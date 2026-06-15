Sắp hoàn thành Dự án mở rộng đoạn Cao tốc La Sơn - Hòa Liên lên quy mô 4 làn xe

Dự án mở rộng cao tốc đoạn La Sơn - Hòa Liên đến nay đã hoàn thành khoảng hơn 95% khối lượng xây lắp. Các hạng mục còn lại, bảo đảm hoàn thành theo thời gian gia hạn thực hiện hợp đồng lần thứ 2 (đến ngày 30/6/2026)...

Dự án mở rộng cao tốc Bắc - Nam đoạn La Sơn - Hòa Liên có điểm đầu tại Km0, kết nối với điểm cuối tuyến Cam Lộ - La Sơn thuộc xã Hưng Lộc, TP. Huế và điểm cuối tại nút giao Hòa Liên, TP. Đà Nẵng, có chiều dài khoảng 65km, được mở rộng lên quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh với mặt đường rộng 22m, tốc độ thiết kế từ 60-80km/h.

Dự án được Bộ Xây dựng phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư, nâng tổng mức đầu tư từ hơn 3.010 tỉ đồng lên hơn 3.270 tỉ đồng. Phần vốn bổ sung được sử dụng để đầu tư hệ thống giao thông thông minh (ITS), trạm thu phí, trạm kiểm tra tải trọng xe, giải phóng mặt bằng trạm dừng nghỉ và bổ sung lớp tạo nhám mặt đường nhằm tăng cường an toàn khi khai thác.

Trước khi được đầu tư mở rộng, tuyến cao tốc La Sơn - Hòa Liên chỉ có 2 làn xe, không có dải phân cách cứng, được chia làn đường bằng vạch sơn mềm. Trong khi đó tuyến đường đi qua địa hình đồi núi với nhiều khúc cua, tầm nhìn hạn chế; đặc biệt là vào khung thời gian sáng sớm hoặc chiều tối, sương mù thường xuất hiện khiến việc lưu thông càng tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Sau gần một năm thi công, dự án mở rộng cao tốc La Sơn - Hòa Liên đến nay đã cơ bản hoàn thành các hạng mục chính. Phần mặt đường được mở rộng lên quy mô 4 làn xe, nhiều đoạn đã hoàn tất thảm nhựa. Các cầu trên tuyến cũng đã hoàn thành kết cấu chính, các đơn vị thi công đang khẩn trương hoàn thiện lan can cầu, thảm nhựa mặt cầu cùng các hạng mục phụ trợ.

Theo quan sát của Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, toàn tuyến đã cơ bản hoàn thành phần thảm nhựa mặt đường rộng rãi, hệ thống dải phân cách, biển báo giao thông được lắp đặt ở nhiều vị trí.

Các đơn vị thi công đang khẩn trương thi công hoàn thành những phần việc còn lại. Ảnh Ngô Anh Văn.

Trong thời gian thi công, các phương tiện vẫn được phép lưu thông nhưng phải tuân thủ tốc độ tối đa 60km/h. Riêng tại khu vực sạt trượt ta luy âm tại Km50+700, phương tiện chỉ được lưu thông với tốc độ tối đa 30km/h.

Đại diện Ban Quản lý dự án mở rộng cao tốc La Sơn - Hòa Liên, cho biết đến nay toàn bộ dự án đã hoàn thành khoảng hơn 95% khối lượng xây lắp. Các nhà thầu đang tập trung nhân lực, thiết bị để hoàn thiện những hạng mục còn lại, bảo đảm hoàn thành theo tiến độ sau khi dự án được gia hạn lần thứ hai.

Khi hoàn thành, cao tốc La Sơn - Hòa Liên sẽ kết nối đồng bộ với các tuyến Cam Lộ - La Sơn và Đà Nẵng - Quảng Ngãi, góp phần hoàn thiện tuyến cao tốc Bắc - Nam, giảm tải cho quốc lộ 1A và nâng cao năng lực vận tải giữa Quảng Trị - Huế với Đà Nẵng - Quảng Ngãi và các tỉnh khu vực miền Trung, Bắc Tây Nguyên.