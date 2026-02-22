Chủ Nhật, 22/02/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thị trường

Xuất khẩu lốp xe sang EU: “Cửa sáng” đi kèm áp lực phòng vệ thương mại

Vũ Khuê

22/02/2026, 15:28

Với vị thế là nguồn cung lớn thứ 3 cho thị trường EU, các doanh nghiệp xuất khẩu lốp xe tải và xe khách Việt Nam đang đứng trước cơ hội bứt phá mạnh mẽ. Tuy nhiên, đi cùng với sự tăng trưởng nóng là những rủi ro hiện hữu về các rào cản phòng vệ thương mại mà doanh nghiệp cần chủ động ứng phó từ sớm...

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Cục Phòng vệ Thương mại (Bộ Công Thương) cho biết EU hiện là trung tâm vận tải thương mại lớn với mạng lưới logistics dày đặc và số lượng phương tiện duy trì ở mức cao. Chính vì vậy, nhu cầu tiêu thụ và thay thế lốp xe tải, xe khách tại đây luôn giữ mức ổn định.

VIỆT NAM VÀO TOP 3 NƯỚC CUNG CẤP LỐP XE CHO EU

Thị trường này được cung ứng bởi cả sản xuất nội khối lẫn nhập khẩu, trong đó các quốc gia như Đức, Pháp, Slovakia và Bồ Đào Nha là những cái tên hàng đầu về sản xuất. Đáng chú ý, giá trị nhập khẩu lốp xe từ ngoài khối của EU duy trì ở mức hàng tỷ USD mỗi năm, từng đạt khoảng 1,7-1,8 tỷ USD trong giai đoạn gần đây.

Dự báo trong thập kỷ tới, dù mức tăng trưởng không quá đột phá như các khu vực đang phát triển, thị trường EU vẫn sẽ mở rộng nhẹ với tốc độ trung bình (CAGR) khoảng 0,4–1,3%. Ước tính sản lượng tiêu thụ có thể đạt 55-57 triệu đơn vị, tương đương giá trị 12-16 tỷ USD.

Trong danh sách các nhà cung cấp lốp xe cho EU, bên cạnh những cái tên truyền thống như Thổ Nhĩ Kỳ, Thái Lan, Trung Quốc và Hàn Quốc, Việt Nam đang nổi lên như một nhân tố có tốc độ tăng trưởng ấn tượng.

Số liệu thống kê qua các năm cho thấy sự thăng tiến rõ rệt về vị thế của lốp xe Việt Nam. Cụ thể, năm 2022, kim ngạch xuất khẩu lốp xe của Việt Nam sang thị trường này đạt 207,6 triệu USD, chiếm 11,3% thị phần nhập khẩu của EU, đứng thứ 4 trong số các nguồn cung.

Năm 2024, tổng kim ngạch tăng mạnh 36,3% so với năm trước, đạt 275,1 triệu USD. Việt Nam chính thức vươn lên vị trí thứ 3 về nguồn cung lớn nhất cho EU, chiếm 16% thị phần.

11 tháng năm 2025, Việt Nam tiếp tục đà hưng phấn, trị giá xuất khẩu tăng 23,4% so với cùng kỳ, đạt 276,8 triệu USD, giữ vững vị thế top 3 nhà cung cấp lớn nhất.

CHỦ ĐỘNG XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC ỨNG PHÓ SỚM

Tuy nhiên, đằng sau những con số tăng trưởng "màu hồng" là những thách thức không nhỏ. Việc chiếm tỷ trọng kim ngạch đáng kể và tăng trưởng nhanh khiến lốp xe Việt Nam rơi vào "tầm ngắm" của các biện pháp phòng vệ thương mại. Thực tế, EU đã áp dụng thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với mặt hàng này từ Trung Quốc.

Trước bối cảnh đó, Cục Phòng vệ Thương mại (Bộ Công Thương) khuyến cáo các doanh nghiệp cần chủ động xây dựng chiến lược ứng phó ngay từ sớm thông qua các giải pháp cụ thể.

Trong đó, vấn đề minh bạch hóa quản trị như cần chuẩn hóa hệ thống sổ sách kế toán, chi phí sản xuất và giá thành theo chuẩn mực quốc tế để sẵn sàng cung cấp dữ liệu cho cơ quan điều tra EU khi cần thiết. Tuân thủ quy tắc xuất xứ, rà soát nghiêm ngặt quy tắc xuất xứ theo hiệp định EVFTA, nâng cao tỷ lệ nội địa hóa và kiểm soát nguồn nguyên liệu để tránh rủi ro bị cáo buộc lẩn tránh thuế.

Về dài hạn, cần chuyển dịch mô hình cạnh tranh, thay vì cạnh tranh bằng giá, doanh nghiệp nên tập trung vào chất lượng, công nghệ và tính bền vững. Đầu tư vào các dòng lốp giá trị gia tăng cao, thân thiện môi trường, đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của EU về khí thải, tiếng ồn và khả năng tái chế là hướng đi tất yếu.

Ngoài ra, cần đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, tránh phụ thuộc quá mức vào một thị trường duy nhất để giảm thiểu rủi ro nếu có tranh chấp thương mại xảy ra.

Cuối cùng, việc tăng cường phối hợp với các cơ quan quản lý, hiệp hội ngành hàng và đơn vị tư vấn pháp lý sẽ giúp doanh nghiệp cập nhật cảnh báo sớm, bảo vệ lợi ích chính đáng trong bối cảnh bảo hộ thương mại ngày càng gia tăng.

EAEU khởi xướng điều tra chống bán phá giá với lốp xe tải Việt Nam

13:51, 24/11/2025

EAEU khởi xướng điều tra chống bán phá giá với lốp xe tải Việt Nam

Nam Phi áp thuế chống bán phá giá tạm thời đối với lốp xe ô tô Việt Nam

12:06, 06/06/2025

Nam Phi áp thuế chống bán phá giá tạm thời đối với lốp xe ô tô Việt Nam

Lốp xe tải, xe buýt của Việt Nam xuất khẩu sang Ai Cập có nguy cơ bị điều tra chống bán phá giá

11:08, 08/05/2025

Lốp xe tải, xe buýt của Việt Nam xuất khẩu sang Ai Cập có nguy cơ bị điều tra chống bán phá giá

Từ khóa:

chiến lược ứng phó Cục Phòng vệ thương mại doanh nghiệp Việt Nam lốp xe Việt Nam tăng trưởng xuất khẩu thị trường EU Thuế chống bán phá giá xuất khẩu lốp xe

Đọc thêm

Giá xăng dầu tăng giảm trái chiều theo biến động của thị trường thế giới

Giá xăng dầu tăng giảm trái chiều theo biến động của thị trường thế giới

Theo biến động của thị trường thế giới, giá xăng dầu trong nước kỳ điều hành ngày 20/2 được điều chỉnh tăng/giảm tùy từng mặt hàng. Theo đó, xăng E5RON92 giảm 200 đồng/lít, xăng RON95-III giảm 146 đồng/lít. Ngược lại, các loại dầu có mức tăng từ 62 đồng/lít đến 293 đồng/kg/lít so với giá cơ sở hiện hành…

Gỡ nút thắt pháp lý cho “sổ trắng, sổ xanh” được chuyển đổi sang giấy tờ nhà đất hiện hành

Gỡ nút thắt pháp lý cho “sổ trắng, sổ xanh” được chuyển đổi sang giấy tờ nhà đất hiện hành

Sau nhiều năm vướng mắc vì khác mẫu giấy tờ, hàng loạt hồ sơ đất đai từng bị “mắc kẹt” nay đã tìm được lối ra. Hướng dẫn mới từ Cục Quản lý đất đai (thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường) được xem là chìa khóa pháp lý quan trọng, giúp người dân đang sở hữu các loại giấy tờ quen gọi là “sổ trắng”, “sổ xanh” có cơ hội hợp pháp hóa quyền sử dụng đất và được cấp sổ đỏ theo quy định hiện hành.

Ngựa bạch “cực phẩm” ở xóm Phẩm

Ngựa bạch “cực phẩm” ở xóm Phẩm

Xóm Phẩm, xã Kha Sơn, tỉnh Thái Nguyên, được ví như “thủ phủ” chăn nuôi ngựa bạch đất Bắc. Chỉ cần đặt chân đến nơi đây, nghe tiếng vó chạm đất lốc cốc vang lên trong những buổi sớm tinh sương, người ta sẽ hiểu rằng ở vùng này, ngựa đã trở thành âm thanh của cuộc sống, thành nhịp đập của kinh tế, thành niềm kiêu hãnh trong mỗi mái nhà.

Giá trị cà phê Việt chuyển từ “lượng” sang “chất”

Giá trị cà phê Việt chuyển từ “lượng” sang “chất”

Trong tổng mức tăng thêm 7,59 tỷ USD kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản năm 2025 so với năm 2024 (từ 62,5 tỷ USD lên 70,09 tỷ USD), riêng cà phê đã đóng góp hơn 3 tỷ USD - một con số đặc biệt ấn tượng. Giữa lúc chính sách thuế quan đối ứng của Hoa Kỳ làm chậm nhịp xuất khẩu nhiều mặt hàng, cà phê lại là ngoại lệ hiếm hoi khi không những ít bị tác động xấu mà còn được hưởng lợi từ chính sách này.

Việt Nam đang ở bước ngoặt để “vươn mình” sang chu kỳ phát triển mới

Việt Nam đang ở bước ngoặt để “vươn mình” sang chu kỳ phát triển mới

Trước thềm năm mới, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã có cuộc trao đổi với GS. Nguyễn Đức Khương, Chủ tịch Tổ chức Khoa học và Chuyên gia Việt Nam Toàn cầu (AVSE Global) để nhìn lại bức tranh kinh tế năm 2025 và đưa ra những khuyến nghị cho năm 2026 và những năm tới.

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định gồm: Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 32; Thành phố Hồ Chí Minh có 13 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 38; Hải Phòng có 7 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 19...

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Khu công nghiệp bước vào kỷ nguyên mới

eMagazine

Khu công nghiệp bước vào kỷ nguyên mới

Việt Nam đang hướng tới mô hình tăng trưởng mới “Đổi mới 2”

eMagazine

Việt Nam đang hướng tới mô hình tăng trưởng mới “Đổi mới 2”

Nâng hạng thị trường chứng khoán: “Phép thử” cho chuẩn mực quản trị

eMagazine

Nâng hạng thị trường chứng khoán: “Phép thử” cho chuẩn mực quản trị

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Lãnh đạo VDS muốn giảm sở hữu cổ phiếu trước đại hội cổ đông

Doanh nghiệp niêm yết

2

Lỗ 5 năm liên tiếp, SCD lên kế hoạch chuyển nhượng nhà máy nước giải khát Nhơn Trạch 3

Doanh nghiệp niêm yết

3

Công ty chứng khoán nhận định cơ hội sau kỳ nghỉ Tết

Chứng khoán

4

Tháng 1/2026: Giá trị giao dịch trên UPCoM tăng mạnh 96,69% so với tháng trước

Chứng khoán

5

Hàng tỷ đô từ Mỹ đổ vào lĩnh vực AI của Ấn Độ

Kinh tế số

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy