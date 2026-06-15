Sắp hoàn thành Dự án mở rộng đoạn Cao tốc La Sơn - Hòa Liên lên quy mô 4 làn xe
Ngô Anh Văn
15/06/2026, 16:42
Dự án mở rộng cao tốc đoạn La Sơn - Hòa Liên đến nay đã hoàn thành khoảng hơn 95% khối lượng xây lắp. Các hạng mục còn lại, bảo đảm hoàn thành theo thời gian gia hạn thực hiện hợp đồng lần thứ 2 (đến ngày 30/6/2026)...
Dự án mở rộng cao tốc Bắc - Nam đoạn La
Sơn - Hòa Liên có điểm đầu tại Km0, kết nối với điểm cuối tuyến Cam Lộ - La Sơn
thuộc xã Hưng Lộc, TP. Huế và điểm cuối tại nút giao Hòa Liên, TP. Đà Nẵng, có chiều dài khoảng 65km, được mở rộng lên quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh với mặt đường rộng
22m, tốc độ thiết kế từ 60-80km/h.
Dự án được Bộ Xây dựng phê duyệt điều chỉnh
chủ trương đầu tư, nâng tổng mức đầu tư từ hơn 3.010 tỉ đồng lên hơn 3.270 tỉ
đồng. Phần vốn bổ sung được sử dụng để đầu tư hệ thống giao thông thông
minh (ITS), trạm thu phí, trạm kiểm tra tải trọng xe, giải phóng mặt bằng trạm
dừng nghỉ và bổ sung lớp tạo nhám mặt đường nhằm tăng cường an toàn khi khai
thác.
Trước khi được đầu tư mở rộng,
tuyến cao tốc La Sơn - Hòa Liên chỉ có 2 làn xe, không có dải phân cách
cứng, được chia làn đường bằng vạch sơn mềm. Trong khi đó tuyến đường đi qua
địa hình đồi núi với nhiều khúc cua, tầm nhìn hạn chế; đặc biệt là vào khung
thời gian sáng sớm hoặc chiều tối, sương mù thường xuất hiện khiến việc lưu
thông càng tiềm ẩn nhiều rủi ro.
Sau gần một năm thi công, dự án mở rộng
cao tốc La Sơn - Hòa Liên đến nay đã cơ bản hoàn thành các hạng mục chính. Phần
mặt đường được mở rộng lên quy mô 4 làn xe, nhiều đoạn đã hoàn tất thảm
nhựa. Các cầu trên tuyến cũng đã hoàn thành kết cấu chính, các đơn vị thi
công đang khẩn trương hoàn thiện lan can cầu, thảm nhựa mặt cầu cùng các hạng
mục phụ trợ.
Theo quan sát của Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, toàn tuyến
đã cơ bản hoàn thành phần thảm nhựa mặt đường rộng rãi, hệ thống dải phân cách,
biển báo giao thông được lắp đặt ở nhiều vị trí.
Trong thời gian thi công, các phương
tiện vẫn được phép lưu thông nhưng phải tuân thủ tốc độ tối đa 60km/h. Riêng
tại khu vực sạt trượt ta luy âm tại Km50+700, phương tiện chỉ được lưu thông
với tốc độ tối đa 30km/h.
Đại diện Ban Quản lý dự án mở rộng cao
tốc La Sơn - Hòa Liên, cho biết đến nay toàn bộ dự án đã hoàn thành khoảng hơn
95% khối lượng xây lắp. Các nhà thầu đang tập trung nhân lực, thiết bị để hoàn
thiện những hạng mục còn lại, bảo đảm hoàn thành theo tiến độ sau khi dự án
được gia hạn lần thứ hai.
Khi hoàn thành, cao tốc La Sơn - Hòa
Liên sẽ kết nối đồng bộ với các tuyến Cam Lộ - La Sơn và Đà Nẵng - Quảng Ngãi,
góp phần hoàn thiện tuyến cao tốc Bắc - Nam, giảm tải cho quốc lộ 1A và nâng cao
năng lực vận tải giữa Quảng Trị - Huế với Đà Nẵng - Quảng Ngãi và các tỉnh khu
vực miền Trung, Bắc Tây Nguyên.
Đà Nẵng đẩy nhanh tiến độ tuyến đường kết nối cao tốc La Sơn - Túy Loan
07:18, 28/02/2026
Khắc phục các điểm sạt lở nghiêm trọng trên cao tốc La Sơn - Hoà Liên
09:03, 29/10/2025
Đà Nẵng đầu tư hơn 1.600 tỉ đồng triển khai dự án kết nối đường vành đai phía Tây với cao tốc La Sơn -Túy Loan
Nghị quyết 10-NQ/TW: Bước ngoặt tư duy, đưa FDI thành động lực dẫn truyền năng lực trong nền kinh tế
Nghị quyết 10-NQ/TW xác định đến năm 2045, khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) phải phát triển hiệu quả, bền vững và gắn kết chặt chẽ với kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và trở thành chất xúc tác công nghệ và quản trị, liên tục truyền dẫn năng lực...
Bộ Xây dựng giao tỉnh Thái Nguyên quản lý tuyến cao tốc CT.07 đoạn Hà Nội - Thái Nguyên
Việc giao quyền quản lý tuyến cao tốc cho tỉnh Thái Nguyên sẽ tạo điều kiện để địa phương chủ động hơn trong huy động nguồn lực và triển khai các dự án nâng cấp, cải tạo, mở rộng tuyến đường...
Thụy Sĩ và Việt Nam tìm kiếm cơ hội hợp tác mới
Chia sẻ tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam – Thụy Sĩ (SVEF) 2026 tại Zurich, Quốc vụ khanh Helene Budliger Artieda cho biết các cuộc đàm phán hiện đang ở giai đoạn nước rút cuối cùng để hoàn tất Hiệp định Thương mại Tự do EFTA – Việt Nam…
Đà Nẵng: Huy động nguồn khoáng sản phục vụ các công trình trọng điểm
Thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế theo nghị quyết của HĐND thành phố trong năm 2026, Đà Nẵng đã đưa chủ trương quan trọng nhằm khai thác tối đa nguồn lực khoáng sản để đảm bảo nguồn cung vật liệu cho các dự án trọng điểm, không chỉ để đáp ứng nhu cầu xây dựng mà còn để tạo nguồn thu cho ngân sách thành phố, hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số.
Đồng Nai điều chỉnh vốn 2 dự án cầu kết nối với TP. Hồ Chí Minh
Đồng Nai vừa thông qua các nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với hai dự án cầu Cát Lái và cầu Đồng Nai 2 (cầu Long Hưng), nâng tổng mức đầu tư của cả hai công trình lên hơn 36.750 tỷ đồng...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: