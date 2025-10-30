Đường sắt vận chuyển miễn phí hàng cứu trợ tới miền Trung

Với mong muốn góp một phần sức lực để đưa tấm lòng của đồng bào cả nước đến được với người dân vùng lũ một cách an toàn, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) tiếp tục triển khai chương trình vận chuyển miễn phí hàng hóa cứu trợ đến miền Trung...

Theo đó, VNR chỉ tiếp nhận và vận chuyển miễn phí hàng hóa cứu trợ của các tổ chức, cá nhân thông qua Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và Hội Chữ thập đỏ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Quy định này nhằm bảo đảm việc vận chuyển hàng cứu trợ được thông suốt, kịp thời và an toàn đến tay người dân.

Để đảm bảo việc hỗ trợ được thực hiện đúng hướng, an toàn và hiệu quả nhất, kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân hảo tâm gửi hàng hóa cứu trợ thông qua các cơ quan chức năng nói trên, hạn chế di chuyển hàng hóa bằng ô tô tải đường dài trong bối cảnh thời tiết tại khu vực miền Trung vẫn diễn biến thất thường, mưa lớn kéo dài và tiềm ẩn nguy cơ sạt lở nhiều nơi. Việc tự tổ chức vận chuyển có thể gây mất an toàn và cản trở công tác cứu hộ, cứu nạn.

Công tác tiếp nhận và xếp dỡ hàng hóa cứu trợ được tổ chức tại các ga đầu mối đủ điều kiện trên mạng lưới đường sắt quốc gia như: Sài Gòn, Sóng Thần, Nha Trang, Đồng Hới, Vinh, Thanh Hóa, Giáp Bát, Hà Nội, Hải Phòng… Hàng cứu trợ sẽ được vận chuyển đến ga Huế và ga Đà Nẵng để tiếp tục phân phối.

Chương trình vận chuyển miễn phí hàng hóa cứu trợ được thực hiện từ nay cho đến khi có thông báo mới. Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đề nghị các cơ quan, tổ chức và địa phương phối hợp chặt chẽ trong công tác tiếp nhận, xếp dỡ và phân phối hàng hóa, nhằm kịp thời hỗ trợ người dân vùng bão lũ sớm ổn định cuộc sống.

Trước đó, do ảnh hưởng mưa lũ diễn biến phức tạp tại miền Trung, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam thông báo bãi bỏ các tàu SE1, SE19 và SE20 xuất phát ngày 29/10. Các tàu SE2, SE3/4, SE5/6, SE7/9 và SE9/10 vẫn vận hành nhưng bị chậm nhiều giờ, phải nằm chờ tại các ga từ Hương Thủy đến Đông Hà để tổ chức chuyển tải hành khách.

Hành khách có vé đi quá ga Đông Hà đối với các tàu SE3/5/7/9 và đi quá ga Huế đối với các tàu SE2/4/6/8/10 trong ngày 29/10 được trả vé không thu phí. Việc trả vé có thể thực hiện tại các nhà ga trong thời gian không quá 30 ngày, tính từ ngày ghi trên vé.

Theo Đường sắt Việt Nam, tính đến 10h ngày 29/10, đơn vị đã tổ chức chuyển tải an toàn 4.576 hành khách giữa Ga Hương Thủy và Ga Đông Hà theo cả hai chiều. Trong thời gian tàu nằm chờ chuyển tải, hành khách được phục vụ miễn phí suất ăn và nước uống.