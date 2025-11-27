EU không áp dụng biện pháp tự vệ đối với hợp kim gốc mangan và silicon Việt Nam

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Năm, 27/11/2025
Song Hà
27/11/2025, 13:49
Việt Nam nằm trong danh sách các nước đang phát triển có lượng nhập khẩu không đáng kể và sẽ được loại trừ áp dụng biện pháp tự vệ theo quy định của WTO...
Theo thông tin từ Phái đoàn Việt Nam tại Geneva, ngày 25 tháng 11 năm 2025, Ủy ban Châu Âu (EC) đã gửi thông báo tới Ban thư ký WTO về việc áp dụng biện pháp tự vệ đối với một số sản phẩm hợp kim mangan và silicon (manganese and silicon-based alloying elements) có mã HS 72 02 11 20, 72 02 11 80, 72 02 19 00, 72 02 21 00, 72 02 29 10, 72 02 29 90, 72 02 99 30, 72 02 30.
Trước đó, ngày 19 tháng 12 năm 2024, Ủy ban Châu Âu (EC) ban hành Thông báo số C⁄2024⁄7541 về việc khởi xướng điều tra tự vệ đối với một số hợp kim mangan và silicon trên.
Theo thông tin trong đơn yêu cầu khởi xướng điều tra, lượng nhập khẩu sản phẩm bị điều tra vào Liên minh châu Âu (EU) đã tăng từ 1,3 triệu tấn vào năm 2020 lên 1,6 triệu tấn trong nửa năm 2024.
Tổng lượng nhập khẩu cũng có sự gia tăng đáng kể theo giá trị tương đối với mức tăng từ 126% lên 298% khi so sánh với sản lượng sản xuất của EU và từ 71% lên 83% khi so sánh với mức tiêu thụ.
EC khi đó đánh giá rằng đơn yêu cầu đã cung cấp đầy đủ bằng chứng cho thấy lượng và giá của hàng hóa nhập khẩu đã có tác động về giá đối với hàng hóa tương tự và cạnh tranh trực tiếp của EU, gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho ngành sản xuất trong khu vực.
Bên cạnh đó, yếu tố không lường trước được (unforeseen development) mà EC xác định trong thông báo khởi xướng là sự gia tăng sản lượng của các nước và sức hấp dẫn của thị trường EU.
Song thông báo mới đây của EC cho rằng căn cứ theo Quy định số 2025/2351 của EC, biện pháp tự vệ sẽ được áp dụng dưới dạng hạn ngạch thuế quan.
Theo đó, khi hạn ngạch thuế quan liên quan đã được sử dụng hết, hoặc khi việc nhập khẩu các loại sản phẩm không được hưởng hạn ngạch thuế quan tương ứng, thì mức thuế biến đổi ngoài hạn ngạch áp dụng đối với các sản phẩm sẽ bằng khoảng chênh lệch giữa mức giá ngưỡng (được xây dựng dựa trên mức giá không gây thiệt hại cho ngành sản xuất trong nước của EU) và giá nhập khẩu chưa tính thuế (giá CIF) tại biên giới Liên minh châu Âu (EU), nếu giá CIF này thấp hơn mức giá ngưỡng.
Trong vụ việc này, Việt Nam nằm trong danh sách các nước đang phát triển có lượng nhập khẩu không đáng kể và sẽ được loại trừ áp dụng biện pháp tự vệ theo quy định của Tổ chức thương mại thế giới (WTO).
