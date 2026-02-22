Khai hội Chùa Hương 2026: Dóng trống mở mùa hành hương

Sáng ngày 22/2/2026 (tức mùng 6 tháng Giêng năm Bính Ngọ), trong tiết trời xuân ấm áp và mưa xuân lất phất, Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 đã chính thức khai hội tại sân Chùa Thiên Trù. Giữa sắc hoa rực rỡ khắp núi rừng Hương Sơn, Phật tử và du khách thập phương nô nức trẩy hội, hành hương về vùng đất linh thiêng được mệnh danh “Nam thiên đệ nhất động”...

Lễ khai hội do Đảng ủy, HĐND, UBND và Ban tổ chức lễ hội xã Hương Sơn long trọng tổ chức.

Tham dự buổi lễ, về phía lãnh đạo thành phố Hà Nội có ông Trương Việt Dũng - Phó Chủ tịch UBND thành phố cùng đại diện nhiều ban ngành. Về phía Phật giáo có Hòa thượng Thích Thọ Lạc, Trưởng ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cùng chư tôn đức Tăng Ni và Tăng Ni quần thể chùa Hương.

ĐỔI MỚI TOÀN DIỆN, PHÁT HUY DI SẢN

Phát biểu khai mạc, ông Lê Văn Trang - Chủ tịch UBND xã Hương Sơn, cho biết đây là lễ hội đầu tiên được tổ chức mang dấu ấn đặc biệt quan trọng khi cả nước thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động ổn định với nhiều đổi mới toàn diện, đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên phát triển mới.

“Thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hương Sơn đã tập trung mọi nguồn lực để tạo nên những đột phá toàn diện từ cảnh quan, sự thuận tiện, an toàn đến phong cách phục vụ, hướng tới mục tiêu đưa Hương Sơn trở thành điểm đến hàng đầu cho những người yêu thiên nhiên, di sản, Phật pháp và văn hóa Việt khi đến với Hà Nội”, ông Trang khẳng định.

Ông Lê Văn Trang: "Địa phương luôn nhận thức rõ tầm quan trọng của phát triển du lịch văn hóa". Ảnh: Chu Khôi.

Địa phương luôn nhận thức rõ tầm quan trọng của phát triển du lịch văn hóa nên đã tập trung chỉ đạo công tác gìn giữ, bảo vệ và phát huy giá trị di sản trong phát triển kinh tế - xã hội, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm và là khâu đột phá tạo nên bản sắc, sức mạnh nội sinh". Ông Lê Văn Trang - Chủ tịch UBND xã Hương Sơn, Hà Nội

Theo ông Lê Văn Trang, khu quần thể di tích quốc gia đặc biệt Hương Sơn là đại danh lam thắng cảnh có giá trị lịch sử, văn hóa, tâm linh và du lịch với 21 điểm di tích, gồm: động, đền, chùa, suối, núi, đồng, bãi,… trải dài từ Đền Trình bên bờ sông Đáy đến bến Đục bên suối Yến, qua Ngũ Nhạc Linh Từ tới bến Trò là chùa Thiên Trù, tiếp theo dọc lối vào Động Hương Tích có chùa Tiên Sơn, động Đại Binh, chùa động Hinh Bồng, chùa Giải Oan, Đền Trấn Song, cùng nhiều điểm khác như động Tuyết Sơn, chùa Cây Khế, chùa Thanh Sơn, chùa Long Vân.

Để đáp ứng các tiêu chí của khu du lịch, thời gian qua Đảng ủy, chính quyền và nhân dân xã Hương Sơn đã đổi mới tư duy trong quản lý và phát triển du lịch, dịch vụ chất lượng cao, xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp, an toàn, văn minh. Nhiều hoạt động quản lý, cải tạo cảnh quan khu di tích được triển khai, chú trọng phát triển môi trường du lịch, hạ tầng, sản phẩm và doanh nghiệp du lịch; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ và người dân tham gia phục vụ, bảo đảm an ninh trật tự và an toàn xã hội để đáp ứng nhu cầu du khách.

Tiết mục múa trống hội tai Lễ khai hội Chùa hương 2026. Ảnh: Chu Khôi.

Phát biểu tại lễ khai hội, Thượng tọa Thích Minh Hiền, Trụ trì quần thể chùa Hương, chia sẻ rằng âm hưởng đêm Trừ tịch vẫn phảng phất nơi bến Yến mờ sương; tiếng chuông giao thừa tan vào thinh không để lại khoảng lặng sâu. Đông đã lùi xa, Xuân mở ra như khởi điểm linh thiêng gợi nhắc đến từ bi và trí tuệ. Dòng Yến Giang uốn mình dưới chân núi như long mạch âm thầm dẫn lối cho bao thế hệ hành giả, tao nhân mặc khách, tín nữ thiện nam trở về miền Phật địa. Theo Thượng tọa, người đến Hương Sơn không chỉ du ngoạn mà còn hành hương trở về nội tâm bản tính, nơi Bồ Tát Quán Thế Âm thường trụ, lắng nghe và cứu độ chúng sinh.

“Danh sơn Phật tích này không chỉ là cảnh trí, bởi núi non, hang động và mái chùa ẩn hiện giữa rừng sâu chỉ là sắc tướng bên ngoài. Điều làm nên sự linh thiêng chính là cảnh giới pháp vị được hun đúc qua 11 đời Tổ sư trụ trì - những bậc cao Tăng lấy đại nguyện Bồ Tát Quán Thế Âm làm mạch nguồn tu chứng và hoằng hóa. Từ khi vua Lê Thánh Tông tuần thú phương Nam lần thứ hai tới đây, chư tiền Tổ chống tích trượng khai sơn mở lối, dựng thảo am, kiến tạo tự viện thắp đèn tuệ giác; qua các đời kế tiếp, mỗi Tổ sư là một ngọn đèn truyền đăng tục diệm, mạng mạch bất tuyệt. Những di văn khắc trên vách đá, bảo tháp giữa non xanh và lối mòn in dấu chân Tổ vẫn lặng lẽ hiện diện trong không gian núi rừng Hương Tích”, Thượng tọa bày tỏ.

Ông Trần Đức Hải thỉnh chuông và Thượng tọa Thích Minh Hiền dóng trống khai hội. Ảnh: Chu Khôi.

Kết thúc nghi lễ, Thượng tọa Thích Minh Hiền đã dóng trống khai hội, cùng ông Trần Đức Hải - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã, Trưởng ban Chỉ đạo công tác lễ hội, đã thỉnh chuông đánh thức cỏ cây hoa lá Hương Sơn, mở đầu mùa lễ hội năm 2026. Sau đó, lãnh đạo Thành phố cùng các Tăng ni tiên lên niêm hương trước tòa Tam bảo chùa Thiên trù. Sau đó, đoàn quan khách phát động Tết trồng cây tại bến Yến.

DÒNG NGƯỜI TRẨY HỘI TĂNG MẠNH NHỜ MIỄN VÉ THẮNG CẢNH

Trước đó, vào chiều ngày 21/2/2026 (mùng 5 Tết), khi có mặt tại Hương Sơn, phóng viên ghi nhận trên dòng Suối Yến nắng rực rỡ, thuyền đò nối đuôi nhau liên tục đưa khách hành hương ra vào, cho thấy lượng người đi lễ tăng đột biến ngay từ đầu mùa hội.

Theo Ban tổ chức, từ ngày 20 đến 22/2 (mùng 4–6 tháng Giêng), du khách đến Chùa Hương được miễn phí vé thắng cảnh theo chủ trương của UBND TP. Hà Nội và hướng dẫn của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội; khách chỉ cần mua vé xuồng đò 110.000 đồng/người, những trường hợp đã đặt vé trước được hoàn tiền trực tiếp hoặc trực tuyến.

Thống kê cho thấy trong 3 ngày đầu Tết, lượng khách vượt 70.000 lượt, riêng mùng 4 Tết đạt hơn 30.000 lượt và mùng 5 Tết đạt 50.000 lượt.

Thuyền đò trên bến Yến. Ảnh: Chu Khôi.

Tuyến đường lên Động Hương Tích nhiều thời điểm ken đặc người do không gian hẹp; có du khách cho biết phải mất khoảng 15 phút mới nhích được vài bước nhưng vẫn vui vì không khí lễ hội rộn ràng. Mỗi ngày, hàng nghìn phương tiện đổ về khu vực lễ hội, lực lượng chức năng phân luồng từ xa, điều tiết xe vào bãi đỗ theo quy hoạch, khi bến chính kín chỗ thì hướng dẫn sang khu vực lân cận; nhiều bãi gửi ô tô do Ban tổ chức quản lý được miễn phí. Xe điện trung chuyển hoạt động liên tục, quầy bán vé xuồng đò được bố trí thêm tại khu gửi xe; công an và nhân viên lễ hội túc trực tại các nút giao và bến thuyền, đồng thời lắp camera giám sát an ninh.

Niêm hương khai hội Chùa Hương. Ảnh: Chu Khôi.

Đại diện Ban quản lý cho biết ùn tắc chỉ xảy ra cục bộ tại cửa động, bên ngoài nhiều hàng quán được giải tỏa mở rộng khu chờ, các hộ kinh doanh phải niêm yết giá và ký cam kết không “chặt chém”.

Ông Tạ Đình Dũng, phụ trách truyền thông lễ hội, nhận định lượng khách tăng nhanh ngay sau khi áp dụng miễn phí vé tham quan; đến nay chưa ghi nhận vụ việc tiêu cực hay mất trật tự đáng chú ý, việc miễn phí vé trong ba ngày cao điểm kết hợp tổ chức giao thông khoa học đã tạo thiện cảm với du khách, hướng tới mục tiêu mùa lễ hội đầu xuân “An toàn - Thân thiện - Chất lượng”.