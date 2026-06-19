TP Hồ Chí Minh: Triệt phá hàng loạt đường dây lừa đảo "hợp đồng kỳ nghỉ"
Như Nguyệt
19/06/2026, 10:30
Qua khám xét, cơ quan Công an TP.HCM đã thu giữ 5.563 hợp đồng và bước đầu xác định số tiền các đối tượng đã chiếm đoạt lên đến hơn 612 tỷ đồng...
Ngày 19/6/2026, Công an TP.HCM cho biết các đơn vị
nghiệp vụ Công an TP.HCM đã phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công
an và công an cấp xã tiến hành rà soát, xác minh các doanh nghiệp có dấu hiệu lợi
dụng hoạt động kinh doanh du lịch để thực hiện hành vi lừa đảo dưới hình thức
bán kỳ nghỉ dưỡng.
Qua công tác nắm tình hình và tiếp nhận đơn tố giác của người
dân, từ ngày 10/6/2026, Công an TP.HCM đã đồng loạt kiểm tra nhiều
doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch, nghỉ dưỡng.
Kết quả điều tra ban đầu xác định đây là các đường dây hoạt
động có tổ chức, núp bóng doanh nghiệp để thực hiện hành vi “lừa đảo chiếm đoạt
tài sản” với phương thức, thủ đoạn tinh vi, chuyên nghiệp, đánh vào tâm lý muốn
đầu tư sinh lời hoặc sở hữu các gói nghỉ dưỡng cao cấp của người dân.
Các công ty có liên quan gồm: Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Du lịch, kỳ nghỉ Gia Đình Hạnh Phúc; Công ty Cổ phần Hội viên Hạng Nhất; Công ty TNHH YTS; Công ty TNHH Yes International; Công ty TNHH dịch vụ du lịch và lữ hành Paradise Travel; Công ty TNHH Invest Trip; Công ty Mariana Bay Group; Công ty Meli Club; Công ty League of Resorts (LORS); Công ty Ravi và Công ty JJ Travel…
Theo tài liệu điều tra, các đối tượng quảng bá các gói du lịch,
thẻ nghỉ dưỡng với nhiều ưu đãi hấp dẫn, cam kết lợi nhuận cao, hỗ trợ chuyển
nhượng hoặc mua lại hợp đồng với giá tốt.
Để tạo lòng tin, các doanh nghiệp đầu
tư văn phòng quy mô lớn, xây dựng bộ máy nhân sự chuyên nghiệp và phân công nhiệm
vụ chặt chẽ từ khâu tìm kiếm khách hàng, tư vấn đến chăm sóc khách hàng.
Bên cạnh đó, các đối tượng thu thập trái phép dữ liệu cá
nhân của khách hàng từng tham gia các chương trình du lịch, sở hữu kỳ nghỉ hoặc
khai thác dữ liệu trên mạng xã hội để tiếp cận người có điều kiện kinh tế, đặc
biệt là người trung niên và người cao tuổi.
Sau đó, nhân viên liên tục gọi điện mời khách đến tham gia
các chương trình tri ân, nhận quà tặng hoặc du lịch miễn phí. Thực chất đây là
cách thức nhằm đưa khách hàng đến trụ sở công ty để tham gia các buổi giới thiệu
sản phẩm kéo dài nhiều giờ.
Tại các buổi tư vấn, nhân viên đưa ra nhiều thông tin về khả
năng sinh lời, cam kết hoàn vốn, hưởng lãi suất hoặc chuyển nhượng hợp đồng với
lợi nhuận cao nhằm tạo niềm tin cho khách hàng. Khi khách hàng đồng ý tham gia,
các đối tượng thúc ép ký kết các hợp đồng được chuẩn bị sẵn với nhiều điều khoản
bất lợi.
Trong trường hợp khách hàng không đủ khả năng tài chính,
công ty còn hướng dẫn vay vốn ngân hàng để tiếp tục nộp tiền. Khi phát sinh nhu
cầu thanh lý hoặc chuyển nhượng hợp đồng, khách hàng tiếp tục bị yêu cầu đóng
thêm nhiều khoản phí như phí thủ tục, phí chuyển nhượng, phí nâng cấp gói dịch
vụ, phí thế chân hoặc các khoản phí khác.
Bằng thủ đoạn này,
nhiều người tiếp tục nộp tiền với hy vọng được hoàn vốn hoặc nhận lợi nhuận như
cam kết. Thực tế, các đối tượng tiếp tục dẫn dắt khách hàng ký các hợp đồng mới
mà không nhận thức đầy đủ nội dung, dẫn đến việc mất khả năng đòi lại số tiền
đã đầu tư.
Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố 11 vụ án, khởi tố gần 200 bị can là lãnh đạo và nhân viên các
công ty liên quan về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Qua khám xét, lực lượng
chức năng thu giữ 5.563 hợp đồng và bước đầu xác định số tiền các đối tượng đã
chiếm đoạt lên đến hơn 612 tỷ đồng. Cơ quan điều tra cũng đã làm việc với hàng
trăm bị hại, trong đó có trường hợp bị chiếm đoạt hơn 8,5 tỷ đồng.
Hiện Công an TP.HCM đang tiếp tục mở rộng điều tra,
làm rõ vai trò của từng cá nhân liên quan, truy xét dòng tiền và xác minh thêm
số lượng bị hại để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Công an TP.HCM đề nghị ai là nạn nhân của số đối tượng/công
ty nêu trên, liên quan hệ Cơ quan Công an để phối hợp, hỗ trợ điều tra.
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