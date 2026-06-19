Khi thay đổi nơi cư trú, người hưởng lương hưu cần thông báo cho Bảo hiểm xã hội

Việc cập nhật kịp thời thông tin nơi cư trú, tài khoản nhận tiền giúp cơ quan Bảo hiểm xã hội chuyển lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng đúng người, đúng tài khoản, hạn chế tình trạng chậm nhận chế độ hoặc chi trả không thành công...

Nhằm bảo đảm việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng được thực hiện đầy đủ, kịp thời, chính xác và an toàn, Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng chủ động thông báo bằng văn bản cho cơ quan Bảo hiểm xã hội khi có thay đổi về thông tin, đặc biệt là thay đổi tài khoản ngân hàng hoặc nơi cư trú.

Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh cho biết theo quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024, người hưởng có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các quy định về trình tự, thủ tục hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, Luật cũng quy định người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng khi có nhu cầu thay đổi hình thức nhận, hoặc thay đổi nơi nhận do chuyển nơi cư trú trong nước thì có văn bản gửi đến cơ quan Bảo hiểm xã hội nơi đang thực hiện chi trả.

Khi có thay đổi tài khoản nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng, người hưởng cần thông báo bằng văn bản (theo mẫu), kê khai đầy đủ thông tin tài khoản mới, và nộp trực tiếp tại cơ quan Bảo hiểm xã hội đang thực hiện chi trả, hoặc nộp cho cơ quan Bảo hiểm xã hội thông qua Cổng Dịch vụ công theo quy định.

Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định, cơ quan Bảo hiểm xã hội không tiếp nhận thông tin thay đổi tài khoản nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội qua điện thoại, tin nhắn, Zalo hoặc bất kỳ kênh giao tiếp không chính thức nào.

Cơ quan Bảo hiểm xã hội cũng không yêu cầu người hưởng cung cấp mật khẩu, mã OTP, thông tin tài khoản ngân hàng, thông tin đăng nhập ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số, hoặc xác thực tài khoản theo hướng dẫn qua điện thoại, mạng xã hội, đường link hay mã QR.

Việc cập nhật kịp thời thông tin tài khoản nhận tiền giúp cơ quan Bảo hiểm xã hội chuyển lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng đúng người, đúng tài khoản, hạn chế tình trạng tài khoản đã đóng, khóa hoặc thay đổi nhưng chưa được thông báo, dẫn đến chi trả không thành công hoặc chậm nhận chế độ.

Đây cũng là giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả chi trả không dùng tiền mặt, bảo đảm quyền lợi của người tham gia và thụ hưởng chính sách an sinh xã hội, góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, minh bạch, phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của người dân.