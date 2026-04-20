HOSE cảnh báo cổ phiếu VNE, VMD, SBV, DTA từ 24/4

Cổ phiếu VNE bị đưa vào diện diện cảnh báo từ ngày 24/4 do chậm nộp báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán, còn cổ phiếu VMD có ý kiến kiểm toán ngoại trừ đối với Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2025...

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) công bố quyết định đưa một loạt cổ phiếu như VNE, VMD, SBV và DTA vào diện cảnh báo kể từ ngày 24/04/2026.

Theo đó, VNE vào diện cảnh báo từ ngày 24/4 do tổ chức niêm yết chậm nộp báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán quá 15 ngày so với thời hạn quy định, thuộc trường hợp chứng khoán bị cảnh báo theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 40 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 22/QĐ-HĐTV ngày 16/3/2026 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Trước đó, HOSE cũng đã có thông báo đến thời điểm hiện nay đã quá thời hạn công bố thông tin, VNE chưa thực hiện công bố thông tin Báo cáo tài chính hợp nhất tổng hợp và hợp nhất kiểm toán năm 2025 bằng tiếng Việt và tiếng Anh theo quy định.

Tương tự, HOSE đưa cổ phiếu VMD của Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex vào diện cảnh báo từ ngày 24/4 do tổ chức kiểm toán có ý kiến kiểm toán ngoại trừ đối với Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2025 của tổ chức niêm yết, thuộc trường hợp chứng khoán bị cảnh báo theo quy định và tổ chức niêm yết vi phạm quy định công bố thông tin từ 04 lần trở lên trong vòng 01 năm (tính theo năm dương lịch).

Bên cạnh đó, HOSE cho biết giữ nguyên diện hạn chế giao dịch đối với cổ phiếu VMD theo Quyết định số 937/QĐ-SGDHCM ngày 16/10/2025 của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh do tổ chức niêm yết tiếp tục vi phạm quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán kể từ ngày ra quyết định bị hạn chế giao dịch, cổ phiếu chưa đáp ứng quy định tại khoản 5 Điều 42 Quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 22/QĐ-HĐTV ngày 16/03/2026 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Trước đó, VMD đã có văn bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM về việc chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025.

VMD cho biết công ty đã ký hợp đồng kiểm toán theo đúng quy định với Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY (Công ty kiểm toán UHY). Tuy nhiên, ngày 30/03/2026, Công ty kiểm toán UHY đã có văn bản gửi công ty VMD thông báo kiểm toán viên phụ trách công việc kiểm toán của công ty kiểm toán UHY tại công ty VMD có công việc đột xuất vắng mặt nên chưa hoàn tất hồ sơ kiểm toán. Do đó, công ty xin phép gia hạn nộp và công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 đến ngày 10/04/2026.

Tương tự, HOSE cho biết cũng đưa cổ phiếu SBV của Công ty Cổ phần Siam Brothers Việt Nam vào diện kiểm soát kể từ ngày 24/04/2026 do lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán trong 02 năm gần nhất (2024, 2025) của tổ chức niêm yết là số âm, thuộc diện chứng khoán bị kiểm soát theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 41 Quy chế Niêm yết và giao dịch.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã kiểm toán ghi nhận lỗ sau thuế năm 2025 là âm 2,77 tỷ đồng - giảm mạnh so với năm 2024 là âm hơn 35,37 tỷ đồng. Theo giải trình từ phía công ty, lợi nhuận sau thuế năm 2025 là âm 2,77 tỷ và năm 2024 ghi nhận âm hơn 35,26 tỷ đồng, chênh lệch 92,16% là do hiệu quả kinh doanh của công ty đã có sự hồi phục tích cực.

Cuối cùng, HOSE đưa cổ phiếu DTA của Công ty Cổ phần Đệ Tam vào diện cảnh báo, từ ngày 24/4 do tổ chức kiểm toán có ý kiến kiểm toán ngoại trừ đối với báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025 của tổ chức niêm yết, thuộc trường hợp chứng khoán bị cảnh báo theo quy định tại điểm c, khoản 1, Điều 40 Quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 22/QĐ-HĐTV ngày 16/03/2026 của Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Theo ý kiến của đơn vị kiểm toán, tại thời điểm thực hiện kiểm toán cho BCTC năm 2025 của công ty, phía đơn vị được đầu tư là Investco - DTA vẫn đang trong quá trình thực hiện kiểm toán độc lập cho BCTC năm 2025. Do đó, tại thời điểm chốt số liệu, bên kiểm toán chưa thể tiếp cận được báo cáo đã có xác nhận cuối cùng từ bên thứ ba (kiểm toán của Investco - DTA) để làm căn cứ đối chiếu giá trị thuần của khoản đầu tư.