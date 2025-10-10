Thứ Sáu, 10/10/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Dân sinh

Nghệ An: Gần 14.000 người đi làm việc ở nước ngoài trong 9 tháng

Nguyễn Thuấn

10/10/2025, 13:56

Thị trường lao động Nghệ An đang chuyển động theo hướng tích cực. Chỉ trong 9 tháng, hơn 34.000 người có việc làm mới, riêng số lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đạt gần 14.000 người...

Tỉnh Nghệ An thường xuyên tổ chức nhiều hội chợ việc làm, kết nối người lao động và doanh nghiệp
Tỉnh Nghệ An thường xuyên tổ chức nhiều hội chợ việc làm, kết nối người lao động và doanh nghiệp

Theo thông tin từ UBND tỉnh Nghệ An, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên của Nghệ An năm 2024 đạt hơn 1,63 triệu người, trong đó lao động nam chiếm 53,19% và lao động nữ chiếm 46,81%.

Lực lượng lao động khu vực thành thị chiếm khoảng 15,5%, còn lại 84,5% tập trung ở khu vực nông thôn. 

Trong 9 tháng đầu năm 2025, các hoạt động kết nối cung – cầu lao động tiếp tục được đẩy mạnh, đặc biệt là thông qua các phiên giao dịch việc làm do Trung tâm Dịch vụ việc làm Nghệ An tổ chức, thu hút đông đảo doanh nghiệp, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và người lao động tham gia.

Theo thống kê, toàn tỉnh đã giải quyết việc làm cho khoảng 34.200 người, đạt 74,35% kế hoạch năm. Trong đó, số lao động được đưa đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng là gần 14.000 người, tương đương 87,5% kế hoạch.

Riêng tháng 9, tỉnh Nghệ An tạo việc làm cho 3.200 lao động, trong đó có 1.200 người xuất cảnh sang làm việc ở các thị trường như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Singapore...

Công nhân làm việc tại Công ty LuxShare ICT ở khu ông nghiệp VSIP Nghệ An. Ảnh: Thành Duy
Công nhân làm việc tại Công ty LuxShare ICT ở khu ông nghiệp VSIP Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Trung tâm Dịch vụ việc làm Nghệ An thường xuyên thực hiện thu thập, cập nhật thông tin thị trường lao động, nhu cầu tìm việc và tuyển dụng. Trong quý III/2025, Trung tâm đã tiếp nhận 182 doanh nghiệp với nhu cầu tuyển 25.617 lao động. Lũy kế 9 tháng, có 546 lượt doanh nghiệp đăng ký tuyển 71.815 vị trí việc làm mới – một con số cho thấy thị trường lao động Nghệ An đang dần phục hồi và mở rộng.

Đáng chú ý, trong tổng số doanh nghiệp đăng ký tuyển dụng, 513 doanh nghiệp trong tỉnh có nhu cầu tuyển 64.956 lao động, còn 33 doanh nghiệp ngoài tỉnh cần tuyển 6.859 lao động. 

Trong 9 tháng đầu năm 2025, ngành Lao động – Thương binh và Xã hội đã tiếp nhận, giải quyết chế độ chính sách cho hơn 6.500 trường hợp thuộc các nhóm đối tượng khác nhau; chi trả trợ cấp ưu đãi thường xuyên cho hơn 63.350 người có công trên địa bàn.

Nhân các dịp lễ lớn trong năm – 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 80 năm Quốc khánh 2/9, tỉnh đã tặng quà của Chủ tịch nước cho 78.577 đối tượng, với tổng kinh phí 39,3 tỷ đồng. Bên cạnh đó, các cấp, ngành, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân trong và ngoài tỉnh đã thăm hỏi, tặng quà cho 43.899 lượt người có công, các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công, với tổng kinh phí 10,6 tỷ đồng.

Khai mạc “Tháng việc làm 2025” tại Huế với gần 9.000 vị trí tuyển dụng

09:16, 21/09/2025

Khai mạc “Tháng việc làm 2025” tại Huế với gần 9.000 vị trí tuyển dụng

Hà Nội: Giải quyết việc làm vượt 5,84% kế hoạch năm 2025 chỉ trong 9 tháng

10:26, 09/10/2025

Hà Nội: Giải quyết việc làm vượt 5,84% kế hoạch năm 2025 chỉ trong 9 tháng

Từ khóa:

công nghiệp doanh nghiệp lao động nghệ an việc làm

Đọc thêm

Chính phủ chỉ đạo tăng cường đầu tư, nâng cấp hệ thống đê điều, hồ đập

Chính phủ chỉ đạo tăng cường đầu tư, nâng cấp hệ thống đê điều, hồ đập

Cùng với chỉ đạo khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ bão số 11, tập trung ổn định đời sống và phục hồi sản xuất, Chính phủ yêu cầu phải tiếp tục đầu tư, nâng cấp hệ thống đê điều, hồ đập, nhất là tại Thái Nguyên và Bắc Ninh, nhằm đáp ứng yêu cầu phòng, chống lũ bão trong bối cảnh biến đổi khí hậu, mưa lũ cực đoan ngày càng gia tăng.

Doanh nghiệp gặp khó khăn sẽ được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất

Doanh nghiệp gặp khó khăn sẽ được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất

Trong một số trường hợp đặc biệt như thay đổi cơ cấu, khủng hoảng, suy thoái kinh tế hoặc thiên tai…, người sử dụng lao động có thể đề nghị cơ quan Bảo hiểm xã hội cho tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất…

17 trường đại học tại Việt Nam đạt kiểm định chất lượng quốc tế

17 trường đại học tại Việt Nam đạt kiểm định chất lượng quốc tế

Cục Quản lý Chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố danh sách 17 trường đại học tại Việt Nam đạt kiểm định chất lượng bởi các tổ chức quốc tế uy tín...

Bắc Ninh phân bổ 20 tỷ đồng hỗ trợ khẩn cấp 17 xã, phường chống lũ

Bắc Ninh phân bổ 20 tỷ đồng hỗ trợ khẩn cấp 17 xã, phường chống lũ

Ban vận động cứu trợ tỉnh Bắc Ninh (Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Ninh) đã phân bổ 20 tỷ đồng hỗ trợ khẩn cấp người dân tại 17 xã, phường. Số tiền này được trích từ nguồn Quỹ của Ban vận động cứu trợ tỉnh Bắc Ninh.

Tiếp tục xuất hiện website giả mạo Cổng dịch vụ công Bảo hiểm xã hội

Tiếp tục xuất hiện website giả mạo Cổng dịch vụ công Bảo hiểm xã hội

Qua quá trình giám sát trên không gian mạng, Bảo hiểm xã hội Việt Nam phát hiện có website giả mạo có tên miền, giao diện, hình ảnh tương tự với Cổng dịch vụ công trực tuyến Bảo hiểm xã hội Việt Nam gây nhầm lẫn, có thể bị sử dụng để thực hiện các hành vi lừa đảo, đánh cắp thông tin cá nhân…

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Tìm kiếm động lực và mô hình phát triển kinh tế mới cho Việt Nam

eMagazine

Tìm kiếm động lực và mô hình phát triển kinh tế mới cho Việt Nam

Các dự án, công trình chào mừng Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025)

Multimedia

Các dự án, công trình chào mừng Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025)

So sánh doanh thu các hãng ô tô trên thế giới

Thế giới

So sánh doanh thu các hãng ô tô trên thế giới

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Cổ phiếu lớn tiếp tục đẩy VN-Index lên đỉnh cao mới

Chứng khoán

2

Lãi suất liên ngân hàng qua đêm vượt mốc 5%/năm

Tài chính

3

Hà Nội khởi công xây dựng cầu Trần Hưng Đạo hơn 15.000 tỷ đồng

Đầu tư

4

Tiếp tục xuất hiện website giả mạo Cổng dịch vụ công Bảo hiểm xã hội

Dân sinh

5

Tập trung cao độ triển khai các dự án liên quan Cảng hàng không quốc tế Gia Bình

Đầu tư

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy