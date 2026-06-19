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BOE giữ nguyên lãi suất lần thứ 4 liên tiếp

Đức Anh

19/06/2026, 08:20

Ngân hàng Trung ương Anh (BOE) tiếp tục giữ nguyên lãi suất trong bối cảnh lạm phát ổn định, còn thị trường lao động tiếp tục hạ nhiệt nhưng chưa suy yếu rõ rệt…

Trụ sở Ngân hàng Trung ương Anh (BOE) - Ảnh: Getty Images
Trụ sở Ngân hàng Trung ương Anh (BOE) - Ảnh: Getty Images

Ngày thứ Năm (18/6), BOE quyết định giữ nguyên lãi suất chủ chốt ở mức 3,75%, đánh dấu lần thứ 4 liên tiếp ngân hàng trung ương này không điều chỉnh lãi suất kể từ tháng 12/2025.

Quyết định được đưa ra trong bối cảnh BOE phải cân nhắc giữa nguy cơ lạm phát gia tăng do chiến tranh Iran và các tín hiệu cho thấy kinh tế Anh vẫn tương đối vững.

Trước cuộc họp, thị trường dự báo Thống đốc BOE Andrew Bailey và các thành viên Ủy ban Chính sách Tiền tệ (MPC) sẽ giữ nguyên lãi suất. BOE cũng được cho là sẽ duy trì lập trường tương đối trung lập, chưa phát tín hiệu rõ ràng về hướng đi chính sách tiếp theo.

LẠM PHÁT CHƯA ĐÁNG LO NGẠI

Quyết định của BOE được công bố một ngày sau khi số liệu chính thức cho thấy lạm phát tại Anh không tăng thêm. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trong tháng 5 của nước này tăng 2,8% so với cùng kỳ năm trước, bằng mức của tháng 4 và thấp hơn dự báo 3% của các nhà kinh tế. Đây cũng là mức lạm phát toàn phần thấp nhất tại Anh kể từ đầu năm 2025.

Dù lạm phát chung không tăng thêm, diễn biến ở từng nhóm hàng hóa và dịch vụ lại không đồng đều. Chi phí vận tải tăng mạnh lên 6,8%, chủ yếu do giá nhiên liệu và giá vé máy bay đi lên. Ngược lại, lạm phát thực phẩm giảm xuống 2,2%, trong khi chi phí nhà ở tiếp tục hạ nhiệt.

Mức lạm phát hiện vẫn cao hơn mục tiêu 2% của BOE. Tuy nhiên, số liệu tháng 5 làm dấy lên hy vọng rằng áp lực giá từ cú sốc dầu khí sau khi chiến tranh Iran bùng phát ngày 28/2 có thể thấp hơn lo ngại ban đầu.

Ông Bailey cho rằng giá dầu hạ nhiệt gần đây sau khi Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận để mở lại eo biển Hormuz là tín hiệu đáng mừng, dù giá dầu hiện vẫn cao hơn so với thời điểm trước chiến tranh.

“Dù diễn biến sắp tới ra sao, giá năng lượng tăng cao trong 4 tháng qua đồng nghĩa một phần áp lực lạm phát đã bắt đầu tích tụ trong nền kinh tế. Nhiệm vụ của BOE là bảo đảm áp lực này không biến thành tình trạng lạm phát trên mức mục tiêu 2% trong thời gian dài”, ông Bailey phát biểu.

Dù vậy, các nhà phân tích cảnh báo lạm phát tại Anh vẫn có thể tăng trở lại vào cuối năm nay, khi mức trần giá năng lượng cao hơn bắt đầu đẩy hóa đơn của các hộ gia đình tăng lên.

Theo bà Lindsay James, chiến lược gia đầu tư tại công ty Quilter, nhận định. giá dầu đã hạ nhiệt so với các mức đỉnh gần đây nhưng vẫn cao hơn cùng kỳ năm ngoái. Điều này cho thấy áp lực lạm phát tiềm ẩn chưa hoàn toàn biến mất.

Quyết định giữ nguyên lãi suất chủ chốt của BOE không nhận được sự đồng thuận tuyệt đối. Trong 9 thành viên MPC, có 2 người bỏ phiếu đề xuất tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm, do lo ngại chi phí năng lượng cao hơn có thể tiếp tục lan sang các nhóm mặt hàng khác trong nền kinh tế.

THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG SUY YẾU

Cũng trong ngày thứ Năm, báo cáo việc làm cho thấy tín hiệu trái chiều về sức khỏe của nền kinh tế Anh.

Tỷ lệ thất nghiệp bất ngờ giảm xuống 4,9% trong giai đoạn 3 tháng kết thúc vào tháng 4. Tính trong quý 1, tỷ lệ này ở mức 5%. Tuy nhiên, số lượng việc làm lại giảm trong cùng kỳ. Diễn biến này cho thấy thị trường lao động Anh đang suy yếu dù tỷ lệ thất nghiệp chung cải thiện nhẹ.

Tăng trưởng tiền lương vẫn là chỉ báo được BOE theo dõi sát bởi yếu tố này có thể tác động tới lạm phát. Trong giai đoạn 3 tháng kết thúc vào tháng 4, tiền lương cơ bản tại Anh, không tính thưởng, tăng 3,4% so với cùng kỳ năm trước.

“Thị trường lao động tiếp tục hạ nhiệt. Các số liệu mới nhất cho thấy nhu cầu tuyển dụng đang yếu đi rõ hơn”, ông Richard Carter, Trưởng bộ phận nghiên cứu thu nhập cố định tại công ty Quilter Cheviot, nhận định với trang tin Euronews.

Ông Sanjay Raja, nhà kinh tế trưởng về Anh tại ngân hàng Deutsche Bank, cũng cho rằng thị trường lao động Anh vẫn chưa thực sự ổn định. Theo ông, các số liệu trái chiều hiện nay cho phép MPC chưa cần vội thay đổi chính sách, mà có thêm thời gian để theo dõi diễn biến tiếp theo của nền kinh tế.

Sự kết hợp giữa lạm phát toàn phần hạ nhiệt, thị trường việc làm suy yếu và tiền lương vẫn tăng khá vững cho thấy thế khó của BOE. Dù nhu cầu tuyển dụng đang chậm lại, tiền lương tăng cao vẫn có thể khiến áp lực lạm phát kéo dài. Đây là nguy cơ “hiệu ứng vòng hai”, khi tiền lương tăng làm chi phí của doanh nghiệp cao hơn, buộc họ phải tăng giá bán. Điều này khiến áp lực lạm phát kéo dài hơn.

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Từ khóa:

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