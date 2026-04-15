Eurocapital bị phạt vì không lưu giữ tài liệu trái phiếu F8812505

Hà Anh

15/04/2026, 08:11

Công ty không lưu giữ tài liệu về việc lựa chọn nhà đầu tư tham gia mua mã trái phiếu F8812505 của Công ty cổ phần Kinh doanh F88 cho đợt phát hành sơ cấp thời gian từ 1/8/2025 đến 15/08/2025.

Ảnh minh họa.

Thanh tra Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Chứng khoán Eurocapital (Hà Nội) bị phạt 210 triệu đồng.

Trong đó công ty bị phạt 125 triệu đồng theo quy định tại điểm d khoản 3 Điều 8 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại điểm c khoản 7 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP do không lưu giữ tài liệu về việc lựa chọn nhà đầu tư tham gia mua chứng khoán chào bán hoặc phát hành riêng lẻ.

Cụ thể: công ty không lưu giữ tài liệu về việc lựa chọn nhà đầu tư tham gia mua mã trái phiếu F8812505 của Công ty cổ phần Kinh doanh F88 cho đợt phát hành sơ cấp thời gian từ 1/8/2025 đến 15/08/2025.

Tiếp theo là công ty bị phạt 85 triệu đồng theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP) do không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Cụ thể: công ty không công bố thông tin về các giao dịch với giá trị từ 10% trở lên trên tổng tài sản của Công ty (Hợp đồng cung cấp dịch vụ môi giới số 23082024/HDMG/JBSV-ECC ngày 23/08/2024 và Hợp đồng cung cấp dịch vụ hỗ trợ giới thiệu khách hàng số 01/2024/HĐ/GTKH-ECC ngày 23/8/2024)).

Mới đây, Công ty cổ phần chứng khoán APG (Tp.HCM) cũng bị phạt 92,5 triệu đồng quy định tại điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán do có hành vi không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Cụ thể: công ty không gửi nội dung công bố thông tin cho Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) các tài liệu: Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện năm 2022; Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện năm 2023; Báo cáo tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu năm 2022; Báo cáo tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu bán niên 2023; Báo cáo tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu năm 2023;

Bên cạnh đó, công ty chậm công bố thông tin các tài liệu sau: Việc hoàn tất mua lại trái phiếu trước hạn mã APGH2124001; Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện năm 2024.

Trước đó, Công ty cổ phần Chứng khoán Tân Việt (Hà Nội) bị phạt 125 triệu đồng theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 32 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm b khoản 12 Điều 1 Nghị định số 306/2025/NĐ-CP ngày 25/11/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 128/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ) và Nghị định số 158/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh (Nghị định số 306/2025/NĐ-CP do có hành vi bố trí người chưa có chứng chỉ hành nghề chứng khoán thực hiện nghiệp vụ, vị trí mà theo quy định pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề chứng khoán.

Cụ thể: từ ngày 19/5/2021 đến ngày 20/1/2026 Công ty bố trí nhân viên môi giới tại chi nhánh Hải Phòng chưa có chứng chỉ hành nghề chứng khoán.

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

