Chủ Nhật, 22/02/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thị trường

Khai hội Chùa Hương 2026: Dóng trống mở mùa hành hương

Chu Khôi

22/02/2026, 15:38

Sáng ngày 22/2/2026 (tức mùng 6 tháng Giêng năm Bính Ngọ), trong tiết trời xuân ấm áp và mưa xuân lất phất, Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 đã chính thức khai hội tại sân Chùa Thiên Trù. Giữa sắc hoa rực rỡ khắp núi rừng Hương Sơn, Phật tử và du khách thập phương nô nức trẩy hội, hành hương về vùng đất linh thiêng được mệnh danh “Nam thiên đệ nhất động”...

Một tiết mục múa tại Lễ khai hội Chùa Hương năm 2026. Ảnh: Chu Khôi.
Một tiết mục múa tại Lễ khai hội Chùa Hương năm 2026. Ảnh: Chu Khôi.

Lễ khai hội do Đảng ủy, HĐND, UBND và Ban tổ chức lễ hội xã Hương Sơn long trọng tổ chức.

Tham dự buổi lễ, về phía lãnh đạo thành phố Hà Nội có ông Trương Việt Dũng - Phó Chủ tịch UBND thành phố cùng đại diện nhiều ban ngành. Về phía Phật giáo Hòa thượng Thích Thọ Lạc, Trưởng ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cùng chư tôn đức Tăng Ni và Tăng Ni quần thể chùa Hương.

ĐỔI MỚI TOÀN DIỆN, PHÁT HUY DI SẢN

Phát biểu khai mạc, ông Lê Văn Trang - Chủ tịch UBND xã Hương Sơn, cho biết đây là lễ hội đầu tiên được tổ chức mang dấu ấn đặc biệt quan trọng khi cả nước thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động ổn định với nhiều đổi mới toàn diện, đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên phát triển mới.

“Thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hương Sơn đã tập trung mọi nguồn lực để tạo nên những đột phá toàn diện từ cảnh quan, sự thuận tiện, an toàn đến phong cách phục vụ, hướng tới mục tiêu đưa Hương Sơn trở thành điểm đến hàng đầu cho những người yêu thiên nhiên, di sản, Phật pháp và văn hóa Việt khi đến với Hà Nội”, ông Trang khẳng định.

Ông Lê Văn Trang:
Ông Lê Văn Trang: "Địa phương luôn nhận thức rõ tầm quan trọng của phát triển du lịch văn hóa". Ảnh: Chu Khôi.
Địa phương luôn nhận thức rõ tầm quan trọng của phát triển du lịch văn hóa nên đã tập trung chỉ đạo công tác gìn giữ, bảo vệ và phát huy giá trị di sản trong phát triển kinh tế - xã hội, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm và là khâu đột phá tạo nên bản sắc, sức mạnh nội sinh". 
Ông Lê Văn Trang - Chủ tịch UBND xã Hương Sơn, Hà Nội

Theo ông Lê Văn Trang, khu quần thể di tích quốc gia đặc biệt Hương Sơn đại danh lam thắng cảnh có giá trị lịch sử, văn hóa, tâm linh và du lịch với 21 điểm di tích, gồm: động, đền, chùa, suối, núi, đồng, bãi,… trải dài từ Đền Trình bên bờ sông Đáy đến bến Đục bên suối Yến, qua Ngũ Nhạc Linh Từ tới bến Trò là chùa Thiên Trù, tiếp theo dọc lối vào Động Hương Tích có chùa Tiên Sơn, động Đại Binh, chùa động Hinh Bồng, chùa Giải Oan, Đền Trấn Song, cùng nhiều điểm khác như động Tuyết Sơn, chùa Cây Khế, chùa Thanh Sơn, chùa Long Vân.

Để đáp ứng các tiêu chí của khu du lịch, thời gian qua Đảng ủy, chính quyền và nhân dân xã Hương Sơn đã đổi mới tư duy trong quản lý và phát triển du lịch, dịch vụ chất lượng cao, xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp, an toàn, văn minh. Nhiều hoạt động quản lý, cải tạo cảnh quan khu di tích được triển khai, chú trọng phát triển môi trường du lịch, hạ tầng, sản phẩm và doanh nghiệp du lịch; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ và người dân tham gia phục vụ, bảo đảm an ninh trật tự và an toàn xã hội để đáp ứng nhu cầu du khách.

Tiết mục múa trống hội tai Lễ khai hội Chùa hương 2026. Ảnh: Chu Khôi.
Tiết mục múa trống hội tai Lễ khai hội Chùa hương 2026. Ảnh: Chu Khôi.

Phát biểu tại lễ khai hội, Thượng tọa Thích Minh Hiền, Trụ trì quần thể chùa Hương, chia sẻ rằng âm hưởng đêm Trừ tịch vẫn phảng phất nơi bến Yến mờ sương; tiếng chuông giao thừa tan vào thinh không để lại khoảng lặng sâu. Đông đã lùi xa, Xuân mở ra như khởi điểm linh thiêng gợi nhắc đến từ bi và trí tuệ. Dòng Yến Giang uốn mình dưới chân núi như long mạch âm thầm dẫn lối cho bao thế hệ hành giả, tao nhân mặc khách, tín nữ thiện nam trở về miền Phật địa. Theo Thượng tọa, người đến Hương Sơn không chỉ du ngoạn mà còn hành hương trở về nội tâm bản tính, nơi Bồ Tát Quán Thế Âm thường trụ, lắng nghe và cứu độ chúng sinh.

“Danh sơn Phật tích này không chỉ là cảnh trí, bởi núi non, hang động và mái chùa ẩn hiện giữa rừng sâu chỉ là sắc tướng bên ngoài. Điều làm nên sự linh thiêng chính là cảnh giới pháp vị được hun đúc qua 11 đời Tổ sư trụ trì - những bậc cao Tăng lấy đại nguyện Bồ Tát Quán Thế Âm làm mạch nguồn tu chứng và hoằng hóa. Từ khi vua Lê Thánh Tông tuần thú phương Nam lần thứ hai tới đây, chư tiền Tổ chống tích trượng khai sơn mở lối, dựng thảo am, kiến tạo tự viện thắp đèn tuệ giác; qua các đời kế tiếp, mỗi Tổ sư là một ngọn đèn truyền đăng tục diệm, mạng mạch bất tuyệt. Những di văn khắc trên vách đá, bảo tháp giữa non xanh và lối mòn in dấu chân Tổ vẫn lặng lẽ hiện diện trong không gian núi rừng Hương Tích”, Thượng tọa bày tỏ.

Ông Trần Đức Hải thỉnh chuông và Thượng tọa Thích Minh Hiền dóng trống khai hội. Ảnh: Chu Khôi.
Ông Trần Đức Hải thỉnh chuông và Thượng tọa Thích Minh Hiền dóng trống khai hội. Ảnh: Chu Khôi.

Kết thúc nghi lễ, Thượng tọa Thích Minh Hiền đã dóng trống khai hội, cùng ông Trần Đức Hải - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã, Trưởng ban Chỉ đạo công tác lễ hội, đã thỉnh chuông đánh thức cỏ cây hoa lá Hương Sơn, mở đầu mùa lễ hội năm 2026. Sau đó, lãnh đạo Thành phố cùng các Tăng ni tiên lên niêm hương trước tòa Tam bảo chùa Thiên trù. Sau đó, đoàn quan khách phát động Tết trồng cây tại bến Yến.

DÒNG NGƯỜI TRẨY HỘI TĂNG MẠNH NHỜ MIỄN VÉ THẮNG CẢNH

Trước đó, vào chiều ngày 21/2/2026 (mùng 5 Tết), khi có mặt tại Hương Sơn, phóng viên ghi nhận trên dòng Suối Yến nắng rực rỡ, thuyền đò nối đuôi nhau liên tục đưa khách hành hương ra vào, cho thấy lượng người đi lễ tăng đột biến ngay từ đầu mùa hội.

Theo Ban tổ chức, từ ngày 20 đến 22/2 (mùng 4–6 tháng Giêng), du khách đến Chùa Hương được miễn phí vé thắng cảnh theo chủ trương của UBND TP. Hà Nội và hướng dẫn của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội; khách chỉ cần mua vé xuồng đò 110.000 đồng/người, những trường hợp đã đặt vé trước được hoàn tiền trực tiếp hoặc trực tuyến.

Thống kê cho thấy trong 3 ngày đầu Tết, lượng khách vượt 70.000 lượt, riêng mùng 4 Tết đạt hơn 30.000 lượt và mùng 5 Tết đạt 50.000 lượt.

Thuyền đò trên bến Yến. Ảnh: Chu Khôi.
Thuyền đò trên bến Yến. Ảnh: Chu Khôi.

Tuyến đường lên Động Hương Tích nhiều thời điểm ken đặc người do không gian hẹp; có du khách cho biết phải mất khoảng 15 phút mới nhích được vài bước nhưng vẫn vui vì không khí lễ hội rộn ràng. Mỗi ngày, hàng nghìn phương tiện đổ về khu vực lễ hội, lực lượng chức năng phân luồng từ xa, điều tiết xe vào bãi đỗ theo quy hoạch, khi bến chính kín chỗ thì hướng dẫn sang khu vực lân cận; nhiều bãi gửi ô tô do Ban tổ chức quản lý được miễn phí. Xe điện trung chuyển hoạt động liên tục, quầy bán vé xuồng đò được bố trí thêm tại khu gửi xe; công an và nhân viên lễ hội túc trực tại các nút giao và bến thuyền, đồng thời lắp camera giám sát an ninh.

Niêm hương khai hội Chùa Hương. Ảnh: Chu Khôi.
Niêm hương khai hội Chùa Hương. Ảnh: Chu Khôi.

Đại diện Ban quản lý cho biết ùn tắc chỉ xảy ra cục bộ tại cửa động, bên ngoài nhiều hàng quán được giải tỏa mở rộng khu chờ, các hộ kinh doanh phải niêm yết giá và ký cam kết không “chặt chém”.

Ông Tạ Đình Dũng, phụ trách truyền thông lễ hội, nhận định lượng khách tăng nhanh ngay sau khi áp dụng miễn phí vé tham quan; đến nay chưa ghi nhận vụ việc tiêu cực hay mất trật tự đáng chú ý, việc miễn phí vé trong ba ngày cao điểm kết hợp tổ chức giao thông khoa học đã tạo thiện cảm với du khách, hướng tới mục tiêu mùa lễ hội đầu xuân “An toàn - Thân thiện - Chất lượng”.

Khai hội chùa Hương năm Ất Tỵ: “Thoát nạn” ùn tắc, chèo kéo khách

16:11, 09/02/2025

Khai hội chùa Hương năm Ất Tỵ: “Thoát nạn” ùn tắc, chèo kéo khách

Lễ hội Chùa Hương 2026: Hoàn thiện hồ sơ trình UNESCO công nhận Di sản văn hóa thiên nhiên thế giới

18:08, 23/01/2026

Lễ hội Chùa Hương 2026: Hoàn thiện hồ sơ trình UNESCO công nhận Di sản văn hóa thiên nhiên thế giới

Hà Nội triển khai quy hoạch Chùa Hương và xây dựng Bảo tàng bia Hà Nội

15:59, 18/09/2025

Hà Nội triển khai quy hoạch Chùa Hương và xây dựng Bảo tàng bia Hà Nội

Từ khóa:

du khách du lịch văn hóa Hà Nội lễ hội chùa Hương 2026 miễn phí vé tham quan ông Lê Văn Trang quần thể di tích Hương Sơn sự kiện khai hội tết nguyên đán Thượng tọa Thích Minh Hiền

Đọc thêm

Xuất khẩu lốp xe sang EU: “Cửa sáng” đi kèm áp lực phòng vệ thương mại

Xuất khẩu lốp xe sang EU: “Cửa sáng” đi kèm áp lực phòng vệ thương mại

Với vị thế là nguồn cung lớn thứ 3 cho thị trường EU, các doanh nghiệp xuất khẩu lốp xe tải và xe khách Việt Nam đang đứng trước cơ hội bứt phá mạnh mẽ. Tuy nhiên, đi cùng với sự tăng trưởng nóng là những rủi ro hiện hữu về các rào cản phòng vệ thương mại mà doanh nghiệp cần chủ động ứng phó từ sớm...

Giá xăng dầu tăng giảm trái chiều theo biến động của thị trường thế giới

Giá xăng dầu tăng giảm trái chiều theo biến động của thị trường thế giới

Theo biến động của thị trường thế giới, giá xăng dầu trong nước kỳ điều hành ngày 20/2 được điều chỉnh tăng/giảm tùy từng mặt hàng. Theo đó, xăng E5RON92 giảm 200 đồng/lít, xăng RON95-III giảm 146 đồng/lít. Ngược lại, các loại dầu có mức tăng từ 62 đồng/lít đến 293 đồng/kg/lít so với giá cơ sở hiện hành…

Gỡ nút thắt pháp lý cho “sổ trắng, sổ xanh” được chuyển đổi sang giấy tờ nhà đất hiện hành

Gỡ nút thắt pháp lý cho “sổ trắng, sổ xanh” được chuyển đổi sang giấy tờ nhà đất hiện hành

Sau nhiều năm vướng mắc vì khác mẫu giấy tờ, hàng loạt hồ sơ đất đai từng bị “mắc kẹt” nay đã tìm được lối ra. Hướng dẫn mới từ Cục Quản lý đất đai (thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường) được xem là chìa khóa pháp lý quan trọng, giúp người dân đang sở hữu các loại giấy tờ quen gọi là “sổ trắng”, “sổ xanh” có cơ hội hợp pháp hóa quyền sử dụng đất và được cấp sổ đỏ theo quy định hiện hành.

Ngựa bạch “cực phẩm” ở xóm Phẩm

Ngựa bạch “cực phẩm” ở xóm Phẩm

Xóm Phẩm, xã Kha Sơn, tỉnh Thái Nguyên, được ví như “thủ phủ” chăn nuôi ngựa bạch đất Bắc. Chỉ cần đặt chân đến nơi đây, nghe tiếng vó chạm đất lốc cốc vang lên trong những buổi sớm tinh sương, người ta sẽ hiểu rằng ở vùng này, ngựa đã trở thành âm thanh của cuộc sống, thành nhịp đập của kinh tế, thành niềm kiêu hãnh trong mỗi mái nhà.

Giá trị cà phê Việt chuyển từ “lượng” sang “chất”

Giá trị cà phê Việt chuyển từ “lượng” sang “chất”

Trong tổng mức tăng thêm 7,59 tỷ USD kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản năm 2025 so với năm 2024 (từ 62,5 tỷ USD lên 70,09 tỷ USD), riêng cà phê đã đóng góp hơn 3 tỷ USD - một con số đặc biệt ấn tượng. Giữa lúc chính sách thuế quan đối ứng của Hoa Kỳ làm chậm nhịp xuất khẩu nhiều mặt hàng, cà phê lại là ngoại lệ hiếm hoi khi không những ít bị tác động xấu mà còn được hưởng lợi từ chính sách này.

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định gồm: Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 32; Thành phố Hồ Chí Minh có 13 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 38; Hải Phòng có 7 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 19...

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Khu công nghiệp bước vào kỷ nguyên mới

eMagazine

Khu công nghiệp bước vào kỷ nguyên mới

Việt Nam đang hướng tới mô hình tăng trưởng mới “Đổi mới 2”

eMagazine

Việt Nam đang hướng tới mô hình tăng trưởng mới “Đổi mới 2”

Nâng hạng thị trường chứng khoán: “Phép thử” cho chuẩn mực quản trị

eMagazine

Nâng hạng thị trường chứng khoán: “Phép thử” cho chuẩn mực quản trị

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Lãnh đạo VDS muốn giảm sở hữu cổ phiếu trước đại hội cổ đông

Doanh nghiệp niêm yết

2

Lỗ 5 năm liên tiếp, SCD lên kế hoạch chuyển nhượng nhà máy nước giải khát Nhơn Trạch 3

Doanh nghiệp niêm yết

3

Công ty chứng khoán nhận định cơ hội sau kỳ nghỉ Tết

Chứng khoán

4

Tháng 1/2026: Giá trị giao dịch trên UPCoM tăng mạnh 96,69% so với tháng trước

Chứng khoán

5

Hàng tỷ đô từ Mỹ đổ vào lĩnh vực AI của Ấn Độ

Kinh tế số

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy