Đường sắt tăng gần 50 đoàn tàu phục vụ dịp lễ 30/4-1/5, thảm cảnh "ế ẩm" có lặp lại?

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, từ ngày 28/4 đến 4/5 sẽ tổ chức chạy tăng cường hàng chục đoàn tàu khách trên các tuyến, đáp ứng nhu cầu khách du lịch đông trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Bên cạnh việc chạy hàng ngày các đôi tàu khách Thống Nhất SE3/SE4, SE5/SE6, SE7/SE8, trong các ngày từ 28/4 đến 4/5/2022, Tổng công ty tổ chức chạy tăng cường nhiều đoàn tàu khách trên các tuyến, đặc biệt là từ Sài Gòn và Hà Nội đến các tỉnh thu hút lượng khách du lịch đông trong kỳ nghỉ lễ.

Cụ thể, khu vực phía Bắc tổ chức chạy thêm 30 đoàn tàu từ Hà Nội đi các tỉnh: Lào Cai, Thanh Hóa, Vinh, Đồng Hới, Huế, Đà Nẵng, Hải Phòng và ngược lại.

Theo đó, chạy đôi tàu SP3/SP4 giữa Hà Nội - Lào Cai, đôi tàu TH1/TH2 giữa Hà Nội - Thanh Hóa, đôi tàu SE17/SE18 giữa Hà Nội - Huế, đôi tàu SE19/SE20 giữa Hà Nội - Đà Nẵng.

Nhiều nhất là tuyến Hà Nội - Vinh với các đôi tàu NA1/NA2, NA3/NA4, NA7/NA8, SE35/SE36 và các mác tàu NA9, NA12. Tuyến Hà Nội - Đồng Hới chạy thêm 2 đôi tàu QB1/QB2, QB3/QB4.

Riêng tuyến Hà Nội - Hải Phòng duy trì chạy thường xuyên các đôi tàu HP1/HP2, LP2/ LP3, LP5/LP6, LP7/LP8 trong các ngày từ 22/4-4/5.

Ở khu vực phía Nam, đường sắt tổ chức chạy thêm 17 đoàn tàu từ Sài Gòn đi: Phan Thiết, Nha Trang, Quy Nhơn, Đà Nẵng và ngược lại. Theo đó, chạy 2 đôi tàu SPT1/SPT2, SPT3/SPT4 giữa Sài Gòn - Phan Thiết; Đôi tàu SQN1/SQN2 giữa Sài Gòn - Quy Nhơn và đôi tàu SE21/SE22 giữa Sài Gòn - Đà Nẵng.

Riêng tuyến Sài Gòn - Nha Trang chạy thêm các đôi tàu SNT1/SNT2, SNT3/SNT4, SNT5/SNT6, SNT7/SNT8 và SNT10.

Ngoài các tàu chạy thêm, trên tuyến đường sắt Bắc - Nam chạy hàng ngày 3 đôi tàu khách Thống nhất giữa Hà Nội - TP.HCM gồm SE3/SE4, SE5/SE6 và SE7/SE8.

“Trong dịp vận tải cao điểm 30/4 và 1/5, chúng tôi vẫn duy trì áp dụng chính sách giảm giá vé khứ hồi lượt về từ 5-10% và giảm giá cho các đối tượng chính sách xã hội: Mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, người cao tuổi, học sinh, sinh viên…”, đại diện Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết.

Trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam chạy thêm đôi tàu SE17/SE18 giữa Hà Nội - Đà Nẵng. Tàu SE17 xuất phát ga Hà Nội ngày 8/4 lúc 19h25; tàu SE18 xuất phát ga Đà Nẵng ngày 11/4 lúc 12h10.

Trước đó, dù chạy thêm nhiều đôi tàu phục vụ Tết và áp dụng nhiều chính sách như giảm giá vé tàu nhưng đường sắt vẫn “ế” khách.

Trong tháng 3, hoạt động vận tải hành khách gặp nhiều khó khăn với lượng hành khách vận chuyển giảm 14% do đại dịch Covid-19 vẫn tiếp tục lây lan mạnh. Luỹ kế trong quý 1, ngành đường sắt chỉ vận chuyển 500.000 hành khách, giảm 23,1% so với cùng kỳ.

Thời gian qua, kết quả sản xuất kinh doanh Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam bết bát chủ yếu là do dịch Covid-19 ảnh hưởng nặng nề đến vận tải đường sắt, nhất là vận tải hành khách.

Năm 2022, Tổng Công ty dự kiến thực hiện được sản lượng và doanh thu hợp nhất bằng 89% trở lên so với cùng kỳ, tương ứng khoảng 5.900 tỷ đồng và bảo đảm việc làm và thu nhập cho người lao động. Công ty mẹ dự kiến doanh thu tăng 8,4% trở lên so với cùng kỳ và lợi nhuận trước thuế chỉ lỗ 580 tỷ đồng, giảm lỗ hơn 100 tỷ so với năm 2021. Doanh thu trực tiếp từ vận tải bằng 107,6% trở lên so với cùng kỳ.