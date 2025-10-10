Nghệ An: Gần 14.000 người đi làm việc ở nước ngoài trong 9 tháng

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Sáu, 10/10/2025
Nguyễn Thuấn
10/10/2025, 13:56
Thị trường lao động Nghệ An đang chuyển động theo hướng tích cực. Chỉ trong 9 tháng, hơn 34.000 người có việc làm mới, riêng số lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đạt gần 14.000 người...
Theo thông tin từ UBND tỉnh Nghệ An, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên của Nghệ An năm 2024 đạt hơn 1,63 triệu người, trong đó lao động nam chiếm 53,19% và lao động nữ chiếm 46,81%.
Lực lượng lao động khu vực thành thị chiếm khoảng 15,5%, còn lại 84,5% tập trung ở khu vực nông thôn.
Trong 9 tháng đầu năm 2025, các hoạt động kết nối cung – cầu lao động tiếp tục được đẩy mạnh, đặc biệt là thông qua các phiên giao dịch việc làm do Trung tâm Dịch vụ việc làm Nghệ An tổ chức, thu hút đông đảo doanh nghiệp, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và người lao động tham gia.
Theo thống kê, toàn tỉnh đã giải quyết việc làm cho khoảng 34.200 người, đạt 74,35% kế hoạch năm. Trong đó, số lao động được đưa đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng là gần 14.000 người, tương đương 87,5% kế hoạch.
Riêng tháng 9, tỉnh Nghệ An tạo việc làm cho 3.200 lao động, trong đó có 1.200 người xuất cảnh sang làm việc ở các thị trường như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Singapore...
Trung tâm Dịch vụ việc làm Nghệ An thường xuyên thực hiện thu thập, cập nhật thông tin thị trường lao động, nhu cầu tìm việc và tuyển dụng. Trong quý III/2025, Trung tâm đã tiếp nhận 182 doanh nghiệp với nhu cầu tuyển 25.617 lao động. Lũy kế 9 tháng, có 546 lượt doanh nghiệp đăng ký tuyển 71.815 vị trí việc làm mới – một con số cho thấy thị trường lao động Nghệ An đang dần phục hồi và mở rộng.
Đáng chú ý, trong tổng số doanh nghiệp đăng ký tuyển dụng, 513 doanh nghiệp trong tỉnh có nhu cầu tuyển 64.956 lao động, còn 33 doanh nghiệp ngoài tỉnh cần tuyển 6.859 lao động.
Trong 9 tháng đầu năm 2025, ngành Lao động – Thương binh và Xã hội đã tiếp nhận, giải quyết chế độ chính sách cho hơn 6.500 trường hợp thuộc các nhóm đối tượng khác nhau; chi trả trợ cấp ưu đãi thường xuyên cho hơn 63.350 người có công trên địa bàn.
Nhân các dịp lễ lớn trong năm – 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 80 năm Quốc khánh 2/9, tỉnh đã tặng quà của Chủ tịch nước cho 78.577 đối tượng, với tổng kinh phí 39,3 tỷ đồng. Bên cạnh đó, các cấp, ngành, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân trong và ngoài tỉnh đã thăm hỏi, tặng quà cho 43.899 lượt người có công, các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công, với tổng kinh phí 10,6 tỷ đồng.
Cùng với chỉ đạo khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ bão số 11, tập trung ổn định đời sống và phục hồi sản xuất, Chính phủ yêu cầu phải tiếp tục đầu tư, nâng cấp hệ thống đê điều, hồ đập, nhất là tại Thái Nguyên và Bắc Ninh, nhằm đáp ứng yêu cầu phòng, chống lũ bão trong bối cảnh biến đổi khí hậu, mưa lũ cực đoan ngày càng gia tăng.
Trong một số trường hợp đặc biệt như thay đổi cơ cấu, khủng hoảng, suy thoái kinh tế hoặc thiên tai…, người sử dụng lao động có thể đề nghị cơ quan Bảo hiểm xã hội cho tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất…
Cục Quản lý Chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố danh sách 17 trường đại học tại Việt Nam đạt kiểm định chất lượng bởi các tổ chức quốc tế uy tín...
Ban vận động cứu trợ tỉnh Bắc Ninh (Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Ninh) đã phân bổ 20 tỷ đồng hỗ trợ khẩn cấp người dân tại 17 xã, phường. Số tiền này được trích từ nguồn Quỹ của Ban vận động cứu trợ tỉnh Bắc Ninh.
Qua quá trình giám sát trên không gian mạng, Bảo hiểm xã hội Việt Nam phát hiện có website giả mạo có tên miền, giao diện, hình ảnh tương tự với Cổng dịch vụ công trực tuyến Bảo hiểm xã hội Việt Nam gây nhầm lẫn, có thể bị sử dụng để thực hiện các hành vi lừa đảo, đánh cắp thông tin cá nhân…
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
VnEconomy Interactive
Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: