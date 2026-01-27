F88 giải trình gì khi giá cổ phiếu tăng 97% trong 5 phiên?

Giá cổ phiếu F88 đã ghi nhận 5 phiên tăng trần liên tiếp tính từ ngày 20 đến 26/01, từ 123.000 đồng/cổ phiếu lên 242.400 đồng/cổ phiếu, tương ứng tăng 97%.

CTCP Đầu tư F88 (mã F88-UPCoM) vừa có văn bản giải trình gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và các cổ đông liên quan đến việc giá cổ phiếu biến động mạnh trong thời gian gần đây.

Cụ thể: theo văn bản giải trình, giá cổ phiếu F88 đã ghi nhận 5 phiên tăng trần liên tiếp tính từ ngày 20 đến 26/01, từ 123.000 đồng/cổ phiếu lên 242.400 đồng/cổ phiếu, tương ứng tăng 97%.

F88 khẳng định các hoạt động sản xuất kinh doanh, tài chính và quản trị của công ty vẫn diễn ra bình thường, không có bất kỳ biến động bất thường hay sự kiện trọng yếu nào chưa công bố. Công ty đánh giá việc cổ phiếu tăng giá hoàn toàn do diễn biến khách quan của cung cầu trên thị trường chứng khoán và quyết định độc lập của nhà đầu tư.

Đáng chú ý, công ty khuyến nghị các nhà đầu tư nên tham khảo thông tin từ các kênh chính thống của công ty và các cơ quan quản lý, tránh sử dụng thông tin từ những nguồn không chính thức.

Cũng theo F88 cho biết, F88 là doanh nghiệp sở hữu mô hình kinh doanh có tiềm năng tăng trưởng, mới đăng ký giao dịch trên thị trường UPCoM và đang chuẩn bị điều kiện cần thiết cho kế hoạch niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) vào thời điểm phù hợp. Năm 2025, công ty tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, củng cố nền tảng vận hành, quản trị rủi ro và hiệu quả kinh doanh của mô hình kinh doanh mà Công ty đang theo đuổi. Công ty đang xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2026 với các định hướng phát triển trung và dài hạn, dự kiến sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Bên cạnh đó, F88 vừa cho biết đã hoàn thành phát hành 101,65 triệu cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu, tăng vốn điều lệ lên 1.101 tỷ đồng. Công ty đang khẩn trương hoàn thành các thủ tục để cổ phiếu mới được đăng ký giao dịch trong thời gian sớm nhất, gia tăng đáng kể khối lượng cổ phiếu tự do lưu hành trên thị trường.

Theo báo cáo lần đầu về cổ phiếu F88, được thành lập năm 2013, CTCP Đầu tư F88 (F88) đã vươn lên trở thành chuỗi cầm đồ ứng dụng công nghệ lớn nhất Việt Nam, phục vụ hơn 1,2 triệu khách hàng (lũy kế) thông qua mạng lưới 950 phòng giao dịch được chuẩn hóa trên toàn quốc tính đến cuối năm 2025.

VCSC kỳ vọng F88 sẽ duy trì mức ROE hấp dẫn từ 28%-33% trong giai đoạn 2025–2030, được củng cố bởi đà tăng trưởng lợi nhuận mạnh mẽ và sẽ dần bình ổn khi công ty chuyển dịch từ giai đoạn mở rộng mạng lưới nhanh chóng sang mở rộng quy mô dựa trên hiệu suất.

VCSC cho biết định giá hấp dẫn đối với cổ phiếu F88 là dựa trên dự báo của VCSC, F88 đang giao dịch ở mức P/E dự phóng năm 2026 là 15,8 lần và P/B khoảng 4,4 lần, mặc dù mức ROE dự kiến đạt khoảng 32,8% và tăng trưởng doanh thu khoảng 25,8% trong năm 2026 (với tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) doanh thu giai đoạn 2025–2028 khoảng 26%).

Tuy nhiên yếu tố hỗ trợ là khả năng huy động vốn thông qua chào bán ra công chúng trên sàn HOSE trong thời gian tới, nhưng rủi ro đối với F88 là chu kỳ tín dụng và độ nhạy cảm với yếu tố vĩ mô; rủi ro pháp lý và chính sách; rủi ro nguồn vốn và tái cấp vốn.