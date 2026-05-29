Trang chủ Thế giới

S&P 500 và Nasdaq lập đỉnh cao mới, giá dầu đuối sức

Bình Minh

29/05/2026, 07:28

Các chỉ số đạt mức cao nhất trong phiên sau khi có tin Washington và Tehran đã đạt được một biên bản ghi nhớ (MoU) có thời hạn 60 ngày về gia hạn lệnh ngừng bắn...

Ảnh minh họa - Ảnh: NYSE.

Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (28/5), thiết lập những kỷ lục mới, khi cổ phiếu công nghệ lại được mua mạnh và dẫn dắt xu hướng tăng của các chỉ số chính. Các nhà giao dịch cũng lạc quan khi giá dầu suy yếu và có tin Mỹ - Iran đã đạt một thỏa thuận gia hạn ngừng bắn.

Lúc đóng cửa, chỉ số S&P 500 tăng 0,58%, đạt 7.563,63 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 0,91%, đạt 26.917,47 điểm. Cả hai thước đo này cùng lập kỷ lục đóng cửa và kỷ lục nội phiên mới.

Chỉ số Dow Jones tăng 0,05%, đóng cửa ở mức cao chưa từng thấy 50.668,97 điểm. Đây là phiên thứ hai liên tiếp Dow Jones lập kỷ lục đóng cửa.

Cổ phiếu công nghệ là nhóm tăng mạnh nhất phiên này, sau khi công ty nền tảng dữ liệu đám mây Snowflake đưa ra triển vọng lợi nhuận khả quan, làm dấy lên nỗi hưng phấn của thị trường với cổ phiếu trí tuệ nhân tạo (AI).

Mức tăng 36,5% của cổ phiếu Snowflake trong phiên này là mạnh nhất trong lịch sử công ty. Báo cáo tài chính của Snowflake cũng cho thấy doanh thu và lợi nhuận quý 1 đều tốt hơn dự báo.

Cú tăng ấn tượng của Snowflake kéo các cổ phiếu liên quan tới AI đồng loạt tăng theo, như Qualcomm và AMD tăng tương ứng 4,2% và 4,6%.

Các chỉ số đạt mức cao nhất trong phiên sau khi trang tin Axios dẫn nguồn tin là quan chức Mỹ tiết lộ rằng Washington và Tehran đã đạt được một biên bản ghi nhớ (MoU) có thời hạn 60 ngày về gia hạn lệnh ngừng bắn, đồng thời khởi động đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran. Theo nguồn tin, thỏa thuận này đang chờ sự phê chuẩn của Tổng thống Donald Trump.

Giá dầu thô Brent giao sau tại London - giá tham chiếu của thị trường dầu toàn cầu - hợp đồng giao tháng 7/2026 giảm 0,58 USD/thùng, đóng cửa ở mức 93,71 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York tăng 0,22 USD/thùng, tương đương tăng 0,3%, chốt ở 88,9 USD/thùng.

Trước đó, giá cả hai loại dầu đã tăng hơn 2% trong phiên sau khi có tin Mỹ và Iran tấn công lẫn nhau. Iran tuyên bố đã tấn công một căn cứ không quân của Mỹ nhưng không nói rõ là ở đâu. Phía Mỹ sau đó nói rằng Iran đã phóng tên lửa đạn đạo nhằm vào Kuwait nhưng tên lửa đó đã bị đánh chặn thành công.

Trước khi có các diễn biến này, lực lượng Mỹ đã tấn công vào một khu vực quân sự của Iran được cho là chuẩn bị có các hành động đe dọa với quân Mỹ và tàu bè thương mại di chuyển qua eo biển Hormuz - theo tiết lộ của một quan chức Mỹ với trang tin Ms NOW. Các nguồn tin cũng nói rằng một số thiết bị bay không người lái của Iran đã bị đánh chặn.

Thị trường thêm phần lạc quan sau khi Bộ Thương mại Mỹ công bố báo cáo chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) - thước đo lạm phát được Cục Dự trữ Liên bang Mỹ chú trọng nhất.

PCE toàn phần tháng 4 tăng 0,4% so với tháng trước và tăng 3,8% so với cùng kỳ năm trước. PCE lõi - chỉ số không bao gồm giá năng lượng và thực phẩm - tăng 0,2% theo tháng và tăng 3,3% theo năm.

Mức tăng theo năm của cả PCE toàn phần và PCE lõi đều bằng dự báo, nhưng mức tăng theo tháng của cả hai chỉ số đều thấp hơn 0,1 điểm phần trăm so với dự báo, làm dấy lên hy vọng rằng đợt tăng bùng của giá cả trong tháng 3 đã bắt đầu dịu đi.

Sau báo cáo trên, kỳ vọng về việc Fed tăng lãi suất trong năm nay đã giảm bớt. Một số chuyên gia cho rằng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất thay vì tăng lãi suất như lo ngại gần đây của thị trường.

Sự lạc quan về AI và đà tăng trưởng lợi nhuận đã củng cố đợt tăng giá gần đây của giá cổ phiếu ở Phố Wall, bất chấp căng thẳng kéo dài Trung Đông - yếu tố làm gia tăng kỳ vọng lạm phát và đặt ra rủi ro lãi suất cao hơn lâu hơn.

"Thị trường tiếp tục bỏ qua những rủi ro này bởi vì nền kinh tế toàn cầu và lợi nhuận doanh nghiệp vẫn tương đối ổn định. Rốt cuộc, sự bất ổn về địa chính trị có thể thúc đẩy chi tiêu trong các lĩnh vực liên quan đến AI, bao gồm an ninh mạng, công nghệ quốc phòng, cơ sở hạ tầng năng lượng và khả năng phục hồi chuỗi cung ứng, từ đó củng cố luận điểm đầu tư dài hạn", ông Jitania Kandhari, một phó giám đốc tại công ty Morgan Stanley Investment Management, nhận định với hãng tin Reuters.

Dù hệ số giá cổ phiếu/thu nhập dự phóng của S&P 500 đang ở mức 21-22 lần, so với mức bình quân 10 năm là 19,7 lần, nhà đầu tư vẫn không mấy bi quan vì họ kỳ vọng rằng lợi nhuận của các công ty niêm yết sẽ tăng với tốc độ nhanh hơn giá cổ phiếu - ông Kandhari cho biết.

