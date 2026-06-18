Giới đầu tư đang đặt cược mạnh vào sự tăng giá của đồng USD

Đặt cược vào sự mạnh lên của đồng USD trên thị trường tương lai ghi nhận mức tăng mạnh nhất kể từ năm 2018, đạt mức cao nhất trong hơn 1 năm...

Mặc giá dầu xuống thang, nhà đầu tư toàn cầu vẫn đang đổ xô đặt cược vào sự tăng giá của đồng USD. Sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI) được kỳ vọng sẽ giúp kinh tế Mỹ tăng trưởng vượt trội so với các nền kinh tế lớn khác trong năm nay, đồng thời buộc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) phải duy trì lãi suất cao.

Tờ báo Financial Times dẫn số liệu từ Ủy ban Giao dịch hàng hóa tương lai Mỹ (CFTC) cho biết đặt cược vào sự mạnh lên của đồng USD trên thị trường tương lai ghi nhận mức tăng mạnh nhất kể từ năm 2018, đạt mức cao nhất trong hơn 1 năm trở lại đây. Các nhà phân tích của ngân hàng JPMorgan Chase cho rằng sự gia tăng đặt cược vào một đồng USD tăng giá là do niềm tin mới của các nhà đầu tư vào "sự đặc biệt của Mỹ" (US exceptionalism).

Kỳ vọng vào xu hướng tăng giá của đồng bạc xanh càng được củng cố vào ngày 17/6, khi Fed phát tín hiệu cứng rắn về chính sách tiền tệ trong cuộc họp đầu tiên dưới sự chủ trì của tân Chủ tịch Kevin Warsh.

Dự báo lãi suất “biểu đồ dấu chấm “ (dot plot) cập nhật hàng quý, có 9 trong số 19 thành viên Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) tin rằng Fed cần tăng lãi suất trong năm nay. Trong buổi họp báo sau cuộc họp Fed, ông Warsh nhiều lần nhấn mạnh cam kết của Fed với “ổn định giá cả” - dấu hiệu cho thấy ông có thể sẽ nghiêng về tăng lãi suất để chống lạm phát, thay vì hạ lãi suất như mong muốn của Tổng thống Donald Trump - người đã đề cử ông cho ghế chủ tịch Fed.

Phản ứng với những tín hiệu này từ Fed, đồng USD có một phiên tăng giá mạnh. Chỉ số Dollar Index tăng 0,85%, đạt 100,39 điểm khi đóng cửa.

Đồng tiền này đã tăng giá hơn 2% từ đầu năm đến nay so với rổ tiền tệ gồm 6 đồng tiền chủ chốt khác của Dollar Index. Trong đó, phần lớn thành quả tăng có được kể từ khi cuộc chiến ở Iran bắt đầu, do các nhà đầu tư dự đoán rằng nền kinh tế Mỹ có khả năng chống chọi tốt hơn với sự gia tăng giá năng lượng so với các đối thủ ở châu Âu và châu Á.

Trước khi bật tăng mạnh trong phiên 17/6, đồng USD đã suy yếu sau khi Mỹ và Iran đạt thỏa thuận để kết thúc chiến tranh. Tuy nhiên, mức giảm của USD khá hạn chế vì đồng tiền này tiếp tục được nâng đỡ bởi niềm tin của nhà đầu tư vào triển vọng kinh tế Mỹ.

Ông Steven Englander, trưởng bộ phận nghiên cứu ngoại hối G10 toàn cầu tại ngân hàng Standard Chartered, nhận định: "Có một câu chuyện tích cực về đồng USD vượt ra ngoài cuộc chiến Iran. Nền kinh tế Mỹ đang hoạt động tốt, những lo ngại về thị trường lao động của nước này thời gian qua đã bị thổi phồng quá mức”.

Sự sôi động của thị trường chứng khoán Mỹ, được thúc đẩy bởi đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) đình đám của công ty khai phá vũ trụ và trí tuệ nhân tạo (AI) SpaceX, cũng như cơn sốt AI, cũng đã thu hút các nhà đầu tư quay trở lại với đồng USD. Điều này trái ngược với năm ngoái khi các chính sách thương mại thất thường của ông Trump làm suy giảm niềm tin vào USD với tư cách đồng tiền dự trữ của thế giới.

Theo giới phân tích, sự lạc quan về đồng USD được củng cố bởi sự thay đổi lớn trong quan điểm của các nhà đầu tư về nền kinh tế Mỹ kể từ đầu năm. Vào tháng 1, các nhà giao dịch tương lai đã đặt cược rằng Fed sẽ buộc phải cắt giảm lãi suất 2-3 lần trong năm nay khi lạm phát hạ nhiệt và thị trường lao động suy yếu.

Tuy nhiên, dự báo về sự suy yếu của kinh tế Mỹ đã không trở thành hiện thực. Khu vực phi nông nghiệp của nước này đã tạo thêm 172.000 việc làm trong tháng 5, nhiều hơn gấp đôi so với dự báo của Phố Wall.

Ngoài ra, lạm phát ở Mỹ cũng tăng, không chỉ vì việc đóng cửa eo biển Hormuz đã đẩy giá dầu lên cao. Tốc độ lạm phát lõi, không bao gồm giá năng lượng và thực phẩm, đã tăng lên 2,9% trong tháng 5 từ mức 2,8% trong tháng 4. Điều này đã khiến các nhà giao dịch tiếp tục đặt cược rằng động thái tiếp theo của Fed có thể sẽ là tăng lãi suất, mặc dù một thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran đã được ký kết.

Diễn biến chỉ số Dollar index trong 6 tháng qua - Nguồn: Trading Economics.

Trong dự báo kinh tế cập nhật hàng quý của Fed công bố ngày 17/6, triển vọng lạm phát năm 2026 được điều chỉnh tăng lên 3,6% từ mức 2,7% trước đó. Dự báo tăng trưởng kinh tế 2026 được điều chỉnh giảm nhẹ còn 2,2% từ 2,4%, và tỷ lệ thất nghiệp dự kiến sẽ kết thúc năm 2026 ở mức 4,3%, thấp hơn so với mức 4,4% đưa ra trong dự báo hồi tháng 3.

Theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của công ty sàn giao dịch CME, thị trường lãi suất tương lai đang đặt cược khả năng 78% Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 12 năm nay, tăng từ mức hơn 60% trước tuyên bố của Fed.

Ngược lại, kỳ vọng về việc tăng lãi suất đang giảm nhanh ở các nền kinh tế như eurozone và Anh, những nơi bị ảnh hưởng nặng nề hơn bởi cú sốc Hormuz do các nền kinh tế này có mức độ phụ thuộc lớn vào nhập khẩu năng lượng.

Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và Ngân hàng Trung ương Anh (BOE) "sẽ không rơi vào tình thế buộc phải thắt chặt chính sách tiền mạnh mẽ trong khi kinh tế giảm tốc. Kinh tế Mỹ sẽ tiếp tục vượt trội”, ông Karl Schamotta, trưởng chiến lược thị trường tại công ty Corpay Currency Research, nói về khả năng chênh lệch lãi suất giữa Mỹ và các nền kinh tế châu Âu và Anh có thể mở rộng, tạo lợi thế cho đồng USD.