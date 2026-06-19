BOE giữ nguyên lãi suất lần thứ 4 liên tiếp

Ngày thứ Năm (18/6), BOE quyết định giữ nguyên lãi suất chủ
chốt ở mức 3,75%, đánh dấu lần thứ 4 liên tiếp ngân hàng trung ương này không
điều chỉnh lãi suất kể từ tháng 12/2025.
Quyết định được đưa ra trong bối cảnh
BOE phải cân nhắc giữa nguy cơ lạm phát gia tăng do chiến tranh Iran và các tín
hiệu cho thấy kinh tế Anh vẫn tương đối vững.
Trước cuộc họp, thị trường dự báo Thống đốc BOE Andrew
Bailey và các thành viên Ủy ban Chính sách Tiền tệ (MPC) sẽ giữ nguyên lãi suất.
BOE cũng được cho là sẽ duy trì lập trường tương đối trung lập, chưa phát tín
hiệu rõ ràng về hướng đi chính sách tiếp theo.
LẠM PHÁT CHƯA ĐÁNG LO NGẠI
Quyết định của BOE được công bố một ngày sau khi số liệu
chính thức cho thấy lạm phát tại Anh không tăng thêm. Chỉ số giá tiêu dùng
(CPI) trong tháng 5 của nước này tăng 2,8% so với cùng kỳ năm trước, bằng mức của
tháng 4 và thấp hơn dự báo 3% của các nhà kinh tế. Đây cũng là mức lạm phát
toàn phần thấp nhất tại Anh kể từ đầu năm 2025.
Dù lạm phát chung không tăng thêm, diễn biến ở từng nhóm
hàng hóa và dịch vụ lại không đồng đều. Chi phí vận tải tăng mạnh lên 6,8%, chủ
yếu do giá nhiên liệu và giá vé máy bay đi lên. Ngược lại, lạm phát thực phẩm
giảm xuống 2,2%, trong khi chi phí nhà ở tiếp tục hạ nhiệt.
Mức lạm phát hiện vẫn cao hơn mục tiêu 2% của BOE. Tuy
nhiên, số liệu tháng 5 làm dấy lên hy vọng rằng áp lực giá từ cú sốc dầu khí
sau khi chiến tranh Iran bùng phát ngày 28/2 có thể thấp hơn lo ngại ban đầu.
Ông Bailey cho rằng giá dầu hạ nhiệt gần đây sau khi Mỹ và
Iran đạt được thỏa thuận để mở lại eo biển Hormuz là tín hiệu đáng mừng, dù giá
dầu hiện vẫn cao hơn so với thời điểm trước chiến tranh.
“Dù diễn biến sắp tới ra sao, giá năng lượng tăng cao trong
4 tháng qua đồng nghĩa một phần áp lực lạm phát đã bắt đầu tích tụ trong nền
kinh tế. Nhiệm vụ của BOE là bảo đảm áp lực này không biến thành tình trạng lạm
phát trên mức mục tiêu 2% trong thời gian dài”, ông Bailey phát biểu.
Dù vậy, các nhà phân tích cảnh báo lạm phát tại Anh vẫn có
thể tăng trở lại vào cuối năm nay, khi mức trần giá năng lượng cao hơn bắt đầu
đẩy hóa đơn của các hộ gia đình tăng lên.
Theo bà Lindsay James, chiến lược gia đầu tư tại công
ty Quilter, nhận định. giá dầu đã hạ nhiệt so với các mức đỉnh gần
đây nhưng vẫn cao hơn cùng kỳ năm ngoái. Điều này cho thấy áp lực lạm phát tiềm
ẩn chưa hoàn toàn biến mất.
Quyết định giữ nguyên lãi suất chủ chốt của BOE không nhận
được sự đồng thuận tuyệt đối. Trong 9 thành viên MPC, có 2 người bỏ phiếu đề xuất
tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm, do lo ngại chi phí năng lượng cao hơn
có thể tiếp tục lan sang các nhóm mặt hàng khác trong nền kinh tế.
THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG SUY YẾU
Cũng trong ngày thứ Năm, báo cáo việc làm cho thấy tín
hiệu trái chiều về sức khỏe của nền kinh tế Anh.
Tỷ lệ thất nghiệp bất ngờ giảm xuống 4,9% trong giai đoạn 3
tháng kết thúc vào tháng 4. Tính trong quý 1, tỷ lệ này ở mức 5%. Tuy nhiên, số
lượng việc làm lại giảm trong cùng kỳ. Diễn biến này cho thấy thị trường lao động
Anh đang suy yếu dù tỷ lệ thất nghiệp chung cải thiện nhẹ.
Tăng trưởng tiền lương vẫn là chỉ báo được BOE theo dõi sát bởi
yếu tố này có thể tác động tới lạm phát. Trong giai đoạn 3 tháng kết thúc vào
tháng 4, tiền lương cơ bản tại Anh, không tính thưởng, tăng 3,4% so với cùng kỳ
năm trước.
“Thị trường lao động tiếp tục hạ nhiệt. Các số liệu mới nhất
cho thấy nhu cầu tuyển dụng đang yếu đi rõ hơn”, ông Richard Carter, Trưởng bộ
phận nghiên cứu thu nhập cố định tại công ty Quilter Cheviot, nhận định với
trang tin Euronews.
Ông Sanjay Raja, nhà kinh tế trưởng về Anh tại ngân hàng
Deutsche Bank, cũng cho rằng thị trường lao động Anh vẫn chưa thực sự ổn định.
Theo ông, các số liệu trái chiều hiện nay cho phép MPC chưa cần vội thay đổi
chính sách, mà có thêm thời gian để theo dõi diễn biến tiếp theo của nền kinh tế.
Sự kết hợp giữa lạm phát toàn phần hạ nhiệt, thị trường việc
làm suy yếu và tiền lương vẫn tăng khá vững cho thấy thế khó của BOE. Dù nhu cầu
tuyển dụng đang chậm lại, tiền lương tăng cao vẫn có thể khiến áp lực lạm phát
kéo dài. Đây là nguy cơ “hiệu ứng vòng hai”, khi tiền lương tăng làm chi phí của
doanh nghiệp cao hơn, buộc họ phải tăng giá bán. Điều này khiến áp lực lạm phát kéo
dài hơn.