Giá vàng tiếp tục trượt sâu vì sự cứng rắn của Fed, SPDR Gold Trust bất ngờ mua ròng mạnh

Dư âm từ cuộc họp của Fed kết thúc vào ngày thứ Tư vẫn tiếp tục gây áp lực giảm lên giá vàng...

Giá vàng thế giới giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (18/6) và đầu giờ sáng nay (19/6), xuống dưới ngưỡng 4.200 USD/oz, khi những tín hiệu cứng rắn của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hôm thứ Tư tiếp tục đưa đồng USD tăng giá mạnh ngay cả khi giá dầu sụt nhanh. Sau mấy phiên “nằm im”, quỹ vàng khổng lồ SPDR Gold Trust đã có động thái mua ròng lớn nhất trong nhiều tuần trở lại đây.

Lúc đóng cửa tại thị trường New York, giá vàng giao ngay còn 4.210,5 USD/oz, giảm 47,4 USD/oz so với mức chốt của phiên ngày hôm trước, tương đương giảm 1,1% - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco.

Giá bạc giao ngay còn 65,83 USD/oz, giảm 2,23 USD/oz, tương đương giảm 3,3%.

Trên sàn giao dịch hàng hóa tương lai COMEX, giá vàng giao sau giảm 3,1%, đóng cửa ở mức 4.259,4 USD/oz.

Dư âm từ cuộc họp của Fed kết thúc vào ngày thứ Tư (17/6) vẫn tiếp tục gây áp lực giảm lên giá vàng. Trong dự báo lãi suất “dot plot” cập nhật hàng quý, các quan chức Fed kỳ vọng ngân hàng trung ương này sẽ có ít nhất một đợt tăng lãi suất trong thời gian từ nay tới cuối năm. Cùng với đó, tân Chủ tịch Fed Kevin Warsh cũng bày tỏ quan điểm ưu tiên ổn định giá cả - một lập trường cứng rắn hơn so với những gì thị trường đã hình dung trước đó về ông.

Vàng là tài sản không mang lãi suất nên những tín hiệu này từ Fed không có lợi cho giá vàng. Trong phiên ngày thứ Tư, giá vàng giao ngay đã giảm 1,7%, không giữ được mốc chủ chốt 4.300 USD/oz.

Ngoài ra, triển vọng Fed nâng lãi suất trong năm 2026 cũng mang lại ưu thế cho đồng USD so với các đồng tiền chủ chốt khác và đẩy lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng. Tất cả những diễn biến này cũng đều không có lợi cho giá vàng, vì vàng được định giá bằng USD và lợi suất tăng đồng nghĩa chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng tăng.

Phiên này, chỉ số Dollar Index đo sức mạnh của bạc xanh so với một rổ gồm 6 đồng tiền chủ chốt tăng hơn 0,7%, đạt 100,8 điểm, mức cao nhất trong 1 năm trở lại đây.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 2 năm - kỳ hạn nhạy cảm nhất với lãi suất quỹ liên bang của Fed trong ngắn hạn - tăng hơn 1 điểm cơ bản, đạt mức 4,179%. Trước đó, lợi suất của kỳ hạn này đã tăng hơn 16 điểm cơ bản trong phiên ngày thứ Tư, đánh dấu phiên tăng mạnh nhất sau khi Fed kết thúc một cuộc họp kể từ tháng 3/2008 - theo dữ liệu từ ngân hàng MUFG.

“Điều quan trọng nhất là sự ngả về cứng rắn của Fed vào ngày hôm qua. Lập trường đó đẩy đồng USD lên mức cao mới của năm nay, gây áp lực giảm lên thị trường vàng”, Phó chủ tịch Peter Grant của công ty Zaner Metals nhận định với hãng tin Reuters.

Theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME, thị trường đang đặt cược khả năng 85% Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 12. Trước khi Fed đưa ra tuyên bố, khả năng này là 61%.

Diễn biến giá vàng thế giới trong 1 tháng trở lại đây. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Đầu giờ phiên châu Á sáng nay, giá vàng và giá bạc tiếp tục giảm.

Lúc 6h50 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay giảm hơn 0,4%, giao dịch ở mức 4.190 USD/oz. Giá bạc giao ngay giảm hơn 0,5%, còn 65,5 USD/oz.

Mức giá trên của vàng giao ngay tương đương 133,4 triệu đồng/lượng, giảm 2,6 triệu đồng/lượng so với sáng hôm qua, nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank.

Cùng thời điểm, website Vietcombank báo giá USD ở mức 26.081 đồng (mua vào) và 26.431 đồng (bán ra), giảm 2 đồng ở mỗi đầu giá so với sáng qua.

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust mua ròng 8,2 tấn vàng trong phiên ngày thứ Năm, nâng khối lượng nắm giữ lên mức 1.020,4 tấn vàng.

Tuy vàng đang đương đầu sức ép giảm từ sự cứng rắn của Fed, giới phân tích cho rằng việc giá dầu giảm nhanh sẽ giúp giải tỏa bớt áp lực lạm phát toàn cầu, từ đó tạo ra một nệm đỡ cho thị trường kim loại quý.

Với thỏa thuận hòa bình tạm thời giữa Mỹ và Iran đã được Tổng thống hai nước ký kết, giá dầu thô có lúc giảm về mức thấp nhất kể từ hôm 27/2, một ngày trước khi cuộc chiến tranh ở Vùng Vịnh nổ ra. Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) dự báo thế giới sẽ chuyển sang trạng thái thừa cung dầu trong năm 2027 do nguồn cung dầu từ Vùng Vịnh phục hồi khi chiến tranh kết thúc và eo biển Hormuz được mở lại.