Thứ Hai, 30/03/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thế giới

Đường ống dẫn dầu tránh eo biển Hormuz đang hoạt động hết công suất

Ngọc Trang

30/03/2026, 08:39

Đây là đường ống chạy từ các mỏ dầu ở miền Đông với cảng Yanbu ở phía Tây bên bờ Biển Đỏ của Saudi Arabia, giúp vận chuyển dầu tránh phụ thuộc vào eo biển Hormuz...

Cảng Yanbu - Ảnh: Copernicus/ESA

Theo nguồn thạo tin của hãng tin Bloomberg, Đường ống Đông - Tây của Saudi Arabia hiện đang bơm dầu với công suất tối đa 7 triệu thùng/ngày.

Đây là đường ống chạy từ các mỏ dầu ở miền Đông với cảng Yanbu ở phía Tây bên bờ Biển Đỏ của Saudi Arabia, giúp vận chuyển dầu tránh phụ thuộc vào eo biển Hormuz.

Cột mốc kỹ thuật trên là kết quả của việc Saudi Arabia đưa vào triển khai phương án dự phòng đã được xây dựng từ nhiều năm nhằm duy trì xuất khẩu dầu khi tuyến vận chuyển chủ lực qua eo biển Hormuz bị đình trệ. Các tàu chở dầu đã được điều hướng sang cảng Yanbu bên bờ Biển Đỏ để nhận hàng, qua đó tạo ra một tuyến vận chuyển thay thế quan trọng cho nguồn cung toàn cầu.

Theo nguồn tin trên, tổng lượng dầu đi qua đường ống Đông - Tây này của Saudi Arabia hiện đạt 7 triệu thùng/ngày. Trong đó, khoảng 5 triệu thùng là dầu thô xuất khẩu qua cảng Yanbu, còn 2 triệu thùng được chuyển tới các nhà máy lọc dầu trong nước. Bên cạnh dầu thô, Saudi Arabia cũng đang xuất khẩu thêm 700.000-900.000 thùng/ngày các sản phẩm tinh chế.

Trong bối cảnh hoạt động tại eo biển Hormuz vẫn gần như đình trệ, Saudi Arabia đang khẩn trương đẩy mạnh xuất khẩu qua đường ống này ra Biển Đỏ.

Dù vậy, tuyến vận chuyển qua cảng Yanbu chỉ có thể bù đắp một phần cú sốc nguồn cung do eo biển Hormuz bị gián đoạn. Trước khi chiến sự Iran nổ ra, khoảng 15 triệu thùng dầu thô và khoảng 5 triệu thùng sản phẩm dầu mỏ được vận chuyển qua eo biển này mỗi ngày. Tuy nhiên, chính tuyến xuất khẩu thay thế này là một trong những yếu tố giúp giá dầu chưa tăng vọt lên mức khủng hoảng như trong các cú sốc nguồn cung trước đây.

Saudi Arabia từ lâu đã xây dựng hạ tầng dự phòng cho kịch bản eo biển Hormuz bị gián đoạn. Khi xung đột Iran leo thang, Riyadh nhanh chóng tăng khối lượng dầu vận chuyển qua Đường ống Đông - Tây để đưa dầu ra cảng Yanbu, nhờ đó duy trì một phần dòng chảy xuất khẩu trong lúc tuyến vận chuyển chủ lực qua Hormuz gần như tê liệt.

Đường ống Đông - Tây Saudi Arabia của dài hơn 1.000 km, chạy từ các mỏ dầu lớn ở phía Đông sang phía Tây Saudi Arabia, tới cảng Yanbu. Tuyến đường ống này được xây dựng vào thập niên 1980, trong bối cảnh chiến tranh Iran - Iraq đe dọa hoạt động vận tải dầu qua Vùng Vịnh. Hiện nay, khi Hormuz gần như đình trệ, đường ống này trở thành tuyến xuất khẩu thay thế quan trọng nhất của Saudi Arabia.

Sau khi lực lượng Houthi ở Yemen phát tín hiệu sẵn sàng can dự sâu hơn vào cuộc xung đột để hỗ trợ Iran, rủi ro lớn với thị trường dầu mỏ là Biển Đỏ có thể trở thành một điểm nóng mới. Đến nay, chưa có dấu hiệu cho thấy lực lượng này sẽ nhắm trực tiếp vào các tàu chở dầu đi qua Biển Đỏ và eo biển Bab El-Mandeb.

Tuy nhiên, Houthi trước đó từng nhiều lần dùng máy bay không người lái và tên lửa để đe dọa hoạt động hàng hải trong khu vực này, nên nguy cơ gián đoạn đối với tuyến vận chuyển này vẫn là điều thị trường phải dè chừng.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X hôm thứ Bảy, ông Yahya Saree - người phát ngôn quân sự của lực lượng Houthi - cho biết nhóm này đã phóng loạt tên lửa đạn đạo nhằm vào các mục tiêu quân sự nhạy cảm của Israel, đồng thời nói rằng động thái này nhằm hỗ trợ Iran và lực lượng Hezbollah tại Lebanon.

Tối cùng ngày, tờ báo Washington Post đưa tin cho biết Lầu Năm Góc đang chuẩn bị cho khả năng xảy ra nhiều tuần giao tranh trên bộ tại Iran, trong bối cảnh hàng nghìn binh sỹ Mỹ đang được điều tới khu vực.

Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn được tờ báo Financial Times công bố ngày Chủ nhật, ông Trump cho biết Washington có thể “lấy dầu của Iran” và giành quyền kiểm soát đảo Kharg - hòn đảo đóng vai trò là đầu mối xuất khẩu dầu chủ chốt của nước này. Ông cũng so sánh phương án này với chiến dịch quân sự của Mỹ tại Venezuela hồi đầu năm nay.

Trong khi đó, vào Chủ nhật, Pakistan cho biết nước này sẽ đứng ra tổ chức và hỗ trợ các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran trong vài ngày tới, sau cuộc họp giữa các cường quốc trong khu vực. Tuy nhiên, triển vọng đạt được một lệnh ngừng bắn trong ngắn hạn vẫn được đánh giá là khá mong manh.

Những diễn biến trên làm gia tăng lo ngại rằng xung đột với Iran - nay đã bước sang tuần thứ 5 - đang tiếp tục leo thang và khó sớm hạ nhiệt, bất chấp các nỗ lực thúc đẩy đàm phán.

Giá dầu tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Hai (30/3). Trong phiên giao dịch đầu giờ sáng châu Á, hợp đồng tương lai dầu Brent giao tháng 5 tăng 2,92%, lên 115,86 USD/thùng, trong khi hợp đồng tương lai dầu WTI của Mỹ tăng 3,2%, lên 102,80 USD/thùng.

Từ khóa:

cảng Yanbu đường ống Đông - Tây Saudi Arabia eo biển Hormuz saudi arabia xuất khẩu dầu Saudi Arabia

Đọc thêm

Chiến tranh có thể khiến các ngân hàng trung ương bán vàng?

Dấu hiệu tích cực của giá vàng: Hồi phục dù giá dầu vẫn tăng

EU đặt cược vào "điện hạt nhân mini" để ổn định nguồn cung năng lượng

Dấu ấn kinh tế thế giới tuần 22-28/3/2026: Giá vàng hồi nhẹ, xung đột Iran xuất hiện tín hiệu hạ nhiệt

Đồng yên giảm xuống mức thấp nhất gần 2 năm, Nhật Bản tính cách mới để can thiệp

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 13-2026

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 13-2026

[Trực tiếp]: Tọa đàm “Thực thi Luật Việc làm 2025: Bảo hiểm thất nghiệp – từ trợ cấp sang quản trị thị trường lao động”

Dân sinh

[Trực tiếp]: Tọa đàm “Thực thi Luật Việc làm 2025: Bảo hiểm thất nghiệp – từ trợ cấp sang quản trị thị trường lao động”

Dự trữ dầu chiến lược của các nước đủ dùng trong bao lâu?

Thế giới

Dự trữ dầu chiến lược của các nước đủ dùng trong bao lâu?

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Cổ phiếu VAF bị hủy niêm yết từ 28/4 do kiểm toán ngoại trừ 3 niêm liên tiếp

Doanh nghiệp niêm yết

2

MWG trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 20%

Doanh nghiệp niêm yết

3

Huế: Triển khai dự án nhà ở gần 1.200 tỷ đồng tại trung tâm thành phố

Bất động sản

4

"Doanh nghiệp hãy lắng nghe bằng sự chân thành, chia sẻ bằng trái tim, hành động bằng sản phẩm"

Tiêu điểm

5

Miền Tây sắp đón nhà máy xi măng “xanh”

Doanh nghiệp

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy