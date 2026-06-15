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Bộ Xây dựng giao tỉnh Thái Nguyên quản lý tuyến cao tốc CT.07 đoạn Hà Nội - Thái Nguyên

Gia Huy

15/06/2026, 15:39

Việc giao quyền quản lý tuyến cao tốc cho tỉnh Thái Nguyên sẽ tạo điều kiện để địa phương chủ động hơn trong huy động nguồn lực và triển khai các dự án nâng cấp, cải tạo, mở rộng tuyến đường...

Cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên.
Cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên.

Bộ Xây dựng đã ban hành quyết định giao UBND tỉnh Thái Nguyên quản lý tuyến cao tốc CT.07 đoạn Hà Nội - Thái Nguyên, từ Km 8+772,76 đến Km 69+200 (gần nút giao Tân Long), không bao gồm đoạn tuyến trùng với đường Vành đai 3 Hà Nội và nút giao giữa cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên với đường Vành đai 3 Hà Nội.

Theo Bộ Xây dựng, việc phân cấp quản lý tuyến cao tốc này nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đồng thời bảo đảm lợi ích quốc gia, quốc phòng, an ninh và phù hợp với khả năng cân đối nguồn lực của tỉnh.

Bộ Xây dựng giao Cục Đường bộ Việt Nam phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh Thái Nguyên tổ chức bàn giao, xử lý các vấn đề liên quan nhằm bảo đảm hoạt động quản lý, khai thác tuyến đường được duy trì liên tục, thông suốt và đúng quy định.

Đối với UBND tỉnh Thái Nguyên, Bộ Xây dựng đề nghị chỉ đạo Sở Xây dựng cùng các đơn vị liên quan phối hợp thực hiện đầy đủ các thủ tục tiếp nhận tuyến đường được giao, đồng thời tổ chức quản lý, khai thác và sử dụng đúng mục đích. Tỉnh cũng cần chủ động bố trí nguồn lực để vận hành, bảo trì, đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp và mở rộng tuyến cao tốc theo quy hoạch mạng lưới đường bộ và quy hoạch kết cấu hạ tầng giao thông đã được phê duyệt.

Bên cạnh đó, địa phương có trách nhiệm bảo đảm sự kết nối đồng bộ về tải trọng, phương tiện lưu thông giữa tuyến cao tốc với các tuyến đường trong khu vực, qua đó nâng cao hiệu quả khai thác và khả năng liên kết vùng.

Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, mặc dù tuyến cao tốc CT.07 đoạn Hà Nội - Thái Nguyên hiện đang được quản lý, vận hành và bảo trì, bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt, song vẫn còn một số hạng mục chưa được đầu tư hoàn chỉnh. Nhiều tiêu chí về mặt cắt ngang nền đường, mặt đường cũng như hệ thống an toàn giao thông chưa đáp ứng đầy đủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành đối với đường cao tốc.

Đáng chú ý, quy mô mặt cắt ngang của tuyến hiện chưa đạt tiêu chuẩn 6 làn xe hoàn chỉnh theo quy hoạch mạng lưới đường bộ đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết phải sớm đầu tư nâng cấp, mở rộng nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng gia tăng, đồng thời bảo đảm tính đồng bộ của hệ thống hạ tầng giao thông khu vực.

Theo đánh giá của Cục Đường bộ Việt Nam, việc đầu tư hoàn chỉnh tuyến cao tốc CT.07 đoạn Hà Nội - Thái Nguyên - Chợ Mới có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc hình thành trục giao thông xuyên suốt kết nối từ Hà Nội đến Cao Bằng. Khi được đầu tư đồng bộ, tuyến đường sẽ góp phần nâng cao năng lực vận tải, tạo thuận lợi cho lưu thông hàng hóa, đi lại của người dân và doanh nghiệp, qua đó mở rộng không gian phát triển và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội tại các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc.

Không chỉ mang ý nghĩa về phát triển kinh tế, việc hoàn thiện tuyến cao tốc còn giúp nâng cao hiệu quả quản lý, vận hành và bảo trì công trình, đồng thời tăng cường năng lực cơ động, đáp ứng yêu cầu bảo đảm quốc phòng, an ninh trong khu vực.

Cục Đường bộ Việt Nam cũng cho rằng, việc giao quyền quản lý tuyến cao tốc cho tỉnh Thái Nguyên sẽ tạo điều kiện để địa phương chủ động hơn trong huy động nguồn lực và triển khai các dự án nâng cấp, cải tạo, mở rộng tuyến đường. Đây được xem là cơ sở quan trọng để phát huy hiệu quả khai thác công trình, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương cũng như bảo đảm các mục tiêu về quốc phòng, an ninh và lợi ích quốc gia.

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Từ khóa:

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