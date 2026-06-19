TP. Hồ Chí Minh: Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người dân vùng An toàn khu thời kháng chiến

Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh (BHXH TP.HCM) vừa có Tờ
trình gửi Ủy ban nhân dân thành
phố về việc đề xuất tiếp tục chỉ đạo công tác lập danh sách, cấp thẻ bảo
hiểm y tế cho người dân hiện đang thường trú tại các xã, phường An toàn khu
trên địa bàn thành phố.
Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số
điều của Luật Bảo hiểm y tế
và Nghị định số 188/2025/NĐ-CP, người dân thường trú tại các xã, phường An toàn
khu cách mạng trong kháng chiến chống Pháp hoặc chống Mỹ, có thông tin được cập
nhật trong cơ sở dữ liệu
quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu cư trú, thuộc nhóm được ngân sách nhà nước
đóng bảo hiểm y tế.
Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh cho biết
sau gần 6 tháng triển khai, công tác cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người dân An toàn khu
trên địa bàn thành phố
đã đạt nhiều kết quả tích cực.
Tính đến ngày 17/6/2026, có 18/19
phường cơ bản hoàn thành việc lập danh sách cấp thẻ bảo hiểm y tế cho đối tượng An toàn khu.
Tuy nhiên, tại phường Phú Thọ Hòa
hiện vẫn còn 7.649 người thuộc diện được ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế, nhưng chưa được Ủy ban nhân dân phường lập
danh sách đề nghị cấp thẻ bảo
hiểm y tế. Đến nay, địa phương mới cấp được 25.618 thẻ trên tổng số
33.267 người thuộc diện hưởng chính sách, đạt 77,01%.
Theo Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh, việc
chậm hoàn tất danh sách đã ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi khám chữa bệnh của
người dân, phát sinh nhiều phản ánh, kiến nghị liên quan đến việc chưa được cấp
thẻ bảo hiểm y tế.
Trong khi đó, cơ quan Bảo hiểm
xã hội đã hoàn tất việc rà soát dữ liệu và chuyển kết quả cho địa phương
trong thời hạn quy định.
Để bảo đảm đầy đủ, kịp thời quyền
lợi khám chữa bệnh bảo hiểm y
tế của người dân, Bảo
hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh đã báo cáo và kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố chỉ
đạo Ủy ban nhân dân
phường Phú Thọ Hòa khẩn trương hoàn thành việc rà soát, lập danh sách các đối
tượng đủ điều kiện tham gia bảo
hiểm y tế theo diện An toàn khu.
Đồng thời tăng cường phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội và Công an địa phương để
sớm hoàn tất việc cấp thẻ bảo
hiểm y tế theo đúng quy định.
Liên quan đến trách nhiệm thực hiện
chính sách, theo Quyết định số 366/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Điều 49 Luật Bảo hiểm y tế, trường hợp đơn
vị có trách nhiệm chậm đóng,
hoặc chậm thực hiện thủ tục tham gia bảo hiểm y tế làm ảnh hưởng đến quyền lợi người tham gia, thì phải hoàn trả toàn bộ
chi phí khám chữa bệnh thuộc phạm vi được hưởng, mà người dân đã tự chi trả trong thời
gian chưa được cấp thẻ.
Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh cho biết chính sách bảo hiểm y tế đối với người dân
An toàn khu là chủ trương mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự tri ân đối
với những địa bàn có truyền thống cách mạng.
Việc kịp thời cấp thẻ bảo hiểm y tế không
chỉ bảo đảm quyền lợi chăm sóc sức khỏe cho người dân, mà còn góp phần củng cố
niềm tin vào các chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước.
Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh khuyến nghị người dân
hiện đang thường trú tại các xã, phường An toàn khu chủ động kiểm tra thông tin
cư trú trên ứng dụng VNeID, kiểm tra thông tin thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số, hoặc
liên hệ Ủy ban nhân dân phường, xã nơi thường trú, cơ quan Bảo hiểm xã hội nơi gần nhất để
được rà soát, hướng dẫn cấp thẻ hoặc điều chỉnh quyền lợi bảo hiểm y tế theo quy định.