Trang chủ Thế giới

Mỹ chuẩn bị phương án phát hành tờ tiền mệnh giá 250 USD in hình Tổng thống Trump

Trang Linh

29/05/2026, 10:31

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết cơ quan này đã chuẩn bị sẵn phương án in tờ tiền mệnh giá 250 USD có hình Tổng thống Donald Trump. Tuy nhiên, kế hoạch này chỉ có thể được triển khai nếu Quốc hội thông qua dự luật cho phép đưa hình ảnh nhân vật còn sống lên tiền giấy...

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent - Ảnh: Getty Images

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng ngày thứ Năm (28/5), ông Bessent cho biết Bộ Tài chính hiện chỉ chờ Quốc hội “bật đèn xanh” cho đề xuất này.

Theo ông Bessent, luật hiện hành đặt ra hai yêu cầu quan trọng đối với tiền Mỹ. Thứ nhất, người còn sống không được xuất hiện trên tiền giấy. Thứ hai, tiền Mỹ phải có dòng chữ “In God We Trust”.

“Bộ Tài chính luôn chuẩn bị trước cho các kịch bản có thể xảy ra. Vì vậy, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn phương án nếu dự luật được thông qua. Tuy nhiên, mọi việc sẽ được thực hiện theo đúng quy định pháp luật”, ông Bessent nói.

Ông Bessent cho rằng việc đưa hình ảnh ông Trump lên tờ tiền 250 USD là một phần trong các hoạt động kỷ niệm 250 năm thành lập nước Mỹ. Ông cũng nhấn mạnh vấn đề này không liên quan đến cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt hiện nay, dù nhiều người Mỹ đang chịu áp lực từ giá xăng và giá thực phẩm tăng cao.

Nếu được phát hành, đây sẽ là một mệnh giá mới trong hệ thống tiền giấy Mỹ, vốn hiện chỉ có các tờ 1, 2, 5, 10, 20, 50 và 100 USD đang lưu hành phổ biến.

“Tôi không thấy có gì không phù hợp khi đưa hình ảnh Tổng thống Mỹ lên tờ tiền kỷ niệm 250 năm thành lập đất nước, nhất là khi ông ấy là tổng thống vào đúng thời điểm kỷ niệm này”, ông Bessent nói với báo chí.

Theo hãng tin NBC News, dự luật cho phép đưa hình ảnh ông Trump lên tờ 250 USD do Hạ nghị sĩ Joe Wilson, thành viên Đảng Cộng hòa đại diện bang South Carolina, giới thiệu năm ngoái. Dự luật được chuyển tới Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện vào tháng 2/2025, nhưng đến nay vẫn chưa được đưa ra bỏ phiếu. Để có hiệu lực, dự luật phải được cả Hạ viện và Thượng viện thông qua, sau đó được ông Trump ký ban hành.

Ông David Snider, người phát ngôn của ông Wilson, cho biết nghị sĩ này đã nhiều lần trao đổi với Chủ tịch Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện French Hill về việc thúc đẩy dự luật. Theo ông Snider, ông Wilson cũng đã nhiều lần thảo luận với ông Bessent và ông Trump về sự ủng hộ của họ đối với đề xuất này.

Vào tối thứ Năm, một trợ lý của Đảng Cộng hòa tại ủy ban cho biết dự luật đã được chấp thuận để đưa ra điều trần trong thời gian tới. Người này nói thêm rằng phía ủy ban đang trao đổi với các nghị sĩ Hạ viện và Thượng viện về đề xuất này.

Người phát ngôn Bộ Tài chính Mỹ xác nhận Cục Khắc và In tiền Mỹ đang tiến hành các bước chuẩn bị và thẩm định cần thiết. Cơ quan này cũng chủ động chuẩn bị phương án sản xuất tờ 250 USD nếu dự luật được ký thành luật.

Nếu được phát hành, tờ 250 USD sẽ không phải là dấu ấn duy nhất của ông Trump trên tiền giấy Mỹ. Hồi tháng 3, Bộ Tài chính Mỹ cho biết chữ ký của ông Trump cũng sẽ xuất hiện trên tiền giấy - một tiền lệ mới đối với một tổng thống đương nhiệm. Cơ quan này khi đó nói rằng việc đưa chữ ký của ông Trump lên tiền giấy cũng nhằm kỷ niệm 250 năm thành lập nước Mỹ.

Không chỉ dừng ở tờ tiền 250 USD, hình ảnh ông Trump cũng có thể xuất hiện trên các sản phẩm tiền tệ khác. Một ủy ban liên bang gồm các thành viên do ông Trump bổ nhiệm đã phê duyệt thiết kế đồng xu vàng kỷ niệm 24 karat có hình ông Trump, cũng nhằm kỷ niệm 250 năm thành lập nước Mỹ. Tuy nhiên, thiết kế này vẫn cần được Bộ Tài chính phê duyệt chính thức trước khi được phát hành.

Ngoài lĩnh vực tiền tệ, chính quyền Trump cũng đã đưa tên ông vào một số cơ quan và chương trình của chính phủ liên bang theo cách ít thấy ở các tổng thống tiền nhiệm. Tên ông Trump đã được gắn với Trung tâm Biểu diễn Nghệ thuật Kennedy và Viện Hòa bình Mỹ. Tên của ông cũng xuất hiện trong các chương trình thuốc giảm giá, tài khoản tiết kiệm cũng như được đề xuất đặt cho tàu chiến.

Tại bang Florida, cơ quan lập pháp bang gần đây đã bỏ phiếu đổi tên Sân bay Quốc tế Palm Beach theo tên ông Trump. Hình ảnh của ông cũng được đưa lên các biểu ngữ tại Bộ Tư pháp và Bộ Lao động Mỹ.

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

