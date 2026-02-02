Elon Musk xin cấp phép phóng tới 1 triệu vệ tinh, trung tâm dữ liệu không gian

Tỷ phú Elon Musk mới đây đã gửi hồ sơ lên cơ quan chức năng Mỹ để xin cấp phép phóng tới 1 triệu vệ tinh để phục vụ dự án này...

Tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) tổ chức ở Davos (Thụy Sĩ) mới đây, tỷ phú Elon Musk cho biết trung tâm dữ liệu ngoài không gian có thể xuất hiện trong vòng 2–3 năm tới.

Theo nhiều nguồn tin, SpaceX đang cân nhắc sáp nhập với xAI và hãng xe điện Tesla nhằm hợp nhất nguồn lực cho kế hoạch đầy tham vọng này. Đáng chú ý, hai pháp nhân “K2 Merger Sub Corp” và “K2 Merger Sub2 LLC” mới được thành lập tại bang Nevada (Mỹ) cũng được cho là liên quan tới các thương vụ này.

Theo giới quan sát, tỷ phú Elon Musk đang theo đuổi mục tiêu xây dựng một hệ sinh thái tích hợp theo chiều dọc, kết nối năng lực phóng tên lửa, lưu trữ năng lượng và điện toán AI. SpaceX với hàng loạt tên lửa đã được triển khai thành công, cùng công nghệ pin của Tesla có thể phục vụ các hệ thống phát và lưu trữ điện mặt trời, và các mô hình AI của xAI.

Bên cạnh đó, robot hình người Optimus do Tesla phát triển có thể được sử dụng để xây dựng, vận hành và bảo trì trung tâm dữ liệu trong không gian.

Một nguồn tin trong ngành nhận định: “xAI hiện vẫn đi sau các tên tuổi dẫn đầu như OpenAI hay Google. Việc Musk tích hợp theo chiều dọc các công ty của mình dường như nhằm tạo lợi thế cạnh tranh trong kỷ nguyên AI”.

Giới phân tích cho rằng động lực thúc đẩy SpaceX niêm yết trong năm nay có thể nhằm huy động nguồn vốn lớn cho dự án trung tâm dữ liệu không gian. Trước đây, Elon Musk từng tuyên bố sẽ không đưa SpaceX lên sàn cho đến khi công ty đưa được tên lửa lên sao Hỏa.

Tuy nhiên, trong bối cảnh cạnh tranh AI ngày càng gay gắt và nhu cầu xây dựng trung tâm dữ liệu tăng vọt, ông được cho là đang đẩy nhanh kế hoạch IPO, thậm chí có thể sớm nhất vào tháng Sáu.

Ngày 30 tháng trước, SpaceX đã nộp hồ sơ lên Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC), đề nghị cấp phép phóng tới 1 triệu vệ tinh nhằm phục vụ trung tâm dữ liệu không gian. Trong hồ sơ, SpaceX mô tả đây là “bước đi đầu tiên hướng tới nền văn minh Kardashev loại II”, đồng thời khẳng định hệ thống này có thể hỗ trợ các dịch vụ AI cho hàng tỷ người, song song với mục tiêu đảm bảo tương lai đa hành tinh của nhân loại.

SpaceX cũng nhấn mạnh tính khả thi về mặt kinh tế của các trung tâm dữ liệu ngoài không gian. Theo công ty, các cơ sở này sẽ vận hành bằng năng lượng mặt trời, giảm phụ thuộc vào nguồn năng lượng trên Trái đất, đồng thời tận dụng khả năng làm mát bằng bức xạ trong môi trường lạnh giá của không gian để tản nhiệt. Điều này được cho là giúp trung tâm dữ liệu thân thiện với môi trường và tiết kiệm chi phí hơn so với các cơ sở đặt trên mặt đất.

Giới quan sát nhận định tỷ phú Elon Musk từng tiên phong trong những lĩnh vực tưởng như bất khả thi như xe điện hay tên lửa tư nhân. Do vậy, trung tâm dữ liệu không gian có thể là chiến lược lớn tiếp theo mà ông có thể thực hiện trong kỷ nguyên AI.

Dù vậy, kế hoạch triển khai tới 1 triệu vệ tinh vẫn bị đánh giá là cực kỳ khó khả thi. Tính đến nay, toàn nhân loại mới chỉ phóng khoảng 25.000 vệ tinh vào quỹ đạo Trái đất. Các nhà phân tích cho rằng Elon Musk có thể đã xin phê duyệt một con số cao hơn rất nhiều so với nhu cầu thực tế, nhằm giữ dư địa linh hoạt cho các kế hoạch kinh doanh trong tương lai.