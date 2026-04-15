Doanh nghiệp mua bán, giao dịch tín chỉ carbon qua tài khoản chứng khoán
Hằng Anh
15/04/2026, 15:19
Chủ thể giao dịch hạn ngạch phát thải, tín chỉ carbon trên sàn carbon trong nước cần có tài khoản tại các công ty chứng khoán và chỉ được sử dụng 1 tài khoản giao dịch chứng khoán. Các doanh nghiệp có thể sử dụng ngay tài khoản chứng khoán hiện có để tham gia sàn...
Tại sự kiện phổ biến chính sách, quy định pháp luật về xây dựng
thị trường carbon trong nước vừa diễn ra, đại diện Phòng Thị trường carbon, Cục
Biến đổi khí hậu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết hàng hóa giao dịch trên
sàn gồm hạn ngạch phát thải khí nhà kính và tín chỉ carbon.
DOANH NGHIỆP ĐƯỢC PHÉP BÙ TRỪ TỐI ĐA 30% HẠN NGẠCH PHÁT THẢI BẰNG TÍN CHỈ CARBON
Đến nay, hạn ngạch phát thải hiện đã được phân bổ cho 110 cơ sở phát thải lớn trong lĩnh vực nhiệt điện, sắt thép và xi măng, với tổng lượng phân bổ hơn 500 triệu tấn trong giai đoạn 2025- 2026. 110 cơ sở được cấp hạn ngạch phát thải
cho giai đoạn 2025-2026, gồm 34 cơ sở nhiệt điện, 25 cơ sở sắt thép và 51 cơ sở
xi măng. Đây là nhóm doanh nghiệp đầu tiên được phép giao dịch trên sàn carbon
trong nước.
Theo quy định, nếu cơ sở phát thải vượt mức cho phép sẽ phải
mua thêm hạn ngạch theo quy định pháp luật. Ngược lại, nếu giảm phát thải hiệu
quả, doanh nghiệp có thể tiết kiệm hoặc bán lại hạn ngạch dư thừa để thu lợi
nhuận.
Về tín chỉ carbon, các doanh nghiệp và nhà đầu tư có thể
phát triển các dự án giảm phát thải để tạo ra tín chỉ, sau đó đưa vào thị trường.
Đáng chú ý, Việt Nam cho phép các doanh nghiệp sử dụng tín chỉ carbon để bù trừ
cho phần phát thải vượt hạn ngạch, với tỷ lệ lên tới 30%.
Doanh nghiệp phát thải thấp hơn mức hạn ngạch được cấp có thể bán phần dư; doanh nghiệp phát thải vượt ngưỡng phải mua thêm hạn ngạch hoặc dùng tín chỉ carbon để bù trừ, nhưng mức bù trừ bằng tín chỉ không vượt quá 30% lượng hạn ngạch được phân bổ.
Theo đại diện Phòng
thị trường carbon, đây là điểm khác biệt so với một số thị trường quốc tế nhằm
tạo điều kiện linh hoạt cho doanh nghiệp trong giai đoạn đầu chuyển đổi, đầu tư
giảm phát thải.
Tuy nhiên, kinh nghiệm quốc tế cho thấy, hạn ngạch phát thải
có xu hướng ngày càng siết chặt. Điều này đòi hỏi các doanh nghiệp phải chủ động
thích ứng, đồng thời tăng cường đầu tư đổi mới công nghệ.
Phòng thị trường carbon cũng lưu ý đối với các dự án tạo tín
chỉ carbon, có 3 loại tín chỉ đủ điều kiện đưa vào giao dịch ở thị trường
carbon trong nước, đó là tín chỉ theo cơ chế trao đổi, bù trừ tín chỉ carbon
trong nước; cơ chế song phương, đa phương theo Điều 6.2 Thỏa thuận Paris và cơ
chế theo Điều 6.4 Thỏa thuận Paris.
Các tín chỉ theo cơ chế quốc tế như: Verra, Gold
Stanrdart... nếu không đáp ứng các điều kiện đưa vào thị trường trong nước vẫn
có thể trao đổi trên thị trường quốc tế theo quy định tại Nghị định số
112/2026/NĐ-CP ngày 1/4/2026 của Chính phủ. Tuy nhiên, tổ chức có chương trình,
dự án tạo tín chỉ phải đăng ký số lượng tín chỉ trên Hệ thống đăng ký quốc gia
nhằm phục vụ công tác quản lý phát thải trên phạm vi lãnh thổ Việt Nam.
Các chuyên gia nhấn mạnh rằng thị trường carbon không chỉ là nghĩa vụ, mà là cơ hội. Việc tham gia sớm và chủ động sẽ giúp doanh nghiệp tối ưu hóa nguồn lực, chủ động trong lập kế hoạch sản xuất gắn với kiểm soát phát thải, đổi mới công nghệ và tạo dựng lợi thế cạnh tranh trong bối cảnh các rào cản phát thải khí nhà kính đang ngày càng thắt chặt trên toàn cầu.
MÔ HÌNH VẬN HÀNH ĐƯỢC XÂY DỰNG TRÊN NỀN TẢNG HẠ TẦNG SẴN CÓ CỦA THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN
Nếu coi hạn ngạch là giấy phép phát thải được cấp trước, thì tín chỉ carbon là kết quả giảm phát thải đã đạt được. Hai loại hàng hóa này cùng tồn tại và liên kết với nhau thông qua cơ chế bù trừ. Toàn bộ giao dịch sẽ diễn ra trên sàn giao dịch carbon đặt tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), sử dụng hạ tầng kỹ thuật của hệ thống giao dịch chứng khoán hiện hành
Sàn giao dịch carbon trong nước được thiết
kế nhằm thiết lập cơ chế xác định giá minh bạch, phản ánh đúng cung cầu của thị
trường. Mô hình vận hành được xây dựng trên nền tảng hạ tầng sẵn có của thị trường
chứng khoán.
Theo đó, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sẽ đảm nhiệm chức
năng tổ chức giao dịch; Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam
(VDSC) thực hiện lưu ký và thanh toán.
Các doanh nghiệp, tổ chức muốn tham gia giao dịch bắt buộc phải có mã số thuế và hoàn tất đăng ký trên Hệ thống đăng ký quốc gia của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
Đáng chú ý, chủ thể giao dịch cần có tài khoản tại các công
ty chứng khoán và chỉ được sử dụng 1 tài khoản giao dịch chứng khoán. Các doanh
nghiệp, tổ chức có thể sử dụng ngay tài khoản chứng khoán hiện có để tham gia
sàn. Trong trường hợp chưa có tài khoản cần mở mới. Tuy nhiên, sẽ có sự tách biệt
rõ ràng giữa thị trường carbon và thị trường chứng khoán để đảm bảo tính chuyên
biệt, minh bạch trong quản lý.
Trước đó, ngày 19/1/2026, Chính phủ ban hành Nghị định số
29/2026/NĐ-CP về sàn giao dịch carbon trong nước, tạo khung pháp lý đầy đủ cho
việc tổ chức, vận hành thị trường carbon tại Việt Nam...
Nghị định gồm 6
chương, 35 điều quy định về các hoạt động liên quan đến sàn giao dịch carbon
trong nước, bao gồm đăng ký, cấp mã trong nước, chuyển quyền sở hữu, lưu ký,
giao dịch và thanh toán giao dịch hạn ngạch phát thải khí nhà kính, tín chỉ
carbon đủ điều kiện được giao dịch theo quy định pháp luật; trách nhiệm của cơ
quan, tổ chức trong việc quản lý sàn giao dịch carbon trong nước và chế độ báo
cáo, công bố thông tin…
Nghị định, đối tượng áp dụng là Tổng công ty lưu ký và
bù trừ chứng khoán Việt Nam; sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam; sở Giao dịch chứng
khoán Hà Nội.
Cùng với đó là các cơ quan, tổ chức tham gia giao dịch trên sàn
giao dịch carbon trong nước theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;
các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động tổ chức vận hành sàn
giao dịch carbon trong nước, đăng ký, cấp mã trong nước, chuyển quyền sở hữu,
lưu ký, giao dịch và thanh toán giao dịch hạn ngạch phát thải khí nhà kính, tín
chỉ carbon.
Theo quy định, sàn giao dịch carbon trong nước được xây
dựng và tổ chức vận hành theo lộ trình được quy định tại Nghị định số
06/2022/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 119/2025/NĐ-CP.
Trong giai đoạn tổ chức vận hành thí điểm sàn giao dịch
carbon trong nước đến hết ngày 31/12/2028, Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng
khoán Việt Nam, Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch chứng khoán
Hà Nội không thu tiền cung cấp dịch vụ trên sàn giao dịch carbon trong nước.
