc
Phương Nhi
25/08/2025, 13:59
Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đề nghị các bộ, ngành, cơ quan và địa phương cần phải chủ động giải quyết các nhiệm vụ được giao theo đúng tiến độ, cũng như giải quyết các khó khăn, vướng mắc của các dự án...
Ngày 24/8, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đã chủ trì họp với các tỉnh Tuyên Quang, Cao Bằng
và Lạng Sơn về tiến độ triển khai 4 tuyến cao tốc trọng điểm phía Bắc bao gồm: Tuyên Quang - Hà Giang (đoạn
qua tỉnh Hà Giang cũ), Tuyên Quang - Hà Giang (đoạn qua tỉnh Tuyên Quang cũ), Đồng
Đăng - Trà Lĩnh, Hữu Nghị - Chi Lăng.
TIẾN ĐỘ
THI CÔNG CỦA 4 DỰ ÁN CAO TỐC
Tại buổi
làm việc, các địa phương đã báo tiến độ triển khai thực hiện các dự án.
Trong
đó, dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (đoạn qua tỉnh Tuyên Quang (cũ))
có chiều dài 77 km, trong đó 12,5 km đầu tuyến đầu tư theo quy mô 4 làn xe, còn
lại 64,5 km quy mô 2 làn xe. Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng đã đạt
99,98%, chỉ còn vướng một số hộ dân tại một số xã, phường; Công tác di dời hạ tầng
kỹ thuật cơ bản hoàn thành. Giá trị thực hiện đạt 43,14% hợp đồng, chậm gần 17%
so với kế hoạch do vướng mặt bằng, thời tiết mưa nhiều và thiếu vật liệu. Tỉnh
đặt mục tiêu hoàn thành 64,5 km đoạn 2 làn xe trước ngày 19/12/2025.
Cao tốc
Tuyên Quang - Hà Giang (đoạn qua địa phận tỉnh Hà Giang (cũ)) có chiều dài hơn
27 km. Đến nay, đã thực hiện xong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, di dời
hạ tầng, kỹ thuật. Giá trị thực hiện đến nay đạt 67,5% giá trị hợp đồng xây lắp,
chậm 12% kế hoạch.
Dự án
Cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh có tổng chiều dài khoảng 121 km, quy mô đầu tư
(giai đoạn 1) là 2 làn xe. Đến nay khối lượng thi công đạt 34,34% giá trị hợp đồng.
Khó khăn lớn nhất hiện nay liên quan đến một số thủ tục hoàn thuế, trong khi
công tác bồi thường, tái định cư tại Cao Bằng còn chậm.
Dự án
Cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng có chiều dài gần 60 km được triển khai theo hình thức
BOT, đến nay công tác giải phóng mặt bằng đã hoàn thành 96,6%. Giá trị thi công
đạt khoảng 35% giá trị hợp đồng. Quá trình triển khai dự án gặp khó khăn lớn về
nguồn vốn do nhu cầu tăng thêm 2.700 tỷ đồng khi điều chỉnh chủ trương đầu tư,
nâng quy mô đoạn tuyến Tân Thanh - Cốc Nam từ 2 lên 4 làn xe.
Các
lãnh đạo các tỉnh Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn cho biết năm nay miền núi
phía Bắc mưa nhiều, nước sông lên cao, ảnh hưởng đến tiến độ thi công các dự án
thành phần.
GIẢI
QUYẾT TRIỆT ĐỂ KHÓ KHĂN VÀ ĐẨY NHANH VIỆC THI CÔNG, ĐÁP ỨNG ĐÚNG TIẾN ĐỘ
Ghi nhận
các địa phương, chủ đầu tư, nhà thầu đã có nhiều nỗ lực, cố gắng, tuy nhiên, tiến
độ thi công cả 4 dự án đều chưa đạt yêu cầu đề ra. Phó Thủ tướng tái khẳng định
quyết tâm không thay đổi của Chính phủ là phải hoàn thành các dự án giao thông
trọng điểm năm 2025.
Trong bối
cảnh chỉ còn 4 tháng trong khi khối lượng công việc cần hoàn thành còn lớn, Phó
Thủ tướng yêu cầu phải hoàn thành dứt điểm những tồn tại trong công tác giải
phóng mặt bằng, di dời công trình hạ tầng kỹ thuật, bãi đổ thải trước ngày ngày
5/9/2025.
Cụ thể,
tỉnh Tuyên Quang phải giải quyết dứt điểm việc di dời đối với 55 hộ dân và giao
đất tái định cư cho 9 hộ; tỉnh Lạng Sơn di dời 79 hộ dân và hạ tầng kỹ thuật
còn lại đối với dự án Hữu Nghị - Chi Lăng, 6 hộ dân đối với dự án Đồng Đăng -
Trà Lĩnh.
Các nhà
thầu rà soát lại công việc, xây dựng đường găng tiến độ đến ngày 31/12; tăng
2-3 lần nhân lực, thiết bị, máy móc so với hiện nay, tổ chức thi công liên tục,
kể cả trong điều kiện thời tiết bất lợi.
Phó Thủ tướng yêu cầu các cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, thường xuyên thăm hỏi, động viên lực lượng thi công trên công trường; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho đơn vị thi công, bảo đảm an toàn và thuận lợi trong quá trình triển khai, nhất là trong mùa mưa. Đồng thời, cần huy động tối đa lực lượng tại chỗ để hỗ trợ việc vận chuyển máy móc, vật tư, vật liệu và thực hiện các hạng mục san lấp.
UBND các tỉnh được giao nhiệm vụ chỉ đạo Ban quản lý dự án và chủ đầu tư tăng cường kiểm tra, đôn đốc các đơn vị tư vấn giám sát, nhà thầu trong công tác quản lý chất lượng. Tiến độ phải được đảm bảo nhưng tuyệt đối không được xem nhẹ chất lượng công trình, đặc biệt đối với các hạng mục có tính chất phức tạp như cầu lớn, hầm hay đoạn tuyến trên nền đất yếu.
Song song với đó, các địa phương cần khẩn trương rà soát, xây dựng phương án đầu tư hệ thống trạm dừng nghỉ, trạm kiểm soát tải trọng xe và hạ tầng giám sát giao thông, bảo đảm hoàn thành đồng bộ với tiến độ các dự án cao tốc.
Đối với việc điều chỉnh giai đoạn 1 và triển khai giai đoạn 2 các dự án, Phó Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu các địa phương nhanh chóng hoàn tất thủ tục liên quan, tổ chức thực hiện giai đoạn 2 mà không làm ảnh hưởng đến tiến độ chung.
Các bộ, ngành, cơ quan và địa phương liên quan phải chủ động thực hiện đầy đủ nhiệm vụ được giao, đúng lộ trình; nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, cần kịp thời tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý. Cùng với đó là tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, phòng chống tham nhũng, lãng phí; kiên quyết ngăn chặn tình trạng thông thầu, mua bán thầu.
Phó Thủ tướng đồng thời nhấn mạnh các địa phương, bộ, ngành, ban quản lý dự án và nhà thầu cần xác định rõ việc hoàn thành các công trình đường cao tốc là nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong giai đoạn từ nay đến Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Mỗi cá nhân, mỗi tập thể phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, đặt lợi ích quốc gia lên trên hết, coi đây là danh dự của đơn vị và cá nhân mình, vì mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và đáp ứng kỳ vọng của nhân dân về một hệ thống đường cao tốc đồng bộ, hiện đại.
Cao tốc Vũng Áng - Bùng dự kiến khai thác từ ngày 28/8
18:18, 22/08/2025
Cao Bằng khởi công giai đoạn 2 cao tốc Đồng Đăng – Trà Lĩnh
11:06, 20/08/2025
Bộ Xây dựng đề xuất mở rộng 18 đoạn tuyến cao tốc Bắc – Nam phía Đông theo phương thức PPP
Đường sắt trong hành trình hội nhập và phát triển bền vững
Sau nhiều năm bị coi là “chậm nhịp” trong bức tranh hạ tầng, ngành đường sắt Việt Nam đang bước vào giai đoạn tái thiết với những tín hiệu mới...
Gắn kết “cầu nối” cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs) của Việt Nam và Hàn Quốc
Hiện có khoảng 10.000 doanh nghiệp Hàn Quốc đang hoạt động tại Việt Nam, trong đó 90% là doanh nghiệp nhỏ và vừa...
Australia tài trợ 2,1 triệu đô la Úc cho dự án nông nghiệp xanh tại Việt Nam
Dự án mới lần này của Trung tâm Nghiên cứu Nông nghiệp Quốc tế Australia (ACIAR) cũng là một phần quan trọng của chương trình ACIAR tại Việt Nam, với tổng giá trị hỗ trợ khoảng 18.6 triệu đô la Úc trong 5 năm tới...
Phó Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ 4 dự án cao tốc trọng điểm phía Bắc
Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đề nghị các bộ, ngành, cơ quan và địa phương cần phải chủ động giải quyết các nhiệm vụ được giao theo đúng tiến độ, cũng như giải quyết các khó khăn, vướng mắc của các dự án...
Hà Nội đẩy mạnh thu hút nhà đầu tư chiến lược qua các cơ chế ưu đãi mới
Là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư, đặc biệt là các nhà đầu tư FDI, thành phố Hà Nội đang tích cực xây dựng cơ chế ưu đãi đầu tư, tập trung ưu đãi mạnh cho dự án R&D, chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực công nghệ cao...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: