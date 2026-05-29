Thế giới

AI đang làm đảo lộn cách tuyển dụng kỹ sư phần mềm

Đức Anh

29/05/2026, 16:01

Thị trường việc làm của kỹ sư phần mềm đang bước vào giai đoạn khó khăn hiếm thấy. Sau nhiều đợt cắt giảm nhân sự trong ngành công nghệ, hàng chục nghìn lao động mất việc đã khiến cạnh tranh cho các vị trí còn trống trở nên gay gắt hơn...

Ảnh minh họa - Ảnh: CNN/Getty Images

Sự phát triển nhanh của trí tuệ nhân tạo (AI) đang làm đảo lộn cách doanh nghiệp tuyển dụng kỹ sư phần mềm. Ban đầu, nhiều công ty lo ngại ứng viên có thể dùng AI để gian lận trong phỏng vấn.

Nhưng vấn đề lớn hơn hiện nay là: khi AI đã có thể viết mã, nhà tuyển dụng phải đánh giá thế nào để xác định ai thực sự là một kỹ sư phần mềm giỏi, và bộ kỹ năng nào còn quan trọng trong kỷ nguyên AI.

AI LÀM THAY ĐỔI CÔNG VIỆC CỦA KỸ SƯ PHẦN MỀM THẾ NÀO?

Theo các chuyên gia tuyển dụng và nhiều kỹ sư phần mềm, quy trình phỏng vấn hiện nay chưa bắt kịp những thay đổi mà AI đang tạo ra trong công việc hàng ngày của lập trình viên. Khoảng cách này khiến việc tuyển dụng trở nên khó hơn cho cả doanh nghiệp lẫn ứng viên. Nhà tuyển dụng khó xác định đâu là năng lực thực sự cần có, còn ứng viên lại phải vượt qua những bài kiểm tra ngày càng xa rời thực tế công việc.

“AI đã làm đảo lộn gần như toàn bộ cách các công ty phỏng vấn và tuyển dụng kỹ sư phần mềm”, ông Stefan Mai, cựu kỹ sư của Meta và Amazon, đồng thời là đồng sáng lập dịch vụ huấn luyện phỏng vấn công nghệ Hello Interview, nhận xét với kênh CNN.

Kỹ sư phần mềm là một trong những nhóm nghề đầu tiên chịu tác động rõ rệt từ AI. Một báo cáo của bộ phận nghiên cứu tại Google năm ngoái cho thấy 90% lao động công nghệ đã sử dụng AI cho các công việc như viết và chỉnh sửa mã, tăng 14 điểm phần trăm so với năm trước đó. Vì vậy, những gì đang diễn ra với nghề kỹ sư phần mềm được xem như dấu hiệu sớm cho thấy AI có thể làm thay đổi thị trường lao động nói chung ra sao.

AI hiện có thể hỗ trợ kỹ sư phần mềm trong nhiều công việc, từ viết mã, soạn tài liệu, phân tích dữ liệu đến giải thích khái niệm lập trình và xử lý lỗi. Theo một số lãnh đạo công nghệ, nhờ các công cụ AI này, các công ty có thể rút ngắn đáng kể thời gian phát triển sản phẩm.

Theo ông Greg Brockman, Chủ tịch OpenAI - công ty đứng sau chatbot ChatGPT, một kỹ sư của công ty gần đây đã dùng AI để triển khai một thay đổi trong hệ thống. Nếu thực hiện theo cách thông thường, công việc này có thể khiến cả nhóm mất tới một tuần.

Còn theo ông Varun Mohan, giám đốc tại Google DeepMind, nhiều ứng dụng nội bộ của Google hiện cũng được viết “phần lớn” bằng Antigravity - công cụ lập trình AI của công ty.

Tại Anthropic - công ty trí tuệ nhân tạo đứng sau Claude, một chatbot cạnh tranh với ChatGPT - ông Boris Cherny, người phụ trách công cụ lập trình AI Claude Code, từng viết trên mạng xã hội X rằng trong 30 ngày gần nhất, toàn bộ phần việc ông đóng góp cho sản phẩm này đều do Claude Code viết.

Những ví dụ trên cho thấy AI đang làm thay đổi trọng tâm công việc của kỹ sư phần mềm. Vai trò của họ không còn chỉ là trực tiếp viết từng dòng mã, mà ngày càng chuyển sang những nhiệm vụ ở cấp cao hơn: xác định cần xây dựng sản phẩm hay tính năng gì, thiết kế hệ thống ra sao, phần việc nào có thể giao cho AI và làm thế nào để kiểm tra, điều chỉnh kết quả do AI tạo ra.

Theo ông Cherny, sự thay đổi này lớn đến mức trong tương lai, chức danh “kỹ sư phần mềm” có thể không còn phản ánh đầy đủ bản chất công việc. Thay vào đó, những cách gọi như “người xây dựng” có thể phù hợp hơn, vì nhấn mạnh vai trò định hướng, thiết kế và tạo ra sản phẩm, thay vì chỉ viết mã.

Dù vậy, các công ty công nghệ lớn vẫn khẳng định AI không thể thay thế hoàn toàn kỹ sư.

“Chúng tôi cho rằng lập trình viên nên dành phần lớn thời gian để xác định mình cần xây dựng điều gì. Đó mới là câu hỏi cốt lõi”, ông Mohan của Google nói.

Ông Madhu Kurup, Phó chủ tịch kỹ thuật của Indeed, so sánh vai trò của AI trong ngành phần mềm với Google Maps trong việc di chuyển. Google Maps có thể chỉ đường, cảnh báo ùn tắc và gợi ý các điểm dừng trên hành trình, nhưng không quyết định người dùng sẽ đi đâu hay nên khởi hành lúc nào. Tương tự, AI có thể hỗ trợ kỹ sư xử lý nhiều phần việc kỹ thuật, nhưng con người vẫn phải xác định mục tiêu và đưa ra quyết định cuối cùng.

Dù vậy, chất lượng mã do AI tạo ra vẫn là vấn đề khiến nhiều người thận trọng. Theo báo cáo của Google, 46% lao động công nghệ chỉ tin tưởng ở mức tương đối vào chất lượng mã do AI tạo ra, trong khi 31% cho rằng AI chỉ giúp cải thiện mã ở mức hạn chế.

Dù còn nhiều nghi ngại, tác động của AI lên lĩnh vực này đã bắt đầu hiện rõ. Theo công ty tư vấn việc làm Challenger, Gray & Christmas, AI là lý do được doanh nghiệp viện dẫn nhiều nhất khi cắt giảm nhân sự trong tháng 4. Đây cũng là tháng thứ hai liên tiếp AI đứng đầu trong số các nguyên nhân sa thải được doanh nghiệp nêu ra.

BÀI TOÁN TUYỂN DỤNG VẪN CHƯA CÓ LỜI GIẢI RÕ RÀNG

Trong nhiều năm qua, các công ty công nghệ phương Tây thường đánh giá ứng viên bằng các bài kiểm tra lập trình theo khuôn mẫu, gần giống một kỳ thi chuẩn hóa dành cho viết mã.

Tuy nhiên, cách làm này ngày càng xa rời thực tế, khi công việc của kỹ sư phần mềm hiện không chỉ là viết mã, mà còn bao gồm khả năng sử dụng AI để xử lý vấn đề, phát triển ý tưởng và làm việc hiệu quả hơn.

Theo bà Jordan Leonard, đồng sáng lập kiêm Giám đốc vận hành công ty Leopard.FYI, nhiều kỹ sư cho rằng các bài kiểm tra truyền thống không còn phản ánh đúng công việc hàng ngày của họ.

Lập trình viên David Barajas cho biết trong khoảng 6-8 tháng qua, ông đã tham gia 5-6 cuộc phỏng vấn, nhưng không nơi nào hỏi cách ông sử dụng các công cụ lập trình AI. Ngược lại, nhiều công ty yêu cầu ứng viên không được dùng bất kỳ công cụ AI nào khi làm bài.

Bà Sujata Sridharan, cựu kỹ sư phần mềm tại công ty fintech Bolt, cũng cho biết phần lớn các cuộc phỏng vấn gần đây vẫn tập trung vào khả năng hiểu và viết mã theo cách truyền thống, thay vì đánh giá cách ứng viên phối hợp với AI. Theo bà, khoảng cách giữa bài kiểm tra và thực tế công việc vốn đã tồn tại, nay càng rộng hơn vì AI.

Lo ngại gian lận cũng khiến quá trình tuyển dụng phức tạp hơn. Một số công ty cấm ứng viên dùng AI trong bài kiểm tra, thậm chí yêu cầu chia sẻ màn hình để chứng minh điều này. Theo ông Mai của Hello Interview, nỗi lo gian lận trong phỏng vấn không mới, nhưng đã tăng mạnh kể từ khi AI phát triển.

Trước thực tế đó, nhiều nhà tuyển dụng bắt đầu chú trọng hơn đến cách ứng viên tư duy, xử lý vấn đề và cân nhắc đánh đổi, thay vì chỉ kiểm tra khả năng viết mã. Một số startup thử đưa ứng viên đến làm việc trực tiếp trong nửa ngày để đánh giá năng lực thực tế. Bên cạnh đó, việc cho phép ứng viên dùng AI trong bài kiểm tra cũng dần phổ biến hơn.

Tuy nhiên, những thay đổi này vẫn chưa phản ánh đầy đủ cách kỹ sư phần mềm làm việc hiện nay. Bà Sridharan cho biết trong thực tế, bà thường phối hợp với AI để giải quyết vấn đề, nhưng trong các bài kiểm tra kỹ thuật, AI thường chỉ được dùng như công cụ thay thế thao tác viết mã trực tiếp.

Theo ông Mai của Hello Interview, tuyển dụng kỹ sư phần mềm trong kỷ nguyên AI vẫn là một bài toán chưa có lời giải. Cả ứng viên lẫn nhà tuyển dụng đều đang phải thích nghi với một quy trình phỏng vấn mà tiêu chuẩn đánh giá vẫn thay đổi liên tục.

Bloomberg: Trung Quốc áp lệnh hạn chế đi lại nước ngoài với các chuyên gia AI hàng đầu

Thêm hai hãng chip đạt mức vốn hóa trên 1 nghìn tỷ USD

AI đang thay đổi cách nhà đầu tư cá nhân giao dịch chứng khoán

Mỹ-Iran chờ Tổng thống Trump phê duyệt thỏa thuận gia hạn ngừng bắn 60 ngày

Mỹ-Iran chờ Tổng thống Trump phê duyệt thỏa thuận gia hạn ngừng bắn 60 ngày

Ngày thứ Năm (28/5), Mỹ và Iran đạt thỏa thuận sơ bộ nhằm gia hạn lệnh ngừng bắn và dỡ bỏ các hạn chế đối với hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn chưa phê duyệt thỏa thuận này, trong khi truyền thông nhà nước Iran cũng nói rằng văn bản cuối cùng chưa được hoàn tất...

Exxon Mobil cảnh báo dự trữ dầu toàn cầu sắp tụt xuống mức nguy hiểm trong vài tuần tới

Exxon Mobil cảnh báo dự trữ dầu toàn cầu sắp tụt xuống mức nguy hiểm trong vài tuần tới

Tập đoàn năng lượng Mỹ Exxon Mobil cảnh báo dự trữ dầu toàn cầu có thể giảm xuống mức thấp kỷ lục trong vài tuần tới, làm gia tăng nguy cơ giá dầu tăng vọt và buộc các nước phải giảm nhu cầu tiêu thụ để tái cân bằng thị trường...

Nhật Bản: Lợi suất trái phiếu chính phủ tăng đang định hình lại thị trường tài chính

Nhật Bản: Lợi suất trái phiếu chính phủ tăng đang định hình lại thị trường tài chính

Lợi suất trái phiếu chính phủ tăng đang đưa thị trường tài chính Nhật Bản vào một giai đoạn mới, khi diễn biến này không chỉ phản ánh quá trình bình thường hóa chính sách tiền tệ, mà còn làm dấy lên lo ngại về nguy cơ lạm phát cao kéo dài...

Trung Quốc đang bước vào “kỷ nguyên nhà cho thuê”

Trung Quốc đang bước vào “kỷ nguyên nhà cho thuê”

Từ mô hình tăng trưởng dựa vào bán nhà thương mại, Trung Quốc đang thúc đẩy một cuộc tái cấu trúc sâu rộng của thị trường bất động sản với trọng tâm mới là phát triển hệ thống nhà ở cho thuê quy mô lớn. Trong bối cảnh khủng hoảng địa ốc kéo dài, giá nhà vượt quá khả năng chi trả của người trẻ và dân số già hóa nhanh, Bắc Kinh xem nhà cho thuê không chỉ là công cụ an sinh mà còn là giải pháp ổn định kinh tế, tái cấu trúc đô thị và giảm phụ thuộc vào mô hình bất động sản cũ…

Mỹ chuẩn bị phương án phát hành tờ tiền mệnh giá 250 USD in hình Tổng thống Trump

Mỹ chuẩn bị phương án phát hành tờ tiền mệnh giá 250 USD in hình Tổng thống Trump

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết cơ quan này đã chuẩn bị sẵn phương án in tờ tiền mệnh giá 250 USD có hình Tổng thống Donald Trump. Tuy nhiên, kế hoạch này chỉ có thể được triển khai nếu Quốc hội thông qua dự luật cho phép đưa hình ảnh nhân vật còn sống lên tiền giấy...

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo

Đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo

[Phóng sự ảnh]: Hội thảo khoa học quốc gia hiến kế mô hình phát triển mới cho Việt Nam

[Phóng sự ảnh]: Hội thảo khoa học quốc gia hiến kế mô hình phát triển mới cho Việt Nam

Đổi mới mô hình phát triển đất nước

Đổi mới mô hình phát triển đất nước

Chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới giảm mạnh, thấp nhất ở mức 4,35 triệu đồng/lượng

Kỳ vọng thị trường tài sản số sẽ vượt 100 tỷ USD vào năm 2030

Cần theo dõi sát xu hướng gia tăng nợ xấu trong quý 2/2026

DBV eClaim 360: Giải pháp số hóa bồi thường bảo hiểm nhận giải Sao Khuê 2026

Mô hình phát triển đô thị liên vùng tích hợp: Tương lai của bất động sản vệ tinh

