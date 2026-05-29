Trang chủ Thế giới

Exxon Mobil cảnh báo dự trữ dầu toàn cầu sắp tụt xuống mức nguy hiểm trong vài tuần tới

Ngọc Trang

29/05/2026, 15:54

Tập đoàn năng lượng Mỹ Exxon Mobil cảnh báo dự trữ dầu toàn cầu có thể giảm xuống mức thấp kỷ lục trong vài tuần tới, làm gia tăng nguy cơ giá dầu tăng vọt và buộc các nước phải giảm nhu cầu tiêu thụ để tái cân bằng thị trường...

Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters

Phát biểu tại một hội nghị ở New York ngày thứ Năm (28/5), ông Neil Chapman, Phó chủ tịch cấp cao của Exxon Mobil, cho rằng thị trường dầu đang tiến gần tới mức dự trữ “thấp chưa từng thấy”.

“Mức dự trữ hiện nay thực sự rất thấp. Vẫn còn tranh luận về việc ngưỡng này sẽ xuất hiện trong 2 hay 3 tuần tới, nhưng một khi tồn kho chạm đáy, giá dầu sẽ tăng cực mạnh”, ông Chapman phát biểu.

Ông Chapman dự báo giá dầu Brent trên thị trường giao ngay có thể vọt lên 150-160 USD/thùng trong vài tuần tới, khi tồn kho dầu toàn cầu giảm xuống mức thấp nhất từ trước đến nay.

“Khi giá tăng đến một ngưỡng nhất định, nhu cầu sẽ giảm xuống và thị trường nhờ đó quay lại trạng thái cân bằng”, ông Chapman nói.

Dự báo này cao hơn nhiều so với diễn biến trên thị trường dầu tương lai. Hôm thứ Năm, hợp đồng tương lai dầu Brent giao tháng 7 - hợp đồng gần nhất - đóng cửa dưới mức 94 USD/thùng, trong bối cảnh nhà đầu tư vẫn kỳ vọng Mỹ và Iran có thể đạt thỏa thuận để mở lại eo biển Hormuz.

Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), việc Iran phong tỏa eo biển Hormuz đến nay đã khiến thị trường thiếu hụt hơn 1 tỷ thùng dầu, trở thành đợt gián đoạn nguồn cung lớn nhất trong lịch sử ngành dầu mỏ. Trong thời gian qua, lượng dầu dự trữ toàn cầu đã giúp giảm bớt tác động của cú sốc này, nhưng ông Chapman cảnh báo “lớp đệm” đó không thể duy trì mãi.

Vào đầu tháng này, IEA cảnh báo dự trữ dầu toàn cầu đang giảm nhanh với tốc độ kỷ lục. Các nước thành viên của cơ quan này hồi tháng 3 đã nhất trí giải phóng 400 triệu thùng dầu - mức kỷ lục - nhằm giảm tác động từ gián đoạn nguồn cung qua eo biển Hormuz.

Trong 2 tháng qua, lãnh đạo các doanh nghiệp ngành dầu khí cũng nhiều lần cảnh báo thị trường dầu thô tương lai chưa phản ánh đầy đủ quy mô gián đoạn do chiến sự ở Trung Đông gây ra.

“Tôi không biết chính xác thời điểm đó sẽ đến trong 2-3 tuần hay 3-4 tuần nữa. Điều tôi muốn nói là một khi dự trữ dầu rơi xuống mức tối thiểu, tức mức thấp nhất từ trước đến nay, giá dầu gần như chỉ còn một hướng là đi lên. Đó là tình thế hiện nay”, ông Chapman nói.

Cảnh báo của Exxon Mobil cũng phù hợp với tính toán gần đây của ngân hàng Goldman Sachs. Nhà băng này ước tính lượng tồn trữ dầu thô toàn cầu, bao gồm cả tồn kho thương mại và dự trữ chiến lược quốc gia, sẽ giảm từ mức đủ đáp ứng nhu cầu trong 101 ngày vào cuối tháng 4 xuống còn 98 ngày vào cuối tháng 5. Nếu chỉ tính lượng “tồn trữ nhìn thấy được” qua dữ liệu vệ tinh, con số này có thể chỉ còn 73 ngày - thấp hơn mức đáy ghi nhận năm 2025.

Goldman Sachs dự báo tồn trữ dầu toàn cầu sẽ tiếp tục giảm tới cuối tháng 6, ngay cả trong trường hợp eo biển Hormuz được mở lại ngay lập tức, do hoạt động vận tải qua tuyến đường biển này cần thêm vài tuần để trở lại bình thường. Theo ngân hàng này, tốc độ rút tồn trữ trong tháng 5 có thể lên tới bình quân 8,7 triệu thùng/ngày, mức cao kỷ lục.

Ngày thứ Năm (28/5), Mỹ và Iran đạt thỏa thuận sơ bộ nhằm gia hạn lệnh ngừng bắn và dỡ bỏ các hạn chế đối với hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn chưa phê duyệt thỏa thuận này, trong khi truyền thông nhà nước Iran cũng nói rằng văn bản cuối cùng chưa được hoàn tất...

Lợi suất trái phiếu chính phủ tăng đang đưa thị trường tài chính Nhật Bản vào một giai đoạn mới, khi diễn biến này không chỉ phản ánh quá trình bình thường hóa chính sách tiền tệ, mà còn làm dấy lên lo ngại về nguy cơ lạm phát cao kéo dài...

Từ mô hình tăng trưởng dựa vào bán nhà thương mại, Trung Quốc đang thúc đẩy một cuộc tái cấu trúc sâu rộng của thị trường bất động sản với trọng tâm mới là phát triển hệ thống nhà ở cho thuê quy mô lớn. Trong bối cảnh khủng hoảng địa ốc kéo dài, giá nhà vượt quá khả năng chi trả của người trẻ và dân số già hóa nhanh, Bắc Kinh xem nhà cho thuê không chỉ là công cụ an sinh mà còn là giải pháp ổn định kinh tế, tái cấu trúc đô thị và giảm phụ thuộc vào mô hình bất động sản cũ…

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết cơ quan này đã chuẩn bị sẵn phương án in tờ tiền mệnh giá 250 USD có hình Tổng thống Donald Trump. Tuy nhiên, kế hoạch này chỉ có thể được triển khai nếu Quốc hội thông qua dự luật cho phép đưa hình ảnh nhân vật còn sống lên tiền giấy...

Theo khảo sát lương thưởng CEO do hãng tin AP thực hiện, mức thù lao trung vị của các lãnh đạo doanh nghiệp tại Mỹ tăng gần 6% trong năm 2025. Đáng chú ý, một số CEO nhận các gói đãi ngộ có giá trị đặc biệt lớn…

