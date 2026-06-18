Thứ Năm, 18/06/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Tài chính

DBV khẳng định vị thế Top 10 công ty bảo hiểm uy tín năm 2026

Khánh Huyền

18/06/2026, 14:45

Tập đoàn Bảo hiểm DBV tiếp tục khẳng định vị thế trên thị trường khi được vinh danh Top 10 Công ty Bảo hiểm uy tín năm 2026, bảng xếp hạng thường niên do Vietnam Report phối hợp cùng Báo VietNamNet công bố.

Danh hiệu Top 10 Công ty Bảo hiểm uy tín năm 2026 tiếp tục khẳng định vị thế, năng lực cạnh tranh và mức độ tín nhiệm của Tập đoàn Bảo hiểm DBV trên thị trường.
Danh hiệu Top 10 Công ty Bảo hiểm uy tín năm 2026 tiếp tục khẳng định vị thế, năng lực cạnh tranh và mức độ tín nhiệm của Tập đoàn Bảo hiểm DBV trên thị trường.

Trong bối cảnh ngành bảo hiểm cạnh tranh mạnh về công nghệ và dịch vụ, DBV đẩy mạnh đầu tư các giải pháp số nhằm rút ngắn quy trình, nâng cao tính minh bạch và tối ưu trải nghiệm khách hàng. Giải pháp số hóa bồi thường DBV eClaim 360 được vinh danh tại nhiều giải thưởng và nhận sự đánh giá tích cực từ các tổ chức uy tín như: Giải thưởng Sao Khuê 2026 và Danh hiệu “Dịch vụ số xuất sắc” tại Vietnam I4 Impact Awards 2026. Đồng thời, DBV cũng triển khai nhiều nền tảng công nghệ nhằm mang đến trải nghiệm tốt nhất cho mọi khách hàng như DBV Connect và My DBV.

Lũy kế đến hết tháng 4/2026, DBV tiếp tục là một trong 4 doanh nghiệp bảo hiểm có doanh thu bảo hiểm lớn nhất với doanh thu phí bảo hiểm gốc đạt 1.963 tỷ đồng, chiếm 6% thị phần, mức tăng trưởng doanh thu đạt 95,6% (Theo số liệu thống kê sơ bộ của các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ tính đến hết tháng 4/2026). Trong đó, bảo hiểm xe cơ giới tiếp tục là nghiệp vụ chủ lực với doanh thu đạt 1.380 tỷ đồng. Các nghiệp vụ khác như bảo hiểm tài sản kỹ thuật, hàng hải và bảo hiểm con người cũng ghi nhận kết quả tăng trưởng tích cực.

Với 105 chi nhánh và đơn vị thành viên trên toàn quốc, DBV hiện là doanh nghiệp có hệ thống phục vụ khách hàng và chi trả bảo hiểm lớn trong khối bảo hiểm phi nhân thọ. Cùng sự đồng hành của cổ đông chiến lược DB - Tập đoàn bảo hiểm hàng đầu Hàn Quốc, tiếp tục mang đến cho DBV lợi thế về công nghệ, kinh nghiệm quản trị và năng lực phát triển sản phẩm theo tiêu chuẩn quốc tế, tạo lợi thế cạnh tranh khác biệt của DBV trên thị trường.

Bảng xếp hạng Top 10 Công ty uy tín trong ngành Bảo hiểm là những nghiên cứu thường kỳ do Vietnam Report xây dựng dựa trên các chuẩn mực xếp hạng và thông lệ quốc tế, được công bố trên Báo VietNamNet. Các doanh nghiệp được vinh danh trong danh sách năm nay đều là những đại diện hoạt động hiệu quả, giàu kinh nghiệm, có vị thế, uy tín và có đóng góp tích cực cho sự phát triển chung của toàn ngành nói riêng và nền kinh tế Việt Nam nói chung.

Danh hiệu Top 10 Công ty Bảo hiểm uy tín năm 2026 tiếp tục khẳng định vị thế, năng lực cạnh tranh và mức độ tín nhiệm của Tập đoàn Bảo hiểm DBV trên thị trường. Trong thời gian tới, DBV sẽ tiếp tục mở rộng năng lực khai thác, tăng cường ứng dụng công nghệ và nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, hướng tới mục tiêu duy trì vị thế dẫn đầu ở các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi, đồng thời tạo dựng động lực tăng trưởng bền vững cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Từ khóa:

DBV

Đọc thêm

Giới đầu tư đang đặt cược mạnh vào sự tăng giá của đồng USD

Giới đầu tư đang đặt cược mạnh vào sự tăng giá của đồng USD

Đặt cược vào sự mạnh lên của đồng USD trên thị trường tương lai ghi nhận mức tăng mạnh nhất kể từ năm 2018, đạt mức cao nhất trong hơn 1 năm...

5 điểm chính của cuộc họp Fed đầu tiên thời Chủ tịch Kevin Warsh

5 điểm chính của cuộc họp Fed đầu tiên thời Chủ tịch Kevin Warsh

Theo đánh giá của giới phân tích, tân Chủ tịch Kevin Warsh của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã mở ra một kỷ nguyên mới về chính sách tiền tệ khi khép lại cuộc họp ngày 16-17/6...

Giá vàng lao dốc sau khi Fed phát tín hiệu tăng lãi suất

Giá vàng lao dốc sau khi Fed phát tín hiệu tăng lãi suất

Giá vàng thế giới giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Tư (17/6), đảo ngược xu thế tăng của mấy phiên trước, sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) phát tín hiệu có thể sẽ tăng lãi suất trong năm nay...

Đằng sau việc nhiều ngân hàng trung ương chuyển vàng về nước

Đằng sau việc nhiều ngân hàng trung ương chuyển vàng về nước

Nhiều ngân hàng trung ương trên thế giới đã và đang chuyển vàng dự trữ từ các trung tâm tài chính lớn như London và New York về nước...

Tỷ giá USD/VND: Sức ép và triển vọng nửa cuối năm 2026

Tỷ giá USD/VND: Sức ép và triển vọng nửa cuối năm 2026

Trong 6 tháng cuối năm 2026, tỷ giá USD/VND đứng trước nhiều sức ép đan xen từ bên ngoài lẫn nội tại nền kinh tế. Đồng USD vẫn có cơ sở duy trì sức mạnh tương đối nhờ mặt bằng lãi suất Mỹ cao, rủi ro địa chính trị và giá năng lượng, trong khi nhu cầu ngoại tệ trong nước tiếp tục ở mức lớn. Tuy vậy, một số yếu tố kiềm chế cũng đang xuất hiện, khiến tỷ giá khó tăng quá mạnh…

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Cái được lớn nhất của báo kinh tế là khả năng kiến tạo và lan tỏa giá trị

eMagazine

Cái được lớn nhất của báo kinh tế là khả năng kiến tạo và lan tỏa giá trị

Giữ nỗi đau đáu để không ngừng sáng tạo và phát triển

eMagazine

Giữ nỗi đau đáu để không ngừng sáng tạo và phát triển

35 năm ấy biết bao nhiêu tình…

eMagazine

35 năm ấy biết bao nhiêu tình…

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Điểm danh 3 cổ phiếu ngân hàng được đánh giá tiềm năng nhất khi lãi suất đi ngang

Chứng khoán

2

Nhiều công ty bị phạt vì vi phạm trái phiếu

Doanh nghiệp niêm yết

3

Lãi suất cao nên tập trung vào tài sản giá trị thật như bất động sản, doanh nghiệp mạnh hoặc gửi tiết kiệm?

Đầu tư

4

Đồng Nai tập trung nguồn lực hoàn thành hơn 8.000 căn nhà ở xã hội trong năm 2026

Bất động sản

5

Dự báo FED giữ nguyên lãi suất trong năm 2026

Chứng khoán

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy