Khai hội Chùa Hương 2026: Dóng trống mở mùa hành hương
Chu Khôi
22/02/2026, 15:38
Sáng ngày 22/2/2026 (tức mùng 6 tháng Giêng năm Bính Ngọ), trong tiết trời xuân ấm áp và mưa xuân lất phất, Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 đã chính thức khai hội tại sân Chùa Thiên Trù. Giữa sắc hoa rực rỡ khắp núi rừng Hương Sơn, Phật tử và du khách thập phương nô nức trẩy hội, hành hương về vùng đất linh thiêng được mệnh danh “Nam thiên đệ nhất động”...
Lễ khai hội do Đảng ủy, HĐND, UBND và Ban tổ chức lễ hội
xã Hương Sơn long trọng tổ chức.
Tham dự buổi lễ, về phía lãnh đạo thành phố Hà
Nội có ông Trương Việt Dũng - Phó Chủ tịch UBND thành phố cùng đại diện nhiều
ban ngành. Về phía Phật giáo có Hòa thượng Thích Thọ Lạc, Trưởng ban Văn hóa
Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cùng chư tôn đức Tăng Ni và Tăng Ni quần
thể chùa Hương.
ĐỔI MỚI TOÀN DIỆN, PHÁT HUY DI SẢN
Phát biểu khai mạc, ông Lê Văn Trang - Chủ tịch UBND xã
Hương Sơn, cho biết đây là lễ hội đầu tiên được tổ chức mang dấu ấn đặc biệt
quan trọng khi cả nước thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp đi vào
hoạt động ổn định với nhiều đổi mới toàn diện, đưa đất nước vững bước tiến vào
kỷ nguyên phát triển mới.
“Thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hương
Sơn đã tập trung mọi nguồn lực để tạo nên những đột phá toàn diện từ cảnh quan,
sự thuận tiện, an toàn đến phong cách phục vụ, hướng tới mục tiêu đưa Hương Sơn
trở thành điểm đến hàng đầu cho những người yêu thiên nhiên, di sản, Phật pháp
và văn hóa Việt khi đến với Hà Nội”, ông Trang khẳng định.
Theo ông Lê Văn Trang, khu quần thể di tích quốc gia đặc biệt Hương
Sơn là đại danh lam thắng cảnh có giá trị lịch sử, văn hóa, tâm linh và du lịch
với 21 điểm di tích, gồm: động, đền, chùa, suối, núi, đồng, bãi,… trải dài từ Đền
Trình bên bờ sông Đáy đến bến Đục bên suối Yến, qua Ngũ Nhạc Linh Từ tới bến
Trò là chùa Thiên Trù, tiếp theo dọc lối vào Động Hương Tích có chùa Tiên Sơn,
động Đại Binh, chùa động Hinh Bồng, chùa Giải Oan, Đền Trấn Song, cùng nhiều điểm
khác như động Tuyết Sơn, chùa Cây Khế, chùa Thanh Sơn, chùa Long Vân.
Để đáp ứng các tiêu chí của khu du lịch, thời gian qua Đảng
ủy, chính quyền và nhân dân xã Hương Sơn đã đổi mới tư duy trong quản lý và
phát triển du lịch, dịch vụ chất lượng cao, xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp,
an toàn, văn minh. Nhiều hoạt động quản lý, cải tạo cảnh quan khu di tích được
triển khai, chú trọng phát triển môi trường du lịch, hạ tầng, sản phẩm và doanh
nghiệp du lịch; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ và người dân tham gia phục
vụ, bảo đảm an ninh trật tự và an toàn xã hội để đáp ứng nhu cầu du khách.
Phát biểu tại lễ khai hội, Thượng tọa Thích Minh Hiền, Trụ
trì quần thể chùa Hương, chia sẻ rằng âm
hưởng đêm Trừ tịch vẫn phảng phất nơi bến Yến mờ sương; tiếng chuông giao thừa
tan vào thinh không để lại khoảng lặng sâu. Đông đã lùi xa, Xuân mở ra như khởi
điểm linh thiêng gợi nhắc đến từ bi và trí tuệ. Dòng Yến Giang uốn mình dưới
chân núi như long mạch âm thầm dẫn lối cho bao thế hệ hành giả, tao nhân mặc
khách, tín nữ thiện nam trở về miền Phật địa. Theo Thượng tọa, người đến Hương
Sơn không chỉ du ngoạn mà còn hành hương trở về nội tâm bản tính, nơi Bồ Tát
Quán Thế Âm thường trụ, lắng nghe và cứu độ chúng sinh.
“Danh sơn Phật tích này không chỉ là cảnh trí, bởi núi
non, hang động và mái chùa ẩn hiện giữa rừng sâu chỉ là sắc tướng bên ngoài. Điều
làm nên sự linh thiêng chính là cảnh giới pháp vị được hun đúc qua 11 đời Tổ sư
trụ trì - những bậc cao Tăng lấy đại nguyện Bồ Tát Quán Thế Âm làm mạch nguồn
tu chứng và hoằng hóa. Từ khi vua Lê Thánh Tông tuần thú phương Nam lần thứ hai
tới đây, chư tiền Tổ chống tích trượng khai sơn mở lối, dựng thảo am, kiến tạo
tự viện thắp đèn tuệ giác; qua các đời kế tiếp, mỗi Tổ sư là một ngọn đèn truyền
đăng tục diệm, mạng mạch bất tuyệt. Những di văn khắc trên vách đá, bảo tháp giữa
non xanh và lối mòn in dấu chân Tổ vẫn lặng lẽ hiện diện trong không gian núi rừng
Hương Tích”, Thượng tọa bày tỏ.
Kết thúc nghi lễ, Thượng tọa Thích Minh Hiền đã dóngtrống
khai hội, cùng ông Trần Đức Hải - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã, Trưởng ban
Chỉ đạo công tác lễ hội, đã thỉnh chuông đánh thức cỏ cây hoa lá Hương Sơn, mở đầu
mùa lễ hội năm 2026. Sau đó, lãnh đạo Thành phố cùng các Tăng ni tiên lên niêm
hương trước tòa Tam bảo chùa Thiên trù. Sau đó, đoàn quan khách phát động Tết
trồng cây tại bến Yến.
DÒNG NGƯỜI TRẨY HỘI TĂNG MẠNH NHỜ MIỄN VÉ THẮNG CẢNH
Trước đó, vào chiều ngày 21/2/2026 (mùng 5 Tết), khi có mặt tại Hương Sơn,
phóng viên ghi nhận trên dòng Suối Yến nắng rực rỡ, thuyền đò nối đuôi nhau
liên tục đưa khách hành hương ra vào, cho thấy lượng người đi lễ tăng đột biến
ngay từ đầu mùa hội.
Theo Ban tổ chức, từ ngày 20 đến 22/2 (mùng 4–6 tháng
Giêng), du khách đến Chùa Hương được miễn phí vé thắng cảnh theo chủ trương của
UBND TP. Hà Nội và hướng dẫn của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội; khách chỉ cần
mua vé xuồngđò 110.000 đồng/người, những trường hợp đã đặt vé trước được hoàn
tiền trực tiếp hoặc trực tuyến.
Thống kê cho thấy trong 3 ngày đầu Tết, lượng
khách vượt 70.000 lượt, riêng mùng 4 Tết đạt hơn 30.000 lượt và mùng 5 Tết đạt
50.000 lượt.
Tuyến đường lên Động Hương Tích nhiều thời điểm ken đặc
người do không gian hẹp; có du khách cho biết phải mất khoảng 15 phút mới nhích
được vài bước nhưng vẫn vui vì không khí lễ hội rộn ràng. Mỗi ngày, hàng nghìn
phương tiện đổ về khu vực lễ hội, lực lượng chức năng phân luồng từ xa, điều tiết
xe vào bãi đỗ theo quy hoạch, khi bến chính kín chỗ thì hướng dẫn sang khu vực
lân cận; nhiều bãi gửi ô tô do Ban tổ chức quản lý được miễn phí. Xe điện trung
chuyển hoạt động liên tục, quầy bán vé xuồngđò được bố trí thêm tại khu gửi
xe; công an và nhân viên lễ hội túc trực tại các nút giao và bến thuyền, đồng
thời lắp camera giám sát an ninh.
Đại diện Ban quản lý cho biết ùn tắc chỉ xảy
ra cục bộ tại cửa động, bên ngoài nhiều hàng quán được giải tỏa mở rộng khu chờ,
các hộ kinh doanh phải niêm yết giá và ký cam kết không “chặt chém”.
Ông Tạ
Đình Dũng, phụ trách truyền thông lễ hội, nhận định lượng khách tăng nhanh ngay
sau khi áp dụng miễn phí vé tham quan; đến nay chưa ghi nhận vụ việc tiêu cực
hay mất trật tự đáng chú ý, việc miễn phí vé trong ba ngày cao điểm kết hợp tổ
chức giao thông khoa học đã tạo thiện cảm với du khách, hướng tới mục tiêu mùa
lễ hội đầu xuân “An toàn - Thân thiện - Chất lượng”.
