Nhà sáng lập Ecopark ủng hộ đồng bào chịu hậu quả của thiên tai 15 tỷ đồng

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Sáu, 10/10/2025
Mai Phương
10/10/2025, 08:00
Hướng về vùng chịu thiên tai nặng nề do bão lũ gây ra, nhà sáng lập Ecopark ủng hộ 15 tỷ đồng, chung tay cộng đồng giúp đỡ người dân sớm khắc phục thiệt hại do cơn bão số 10 (Bualoi) và số 11 (Matmo) gây ra.
Chiều 9/10, tại trụ sở Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhà sáng lập Ecopark (qua Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển DB) đã ủng hộ đồng bào chịu hậu quả của thiên tai 15 tỷ đồng, trong đó 5 tỷ đồng sẽ được chuyển đến bà con chịu hậu quả nặng nề của tỉnh Nghệ An, 5 tỷ đồng sẽ được chuyển đến bà con tỉnh Bắc Ninh. Số tiền còn lại sẽ được chuyển đến nhiều địa phương khác chịu hậu quả của thiên tai.
Đại diện nhà sáng lập Ecopark cho biết mong muốn được sẻ chia khó khăn, bằng cách huy động mọi nguồn lực để góp phần mau chóng cứu người dân ở những nơi đang gánh chịu hậu quả nặng nề của thiên tai, bão lũ.
“Chúng tôi tin rằng với các biện pháp cấp bách được Đảng, Nhà nước, Chính phủ triển khai; tinh thần đoàn kết, sẻ chia của cộng đồng và ý chí kiên cường, vươn lên mạnh mẽ của người dân, bà con các tỉnh chịu hậu quả của bão sẽ nhanh chóng khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống. Bằng trách nhiệm và tinh thần của doanh nghiệp, chúng tôi cam kết đồng hành với cộng đồng, trong công cuộc phát triển kinh tế, an sinh xã hội”, đại diện nhà sáng lập Ecopark chia sẻ.
Tại buổi làm việc, bà Hà Thị Nga - Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cảm ơn sự đồng hành, ủng hộ của Nhà sáng lập Ecopark với cộng đồng xã hội, đặc biệt trong thời điểm thiên tai, bão lũ và cam kết phân bổ số tiền ủng hộ này tới người dân chịu hậu quả nặng nề của bão lũ một cách sớm nhất.
Trước đó, ngày 25/7 vừa qua, tại Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An, đại diện Nhà sáng lập Ecopark cũng đã trao tặng 1 tỷ đồng hỗ trợ người dân Nghệ An chịu thiệt hại bởi cơn bão số 3 (bão Wipha) cùng hoàn lưu sau bão gây ra.
Năm 2024, nhà sáng lập Ecopark đã ủng hộ 20 tỷ đồng, chung tay giúp đỡ đồng bào miền Bắc khắc phục hậu quả nặng nề của siêu bão Yagi và các đợt bão lũ sau đó, thông qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Khoản hỗ trợ này bao gồm việc cung cấp hàng hóa cứu trợ và các chương trình hỗ trợ thiết thực khác, thể hiện tinh thần đoàn kết và trách nhiệm xã hội của cộng đồng Ecopark.
Trải qua 22 năm hình thành và phát triển, nhà sáng lập Ecopark ghi dấu trên thị trường với những dự án bất động sản xanh, phát triển bền vững cùng mạng lưới cộng đồng cư dân, đối tác đề cao ý thức gìn giữ, bảo vệ môi trường thiên nhiên. Bên cạnh đó, Ecopark luôn thể hiện trách nhiệm với cộng đồng xã hội qua các hoạt động đa dạng và thiết thực với mục tiêu không chỉ mang lại lợi ích kinh tế mà còn đóng góp vào sự phát triển bền vững của cộng đồng, bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.
Theo ước tính của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, thiên tai tại Việt Nam từ đầu năm 2025 đến nay đã gây thiệt hại 35.000 tỷ đồng, làm giảm 0,2% GDP - tương đương mức thiệt hại bằng 50% so với năm 2024, cả về kinh tế và số người thiệt mạng...
Năm 2025, cả nước đã xảy ra 20 loại hình thiên tai với diễn biến dồn dập, khốc liệt, mang nhiều yếu tố bất thường, vượt mức lịch sử và xảy ra trên phạm vi rộng, thiệt hại nặng nề. Dù Việt Nam đã triển khai nhiều giải pháp phòng ngừa, ứng phó, nỗ lực vượt qua, song thực tế đến nay nhiều đợt thiên tai xảy ra đã có những điều vượt quá sức chịu đựng của người dân...
UBND thành phố Hà Nội yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các cơ sở giáo dục, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng lạm thu đầu năm học; vận động, quản lý và sử dụng các khoản tài trợ theo quy định...
Theo lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, ở các kỳ thi Olympic quốc tế suốt 5 năm qua, Việt Nam đều duy trì ở nhóm 10 quốc gia có kết quả thi tốt nhất trên toàn thế giới. Thi học sinh giỏi ngày càng đổi mới. Điều này cho thấy nỗ lực và khả năng của học sinh Việt Nam thể hiện trên các đấu trường quốc tế...
Lũ trên các con sông thuộc các tỉnh: Tuyên Quang, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Ninh vẫn duy trì ở mức cao, ngập lụt dự kiến sẽ kéo dài nhiều ngày. Lũ trên sông Cầu tiếp tục lên, Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu đảm bảo an toàn hạ du khi xả lũ hồ Tuyên Quang...
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
VnEconomy Interactive
Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy
Kinh tế xanh
Thế giới
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: