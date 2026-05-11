Chứng khoán Beta bị phạt 362,5 triệu đồng vì vi phạm cho vay

Hà Anh

11/05/2026, 09:27

Chứng khoán Beta bị phạt 187,5 triệu đồng do cho vay đối với một số cá nhân thông qua hình thức tạm ứng (giao vốn) tại một số thời điểm trong năm 2024 và năm 2025.

Ảnh minh họa.

Thanh tra Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần chứng khoán Beta (Tp.HCM) với số tiền phạt là 362,5 triệu đồng.

Theo đó, công ty này bị phạt 187,5 triệu đồng đối với hành vi vi phạm về hạn chế cho vay.

Cụ thể: công ty cho vay đối với một số cá nhân thông qua hình thức tạm ứng (giao vốn) tại một số thời điểm trong năm 2024 và năm 2025.

Tiếp theo là phạt 175 triệu đồng đối với hành vi Báo cáo có nội dung sai lệch. Cụ thể: công ty đã báo cáo không chính xác về tỷ lệ an toàn tài chính tại các thời điểm 31/5/2024, 31/7/2024, 30/9/2025 và 30/10/2025).

Biện pháp khắc phục hậu quả đối với Chứng khoán Beta là công ty buộc báo cáo thông tin chính xác đối với hành vi vi phạm báo cáo có nội dung sai lệch, theo quy định tại khoản 4 Điều 43 Nghị định 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm c khoản 34 Điều 1 Nghị định 128/2021/NĐ-CP.

CTCP Chứng khoán Beta được thành lập vào ngày 6/12/2007, vốn điều lệ hiện đạt 400 tỷ đồng. Trước đó, doanh nghiệp này đã từng bị xử phạt 125 triệu đồng do vi phạm quy định về nhận lệnh và thực hiện lệnh giao dịch của khách hàng.

Kết thúc quý 1/2026, Chứng khoán Beta ghi nhận lỗ 6,8 tỷ đồng (cùng kỳ lỗ hơn 2,8 tỷ đồng). Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối giảm mạnh từ hơn 15,277 tỷ đồng xuống còn gần 8,4 tỷ đồng.

Trước đó, SSC đã phạt 1 loạt công ty với cùng mức phạt 92,5 triệu đồng do liên quan đến trái phiếu, không công bố thông tin phải công bố. Bao gồm: Công ty cổ phần Neo Floor (Hải Phòng); Công ty cổ phần Bệnh viện đa khoa tư nhân Triều An (Tp.HCM); Công ty cổ phần Vận tải thuỷ số 3 Hải Phòng; Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn (Tp.HCM).

