EmbedIT khẳng định tầm nhìn tài chính số tại EuroCham

Chuyển đổi số trong ngành tài chính không chỉ là một cuộc đua về tốc độ, mà cả sự bền vững. Tại sự kiện của EuroCham vừa qua, EmbedIT đã minh chứng rằng: Khi công nghệ được vận hành bằng kỷ luật và sự am hiểu pháp lý, đó chính là lúc các doanh nghiệp tạo ra lợi thế cạnh tranh thực sự.

Buổi Business Luncheon do EuroCham tổ chức vào ngày 22/4 vừa qua tại TP. HCM đã trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý của giới tài chính – công nghệ, không chỉ bởi những thảo luận về hành lang pháp lý mới, mà còn bởi những chia sẻ thực chiến từ các chuyên gia đầu ngành.

Trong đó, sự xuất hiện của ông OJ Olivier - Giám đốc Hỗ trợ Chuyển đổi (Director of Transformation Enablement) của EmbedIT, với vai trò diễn giả, đã giải mã bài toán mà nhiều doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái BFSI (Ngân hàng, Tài chính, Bảo hiểm) đang trăn trở: Làm sao để hiện đại hóa hệ thống mà vẫn kiểm soát tuyệt đối rủi ro?

KHI KINH NGHIỆM TOÀN CẦU TÌM THẤY TIẾNG NÓI CHUNG VỚI THỊ TRƯỜNG BẢN ĐỊA

Khác với các lý thuyết chuyển đổi số thông thường, những giải pháp mà EmbedIT trình bày đã nhận được sự quan tâm đặc biệt từ các lãnh đạo doanh nghiệp, nhờ tính thực tiễn và khả năng “địa phương hóa” các tiêu chuẩn quốc tế.

Trong khuôn khổ talkshow, các khách mời đã dành nhiều thời gian thảo luận sôi nổi cùng đại diện EmbedIT về cách thức vận hành hệ thống trong môi trường pháp lý ngày càng khắt khe tại Việt Nam. EmbedIT đến với sự kiện cùng “hồ sơ năng lực” thực chứng được đúc kết từ quá trình vận hành hạ tầng cho hơn 140 triệu khách hàng toàn cầu. Chính kinh nghiệm dày dạn này đã giúp EmbedIT nhận diện rõ nét những “điểm nghẽn” của doanh nghiệp nội địa khi bước vào cơ chế Sandbox, hay triển khai các luật mới về bảo vệ dữ liệu và AI.

Chia sẻ về định hướng chiến lược của tập đoàn tại khu vực, ông Jan Cenkr – CEO toàn cầu của EmbedIT, khẳng định: “Việt Nam là một thị trường giàu dữ liệu và có độ kết nối cao, nơi sự kỳ vọng của khách hàng đang đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số. Tuy nhiên, mục tiêu của EmbedIT không phải là hỗ trợ doanh nghiệp tăng trưởng nóng, mà là chuyển mình sang trạng thái tăng trưởng có quy mô và tuân thủ. Chúng tôi định vị mình là đối tác công nghệ đáng tin cậy, giúp các định chế tài chính xây dựng những giải pháp cấp doanh nghiệp, vốn đã được thực chứng trong những môi trường khắt khe nhất, để sẵn sàng cho mọi thay đổi về khung pháp lý tại Việt Nam”.

Góc nhìn này của ông Jan Cenkr đã chạm đúng “nỗi đau” của các doanh nghiệp đang đứng trước áp lực phải đổi mới nhưng lo ngại về tính ổn định của hệ thống. Việc đặt Trung tâm hỗ trợ L2 (Level 2 Support) tại Việt Nam cũng chính là cam kết mạnh mẽ từ EmbedIT cho sự đồng hành dài hạn, đảm bảo mọi giải pháp công nghệ đều được “may đo” để tương thích hoàn toàn với các quy định khắt khe của ngành ngân hàng Việt Nam, nhưng vẫn đảm bảo trải nghiệm khách hàng.

BA “XƯƠNG SỐNG” CÔNG NGHỆ VÀ LỜI GIẢI CHO BÀI TOÁN TĂNG TRƯỞNG BỀN VỮNG

Một trong những phần thảo luận gây hứng thú nhất tại sự kiện chính là khi EmbedIT phân tích sâu về ba trụ cột giải pháp: Dữ liệu (Data), AI có khả năng giải trình (Explainable AI) và An ninh mạng (Cybersecurity). Đây được xem là “xương sống” cho mọi mô hình tài chính số hiện đại mà EmbedIT đang triển khai cho các đối tác tại khu vực Đông Nam Á. Trong bối cảnh các quy định về dữ liệu cá nhân được siết chặt vào năm 2026, năng lực quản trị dữ liệu thời gian thực của EmbedIT không chỉ là một giải pháp kỹ thuật, mà còn là “tường thành” bảo vệ uy tín và sự tồn tại của doanh nghiệp.

Tọa đàm về quản trị rủi ro trong chuyển đổi số. Ảnh: EmbedIT.

Các lãnh đạo ngân hàng và công ty Fintech tham dự sự kiện đã đặt nhiều câu hỏi về tính minh bạch của AI trong quản trị rủi ro – một thế mạnh độc bản của EmbedIT. Thay cho những mô hình AI “hộp đen” khó kiểm soát, EmbedIT giới thiệu hệ thống ra quyết định và chấm điểm tín dụng thông minh có thể giải trình, giúp doanh nghiệp tự tin hơn trong các đợt kiểm toán và đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe từ Ngân hàng Nhà nước.

Kết hợp cùng lớp lá chắn an ninh mạng đa tầng, bộ giải pháp của EmbedIT tạo ra hệ sinh thái vận hành toàn diện, nơi sự đổi mới không còn là rào cản đối với sự an toàn.

Kết thúc sự kiện, với các giải pháp cấp doanh nghiệp đã được thực chứng vận hành trên quy mô toàn cầu, EmbedIT một lần nữa khẳng định vị thế của mình trong cộng đồng doanh nghiệp: Một “kiến trúc sư trưởng” có đủ bản lĩnh để thiết lập nên những nền tảng tài chính sẵn sàng cho tương lai.

Những thảo luận sôi nổi tại buổi Business Luncheon vừa qua là minh chứng cho sự tiếp nối mạnh mẽ của EmbedIT trong hành trình đồng hành cùng các doanh nghiệp Việt Nam, biến những thách thức về pháp lý thành lợi thế cạnh tranh, hiện thực hóa tầm nhìn về một nền tài chính số minh bạch, an toàn và hiệu quả hơn.

EmbedIT là nhà cung cấp dịch vụ Công nghệ Thông tin định hướng tương lai, thành viên của Tập đoàn PPF (Châu Âu). Với hơn 20 năm kinh nghiệm, EmbedIT chuyên thiết kế, phát triển và vận hành các nền tảng tài chính quy mô lớn, phục vụ hàng trăm triệu người dùng trên toàn cầu.

Tại Việt Nam, EmbedIT đặt trụ sở tại TP.HCM với mục tiêu biến nơi đây thành trung tâm công nghệ chiến lược của khu vực Đông Nam Á.

Tìm hiểu thêm tại: https://www.embedit.com/vi