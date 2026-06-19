FE CREDIT đầu tư hơn 2,3 tỷ đồng, khuyến khích khách hàng xây dựng thói quen tài chính tốt

Chương trình “Thanh toán ngay – Lộc phát về tay” của FE CREDIT đã chính thức về đích, ghi dấu hành trình cùng khách hàng xây dựng thói quen tài chính lành mạnh: Thanh toán đúng hạn. Cùng cam kết của FE CREDIT: Luôn là điểm tựa tài chính tin cậy, cùng khách hàng kiến tạo những giá trị bền vững.

“Thanh toán ngay – Lộc phát về tay” là sáng kiến tiên phong của FE CREDIT nhằm khuyến khích khách hàng duy trì thói quen thanh toán đúng hạn. Theo đại diện FE CREDIT, việc trễ hạn thanh toán không chỉ ảnh hưởng tiêu cực đến lịch sử tín dụng mà còn hạn chế khả năng tiếp cận vốn của khách hàng trong tương lai.

“Thông qua cơ chế quay thưởng trúng quà, FE CREDIT muốn giúp việc giữ kỷ luật tài chính vốn khô khan trở nên thú vị và có động lực hơn. Từ đó, khách hàng sẽ chủ động hình thành và duy trì thói quen thanh toán đúng hạn”, đại diện FE CREDIT chia sẻ.

Kết thúc chương trình, 8 chiếc xe máy Honda Air Blade và 336 thẻ quà tặng Urbox, với tổng trị giá lên đến 620 triệu đồng đã được trao đến 344 khách hàng may mắn trên cả nước. Đặc biệt, tiếp nối thành công này, từ đầu tháng 5/2026, FE CREDIT tiếp tục triển khai chuỗi ưu đãi mùa hè với tổng trị giá giải thưởng hơn 1,7 tỷ đồng.

KHI THÓI QUEN TÀI CHÍNH TỐT MANG VỀ "LỘC LỚN" BẤT NGỜ

Tại nhà riêng ở Cần Thơ, chị Nguyễn Thị Bích Tuyền không giấu nổi niềm vui khi đón nhận chiếc xe máy Honda Air Blade từ đại diện FE CREDIT. Chị Tuyền là khách hàng gắn bó thân thiết với FE CREDIT suốt hơn một thập kỷ qua. Hầu hết các đồ dùng trong nhà, từ chiếc xe máy đang đi đến cái điện thoại đang dùng, đều có sự tiếp sức từ FE CREDIT.

Gần đây nhất, vào dịp sát Tết 2026, khi công việc làm tóc vào mùa cao điểm, chị cần gấp một số vốn để nâng cấp trang thiết bị. Giữa lúc đang cần tiền xoay xở, giải pháp tài chính từ FE CREDIT đã đến kịp lúc. "Tôi cần khoảng 40 triệu đồng để mua thêm dụng cụ làm tóc. Thủ tục rất nhanh, giải ngân chỉ trong vòng 2 tiếng giúp tôi không lỡ mất cơ hội kinh doanh dịp Tết", chị Tuyền chia sẻ.

Đại diện FE CREDIT trao xe máy đến chị Bích Tuyền. Ảnh: FE CREDIT.

Đặc biệt, do công việc bận rộn, chị Tuyền không phải lúc nào cũng nhớ lịch thanh toán định kỳ. Chị tâm sự rằng rất quý mến đội ngũ nhân sự của FE CREDIT, bởi mỗi khi gần tới kỳ hạn, nhân viên luôn chủ động gọi điện nhắc nhở một cách nhẹ nhàng.

Tháng 4 vừa qua, ngay sau khi được nhắc lịch, chị Tuyền nhanh chóng thanh toán khoản vay và nhận được 13 lượt quay. “Tới lượt quay thứ 9, nhìn màn hình chúc mừng trúng giải đặc biệt mà tim tôi đập thình thịch. Không ngờ lộc may mắn lại tự tìm đến, hạnh phúc quá chừng!”, chị Tuyền kể lại.

Đại diện FE CREDIT trao xe máy đến vợ chồng chị Huế Trân. Ảnh: FE CREDIT.

Cùng chung niềm vui, gia đình chị Dương Thị Huế Trân (tại Tây Ninh) cũng đón nhận phần quà lớn từ FE CREDIT trong sự hài lòng trọn vẹn. Hơn một năm trước, khi chuẩn bị đón thành viên, chị Trân được bạn bè giới thiệu sản phẩm vay tín chấp của FE CREDIT. Khoản tài chính kịp thời này đã hỗ trợ chị rất nhiều trong việc chủ động mua sắm đồ dùng sơ sinh và chuẩn bị viện phí để đón con chào đời.

Chị Trân trải lòng: “Nhiều người không phải lúc nào cũng có sẵn một nguồn tiền lớn. Vì vậy, sự hỗ trợ tài chính kịp thời từ FE CREDIT mang ý nghĩa rất lớn, giúp người làm mẹ như tôi có thêm sự tự tin để lo chu toàn cho gia đình.”

Để chủ động theo dõi lịch thanh toán, cả chị Tuyền và chị Trân đều cài đặt ứng dụng FE ONLINE 2.0. Ứng dụng này giúp các chị tự theo dõi, quản lý khoản vay và lịch sử thanh toán dễ dàng mọi lúc mọi nơi.

THÚC ĐẨY TÀI CHÍNH SỐ TỪ NHỮNG THAY ĐỔI NHỎ NHẤT

Chính sự tin yêu từ khách hàng là động lực để FE CREDIT không ngừng bứt phá. Tiếp nối thành công, từ đầu tháng 5/2026, FE CREDIT triển khai chiến dịch hè quy mô lớn: “Hoàn tiền khi thanh toán hợp đồng trên ứng dụng FE ONLINE 2.0 qua tài khoản Übank, mã QR hoặc chuyển khoản ngân hàng”.

FE CREDIT liên tục triển khai các chương trình ưu đãi dành cho khách hàng. Ảnh FE CREDIT.

Chương trình có tổng ngân sách giải thưởng lên đến hơn 1,7 tỷ đồng, kéo dài đến hết tháng 7/2026. Điểm đặc biệt của chương trình là cơ chế hoàn tiền tăng dần theo từng tháng nhằm khuyến khích khách hàng hình thành thói quen thanh toán số lâu dài. Đây cũng là cơ hội để khách hàng trải nghiệm phương thức thanh toán khoản vay trực tuyến trên ứng dụng FE ONLINE 2.0 qua tài khoản Übank/mã QR, hay thanh toán chuyển khoản đến tài khoản của FE CREDIT tại ngân hàng VPBank, an toàn và minh bạch.

Đại diện FE CREDIT chia sẻ, việc thúc đẩy các giải pháp tài chính số không chỉ giúp tối ưu trải nghiệm, mang lại sự tiện lợi, an toàn cho người dùng, mà còn là bước đi chiến lược của FE CREDIT trong nỗ lực thu hẹp khoảng cách tiếp cận các dịch vụ số, đưa tài chính toàn diện đến gần hơn với mọi tầng lớp người dân.