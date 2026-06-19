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TP. Hồ Chí Minh: Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người dân vùng An toàn khu thời kháng chiến

Nhật Dương

19/06/2026, 10:30

Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh đã báo cáo và kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo khẩn trương hoàn thành việc rà soát, lập danh sách các đối tượng đủ điều kiện tham gia bảo hiểm y tế theo diện An toàn khu...

Thông tin chính sách bảo hiểm y tế đến người dân. Ảnh: BHXH TP.HCM.
Thông tin chính sách bảo hiểm y tế đến người dân. Ảnh: BHXH TP.HCM.

Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh (BHXH TP.HCM) vừa có Tờ trình gửi Ủy ban nhân dân thành phố về việc đề xuất tiếp tục chỉ đạo công tác lập danh sách, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người dân hiện đang thường trú tại các xã, phường An toàn khu trên địa bàn thành phố.

Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế và Nghị định số 188/2025/NĐ-CP, người dân thường trú tại các xã, phường An toàn khu cách mạng trong kháng chiến chống Pháp hoặc chống Mỹ, có thông tin được cập nhật trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu cư trú, thuộc nhóm được ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế.

Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh cho biết sau gần 6 tháng triển khai, công tác cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người dân An toàn khu trên địa bàn thành phố đã đạt nhiều kết quả tích cực.

Tính đến ngày 17/6/2026, có 18/19 phường cơ bản hoàn thành việc lập danh sách cấp thẻ bảo hiểm y tế cho đối tượng An toàn khu.

Tuy nhiên, tại phường Phú Thọ Hòa hiện vẫn còn 7.649 người thuộc diện được ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế, nhưng chưa được Ủy ban nhân dân phường lập danh sách đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế. Đến nay, địa phương mới cấp được 25.618 thẻ trên tổng số 33.267 người thuộc diện hưởng chính sách, đạt 77,01%.

Theo Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh, việc chậm hoàn tất danh sách đã ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi khám chữa bệnh của người dân, phát sinh nhiều phản ánh, kiến nghị liên quan đến việc chưa được cấp thẻ bảo hiểm y tế. Trong khi đó, cơ quan Bảo hiểm xã hội đã hoàn tất việc rà soát dữ liệu và chuyển kết quả cho địa phương trong thời hạn quy định.

Để bảo đảm đầy đủ, kịp thời quyền lợi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế của người dân, Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh đã báo cáo và kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo Ủy ban nhân dân phường Phú Thọ Hòa khẩn trương hoàn thành việc rà soát, lập danh sách các đối tượng đủ điều kiện tham gia bảo hiểm y tế theo diện An toàn khu.

Đồng thời tăng cường phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội và Công an địa phương để sớm hoàn tất việc cấp thẻ bảo hiểm y tế theo đúng quy định.

Liên quan đến trách nhiệm thực hiện chính sách, theo Quyết định số 366/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Điều 49 Luật Bảo hiểm y tế, trường hợp đơn vị có trách nhiệm chậm đóng, hoặc chậm thực hiện thủ tục tham gia bảo hiểm y tế làm ảnh hưởng đến quyền lợi người tham gia, thì phải hoàn trả toàn bộ chi phí khám chữa bệnh thuộc phạm vi được hưởng, mà người dân đã tự chi trả trong thời gian chưa được cấp thẻ.

Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh cho biết chính sách bảo hiểm y tế đối với người dân An toàn khu là chủ trương mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự tri ân đối với những địa bàn có truyền thống cách mạng.

Việc kịp thời cấp thẻ bảo hiểm y tế không chỉ bảo đảm quyền lợi chăm sóc sức khỏe cho người dân, mà còn góp phần củng cố niềm tin vào các chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước.

Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh khuyến nghị người dân hiện đang thường trú tại các xã, phường An toàn khu chủ động kiểm tra thông tin cư trú trên ứng dụng VNeID, kiểm tra thông tin thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số, hoặc liên hệ Ủy ban nhân dân phường, xã nơi thường trú, cơ quan Bảo hiểm xã hội nơi gần nhất để được rà soát, hướng dẫn cấp thẻ hoặc điều chỉnh quyền lợi bảo hiểm y tế theo quy định.

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Từ khóa:

Bảo hiểm y tế Luật Bảo hiểm y tế người dân An toàn khu phường Phú Thọ Hòa TP.HCM

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