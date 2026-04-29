Trang chủ Doanh nghiệp niêm yết

HNX hủy niêm yết đối với cổ phiếu AAV, cảnh báo nhiều mã khác

Hà Anh

29/04/2026, 07:06

Nguyên nhân cổ phiếu AAV bị hủy niêm yết trên HNX là do hoạt động kinh doanh của CTCP AAV Group (được xác định theo chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ trên Báo cáo tài chỉnh hợp nhất đã kiểm toán) bị thua lỗ trong 03 năm liên tục gần nhất (2023, 2024, 2025),

Ảnh minh họa.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo ngày 15/05 tới là ngày hủy bỏ niêm yết bắt buộc đối cổ phiếu AAV của Công ty cổ phần AAV Group.

Theo đó, 68.987.661 cổ phiếu AAV sẽ bị hủy niêm yết trên HNX là vào ngày 15/5/2026; Ngày giao dịch cuối cùng tại HNX là ngày 14/5/2026;

Nguyên nhân bị hủy niêm yết trên HNX là do hoạt động kinh doanh của CTCP AAV Group (được xác định theo chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ trên Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán) bị thua lỗ trong 03 năm liên tục gần nhất (2023, 2024, 2025), thuộc trường hợp hủy bỏ niêm yết bắt buộc theo quy định tại điểm e khoản 1 Điều 120 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán được sửa đổi, bổ sung tại điểm a khoản 47 Điều 1 Nghị định so 245 /2025/NĐ-CP.

Theo thông tin công bố từ phía công ty, AAV ghi nhận lợi nhuận sau thuế từ năm 2023-2025 lần lượt lỗ 17,3 tỷ; 15,75 tỷ và gần 21 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ từ năm 2023-2025 lần lượt âm 16,93 tỷ; 15,68 tỷ và 21,47 tỷ đồng. Nguyên nhân là do thị trường bất động sản và tài chính - tín dụng gặp nhiều khó khăn, thanh khoản suy giảm, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ bán hàng và ghi nhận doanh thu của công ty...

Theo giới thiệu, Công ty cổ phần AAV Group là doanh nghiệp hoạt động đa ngành nghề, được thành lập từ tháng 4/2010, có trụ sở tại Tòa nhà văn phòng Việt Tiên Sơn, KDC phía Đông đường Yết Kiêu, phường Cộng Hòa, TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

Từ khi thành lập đến nay, công ty đã khẳng định được thế mạnh trong lĩnh vực kinh doanh trọng điểm là bất động sản, đã triển khai đầu tư các dự án bất động sản như: Trung tâm Mua sắm tại phường Sao Đỏ, thị xã Chí Linh; Khu dân cư phía Đông đường Yết Kiêu, thị xã Chí Linh; Khu chung cư và nhà ở tại phường Việt Hòa, thành phố Hải Dương; Cụm dân cư đô thị cạnh khu sinh thái Âu Cơ, phường Ngọc Châu, thành phố Hải Dương. 

Trong thời gian tới, Công ty tiếp tục triển khai một số dự án bất động sản trọng điểm khác như: Khu Côn Sơn Resort tại phường Cộng Hòa, thị xã Chí Linh; Khu dân cư phía Đông đường Trần Hưng Đạo, phường Sao Đỏ, thị xã Chí Linh, Khu Công viên nghĩa trang Hoa Lạc Viên, thị xã Chí Linh, một số dự án khu dân cư đô thị, khu phức hợp khách sạn, văn phòng và căn hộ dịch vụ cao cấp cho người nước ngoài thuê tại thành phố Hải Dương.

Bên cạnh đó, HNX cũng thông báo đưa một loạt cổ phiếu vào diện cảnh báo như HEV, IDJ, ECI, API, BNA và tiếp tục duy trì diện cảnh báo đối với một loạt cảnh báo gồm DDG, GKM...

Cụ thể: HNX thông báo đưa cổ phiếu HEV của Công ty cổ phần Sách Đại học - Dạy nghề vào diện bị cảnh báo do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2025 là số âm; Tổ chức kiểm toán có ý kiến kiểm toán ngoại trừ đối với báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán; Tổ chức niêm yết chậm nộp báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán quá 15 ngày so với thời hạn quy định.

- Cổ phiếu IDJ của Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam vào diện bị cảnh báo do tổ chức niêm yết chậm nộp báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán quá 15 ngày so với thời hạn quy định.

- Cổ phiếu ECI của Công ty cổ phần Tập đoàn ECI vào diện bị cảnh báo do tổ chức niêm yết chậm nộp báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán quá 15 ngày so với thời hạn quy định;

- Cổ phiếu API của CTCP Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương vào diện bị cảnh báo do tổ chức niêm yết chậm nộp báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán quá 15 ngày so với thời hạn quy định;

- Cổ phiếu BNA của Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Bảo Ngọc vào diện bị cảnh báo do tổ chức niêm yết chậm nộp báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán quá 15 ngày so với thời hạn quy định;

Đồng thời HNX đưa cổ phiếu BNA vào danh sách chứng khoán không được phép giao dịch ký quỹ từ ngày 29/4 do chứng khoán thuộc diện cảnh báo và lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2025 trên BCTC hợp nhất bán niên 2025 đã được soát xét là con số âm.

Thêm vào đó, HNX cho biết duy trì diện bị cảnh báo đối với cổ phiếu DDG của Công ty cổ phần (CTCP) Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương do tổ chức niêm yết chậm nộp báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2025 đã kiểm toán quá 15 ngày so với thời hạn quy định; Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2024 trên Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán là số âm;

- Duy trì diện bị kiểm soát đối với cổ phiếu GKM của Công ty cổ phần GKM Holdings do tổ chức niêm yết vi phạm chậm nộp báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán trong 02 năm liên tiếp (năm 2024 và năm 2025); đồng thời tiếp tục vi phạm các quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán sau khi SGDCK đưa cổ phiếu vào diện cảnh báo theo quy định tại điểm h khoản 1 Điều 40 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết.

- Duy trì diện bị kiểm soát đối với cổ phiếu AMV của Công ty cổ phần (CTCP) Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang Thiết bị Y tế Việt Mỹ do tổ chức niêm yết vi phạm chậm nộp báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán trong 02 năm liên tiếp (năm 2024 và năm 2025) và tổ chức kiểm toán có ý kiến kiểm toán ngoại trừ đối với báo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 và năm 2024 đã được kiểm toán.

- Duy trì diện bị cảnh báo đối với cổ phiếu FID của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam do tổ chức niêm yết chậm nộp báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán quá 15 ngày so với thời hạn quy định; Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2024 trên báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán là số âm.

Không lo ngại rủi ro hủy niêm yết ở nhóm doanh nghiệp có vốn lớn Nhà nước?

09:14, 07/01/2026

Không lo ngại rủi ro hủy niêm yết ở nhóm doanh nghiệp có vốn lớn Nhà nước?

Cổ phiếu VAF có khả năng bị hủy niêm yết bắt buộc

14:14, 18/08/2025

Không tăng vốn điều lệ, BDB xin hủy niêm yết

16:38, 07/07/2025

Lian SGP đã mua 67,87% vốn tại IMP với giá 57.400 đồng/cổ phiếu

Ngày 23/4, Lian SGP Holding Pte. Ltd đã mua 104.545.781 cổ phiếu IMP của 109 nhà đầu tư với giá 57.400 đồng/cổ phiếu

Ông Nguyễn Văn Đua từ nhiệm Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc Tài chính tại CTD

CTD cho biết đã nhận được đơn xin từ nhiệm của ông Nguyễn Văn Đua khỏi các chức danh Phó Tổng Giám đốc và Giám đốc Tài chính, có hiệu lực từ ngày 26/4/2026, vì lý do cá nhân.

PC1 bị nhắc nhở vì chậm công bố Nghị quyết Đại hội cổ đông 2026

Công ty đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên 2026 vào ngày 22/4 vừa qua, với tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và thông qua người được ủy quyền hợp lệ tham dự Đại hội là 81 người, đại diện cho 215.638.849 cổ phần, tương ứng 215.638.849 phiếu biểu quyết, chiếm 52,43% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết

Quỹ ngoại mua 60 triệu cổ phiếu, lãnh đạo VSC đăng ký bán ra

QLQ Leadvisors đã mua 60 triệu cổ phiếu VSC. Còn Vợ chồng thành viên Hội đồng quản trị VSC lại đăng ký bán ra, từ 16/4/2026-14/5/2026.

SAB công bố lãi 1.200 tỷ, chốt cổ tức 30%

SAB vừa thông báo ngày 29/7 tới sẽ chốt danh sách cổ đông để chi trả phần cổ tức còn lại của năm 2025 bằng tiền mặt, với tỷ lệ 30% (1 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng).

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

9 nhà sản xuất chip nhớ lớn nhất thế giới, Samsung và SK Hynix dẫn đầu

Thế giới

9 nhà sản xuất chip nhớ lớn nhất thế giới, Samsung và SK Hynix dẫn đầu

Những quốc gia tăng dân số mạnh nhất trong 25 năm qua, Việt Nam cũng có mặt

Thế giới

Những quốc gia tăng dân số mạnh nhất trong 25 năm qua, Việt Nam cũng có mặt

Củng cố “lá chắn” năng lượng quốc gia

eMagazine

Củng cố “lá chắn” năng lượng quốc gia

1

Nhà đầu tư thận trọng với hiện tượng kéo trụ trước kỳ nghỉ lễ

Chứng khoán

2

DeepSeek không còn tạo “cú nổ” với mô hình AI mới

Kinh tế số

3

Ông Nguyễn Văn Đua từ nhiệm Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc Tài chính tại CTD

Doanh nghiệp niêm yết

4

Chuẩn bị các phương án thực hiện cải cách tiền lương theo lộ trình

Dân sinh

5

Nhà đầu tư tổ chức miệt mài mua ròng ngay trong kỳ nghỉ lễ

Chứng khoán

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy