Nhà sáng lập Ecopark ủng hộ đồng bào chịu hậu quả của thiên tai 15 tỷ đồng

Hướng về vùng chịu thiên tai nặng nề do bão lũ gây ra, nhà sáng lập Ecopark ủng hộ 15 tỷ đồng, chung tay cộng đồng giúp đỡ người dân sớm khắc phục thiệt hại do cơn bão số 10 (Bualoi) và số 11 (Matmo) gây ra.

Chiều 9/10, tại trụ sở Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhà sáng lập Ecopark (qua Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển DB) đã ủng hộ đồng bào chịu hậu quả của thiên tai 15 tỷ đồng, trong đó 5 tỷ đồng sẽ được chuyển đến bà con chịu hậu quả nặng nề của tỉnh Nghệ An, 5 tỷ đồng sẽ được chuyển đến bà con tỉnh Bắc Ninh. Số tiền còn lại sẽ được chuyển đến nhiều địa phương khác chịu hậu quả của thiên tai.

Bà Hà Thị Nga - Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp nhận ủng hộ từ Nhà sáng lập Ecopark.

Đại diện nhà sáng lập Ecopark cho biết mong muốn được sẻ chia khó khăn, bằng cách huy động mọi nguồn lực để góp phần mau chóng cứu người dân ở những nơi đang gánh chịu hậu quả nặng nề của thiên tai, bão lũ.

“Chúng tôi tin rằng với các biện pháp cấp bách được Đảng, Nhà nước, Chính phủ triển khai; tinh thần đoàn kết, sẻ chia của cộng đồng và ý chí kiên cường, vươn lên mạnh mẽ của người dân, bà con các tỉnh chịu hậu quả của bão sẽ nhanh chóng khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống. Bằng trách nhiệm và tinh thần của doanh nghiệp, chúng tôi cam kết đồng hành với cộng đồng, trong công cuộc phát triển kinh tế, an sinh xã hội”, đại diện nhà sáng lập Ecopark chia sẻ.

Tại buổi làm việc, bà Hà Thị Nga - Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cảm ơn sự đồng hành, ủng hộ của Nhà sáng lập Ecopark với cộng đồng xã hội, đặc biệt trong thời điểm thiên tai, bão lũ và cam kết phân bổ số tiền ủng hộ này tới người dân chịu hậu quả nặng nề của bão lũ một cách sớm nhất.

Trước đó, ngày 25/7 vừa qua, tại Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An, đại diện Nhà sáng lập Ecopark cũng đã trao tặng 1 tỷ đồng hỗ trợ người dân Nghệ An chịu thiệt hại bởi cơn bão số 3 (bão Wipha) cùng hoàn lưu sau bão gây ra.

Năm 2024, nhà sáng lập Ecopark đã ủng hộ 20 tỷ đồng, chung tay giúp đỡ đồng bào miền Bắc khắc phục hậu quả nặng nề của siêu bão Yagi và các đợt bão lũ sau đó, thông qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Khoản hỗ trợ này bao gồm việc cung cấp hàng hóa cứu trợ và các chương trình hỗ trợ thiết thực khác, thể hiện tinh thần đoàn kết và trách nhiệm xã hội của cộng đồng Ecopark.

Trải qua 22 năm hình thành và phát triển, nhà sáng lập Ecopark ghi dấu trên thị trường với những dự án bất động sản xanh, phát triển bền vững cùng mạng lưới cộng đồng cư dân, đối tác đề cao ý thức gìn giữ, bảo vệ môi trường thiên nhiên. Bên cạnh đó, Ecopark luôn thể hiện trách nhiệm với cộng đồng xã hội qua các hoạt động đa dạng và thiết thực với mục tiêu không chỉ mang lại lợi ích kinh tế mà còn đóng góp vào sự phát triển bền vững của cộng đồng, bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.