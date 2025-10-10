Nghệ An: Gần 14.000 người đi làm việc ở nước ngoài trong 9 tháng

Thị trường lao động Nghệ An đang chuyển động theo hướng tích cực. Chỉ trong 9 tháng, hơn 34.000 người có việc làm mới, riêng số lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đạt gần 14.000 người...

Theo thông tin từ UBND tỉnh Nghệ An, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên của Nghệ An năm 2024 đạt hơn 1,63 triệu người, trong đó lao động nam chiếm 53,19% và lao động nữ chiếm 46,81%.

Lực lượng lao động khu vực thành thị chiếm khoảng 15,5%, còn lại 84,5% tập trung ở khu vực nông thôn.

Trong 9 tháng đầu năm 2025, các hoạt động kết nối cung – cầu lao động tiếp tục được đẩy mạnh, đặc biệt là thông qua các phiên giao dịch việc làm do Trung tâm Dịch vụ việc làm Nghệ An tổ chức, thu hút đông đảo doanh nghiệp, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và người lao động tham gia.

Theo thống kê, toàn tỉnh đã giải quyết việc làm cho khoảng 34.200 người, đạt 74,35% kế hoạch năm. Trong đó, số lao động được đưa đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng là gần 14.000 người, tương đương 87,5% kế hoạch.

Riêng tháng 9, tỉnh Nghệ An tạo việc làm cho 3.200 lao động, trong đó có 1.200 người xuất cảnh sang làm việc ở các thị trường như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Singapore...

Công nhân làm việc tại Công ty LuxShare ICT ở khu ông nghiệp VSIP Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Trung tâm Dịch vụ việc làm Nghệ An thường xuyên thực hiện thu thập, cập nhật thông tin thị trường lao động, nhu cầu tìm việc và tuyển dụng. Trong quý III/2025, Trung tâm đã tiếp nhận 182 doanh nghiệp với nhu cầu tuyển 25.617 lao động. Lũy kế 9 tháng, có 546 lượt doanh nghiệp đăng ký tuyển 71.815 vị trí việc làm mới – một con số cho thấy thị trường lao động Nghệ An đang dần phục hồi và mở rộng.

Đáng chú ý, trong tổng số doanh nghiệp đăng ký tuyển dụng, 513 doanh nghiệp trong tỉnh có nhu cầu tuyển 64.956 lao động, còn 33 doanh nghiệp ngoài tỉnh cần tuyển 6.859 lao động.

Trong 9 tháng đầu năm 2025, ngành Lao động – Thương binh và Xã hội đã tiếp nhận, giải quyết chế độ chính sách cho hơn 6.500 trường hợp thuộc các nhóm đối tượng khác nhau; chi trả trợ cấp ưu đãi thường xuyên cho hơn 63.350 người có công trên địa bàn.

Nhân các dịp lễ lớn trong năm – 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 80 năm Quốc khánh 2/9, tỉnh đã tặng quà của Chủ tịch nước cho 78.577 đối tượng, với tổng kinh phí 39,3 tỷ đồng. Bên cạnh đó, các cấp, ngành, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân trong và ngoài tỉnh đã thăm hỏi, tặng quà cho 43.899 lượt người có công, các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công, với tổng kinh phí 10,6 tỷ đồng.