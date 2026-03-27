Fed lỗ gần 19 tỷ USD trong năm 2025

Con số thua lỗ trên nhỏ hơn đáng kể so với mức lỗ của hai năm trước đó - khi Fed ghi nhận khoản lỗ 114,3 tỷ USD vào năm 2023 và 77,6 tỷ USD vào năm 2024. Dữ liệu này nằm trong báo cáo tài chính đã qua kiểm toán của Fed được ngân hàng trung ương lớn nhất thế giới công bố hôm 25/3.

Fed là một cơ quan hoạt động theo cơ chế tự cung cấp ngân sách, thay vì lấy ngân sách từ Bộ Tài chính Mỹ như các cơ quan liên bang khác. Việc Fed lỗ hoặc lãi thực chất là hệ quả từ các nghiệp vụ chính sách tiền tệ và không ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động hàng ngày của cơ quan này.

Chuỗi 3 năm Fed liên tục lỗ phản ánh những những tác động từ chiến dịch tăng lãi suất mạnh mẽ mà Fed đã thực hiện từ năm 2022 nhằm kiểm soát sự leo thang của lạm phát sau đại dịch Covid-19.

Nguồn thu chính của Fed đến từ danh mục lớn các trái phiếu, tín phiếu kho bạc Mỹ và các loại chứng khoán được đảm bảo bằng các khoản vay thế chấp nhà. Tuy nhiên, Fed cũng phải trả lãi cho các khoản tiền gửi mà các ngân hàng duy trì tại tài khoản của họ tại Fed.

Khi các khoản trả lãi này vượt quá thu nhập từ danh mục trái phiếu, Fed sẽ lỗ. Việc Fed lỗ trong 3 năm qua là do lãi suất tăng cao khiến số tiền lãi mà Fed phải trả lớn hơn số tiền lãi mà Fed thu được từ danh mục trái phiếu.

Tạo ra lợi nhuận không phải là mục tiêu chính của Fed, nhưng trước năm 2022, Fed gần như luôn đạt được lợi nhuận hàng năm. Sau khi Fed trang trải chi phí hoạt động, phần lợi nhuận còn dư sẽ được chuyển về Bộ Tài chính.

Không giống như các cơ quan liên bang khác, Fed không cần phải đến Quốc hội để xin ngân sách bù đắp trong trường hợp xảy ra tình trạng thua lỗ. Thay vào đó, Fed tạo ra một khoản nợ gọi là "tài sản hoãn dụng". Khi Fed có lãi trong những năm tiếp theo, Fed sẽ trang trải chi phí hoạt động và tự bù trừ khoản nợ này trước, rồi sau đó mới gửi phần lợi nhuận còn lại về Bộ Tài chính.

Trước đây, các quan chức Fed đã từng bày tỏ lo ngại về khả năng phản ứng chính trị nếu Fed buộc phải tăng lãi suất nhanh chóng và chịu lỗ từ danh mục đầu tư của mình.

Trong năm ngoái, Tổng thống Donald Trump đã chỉ trích Fed về vấn đề chi phí vượt dự toán trong dự án cải tạo trụ sở cơ quan này, cho rằng Fed quản lý tài chính yếu kém. Tổng thống Trump cũng không hài lòng với việc Fed không cắt giảm lãi suất nhanh hơn.

Xoáy vào dự án cải tạo trụ sở Fed, chính quyền Tổng thống Trump đã mở một cuộc điều tra hình sự liên bang đối với Chủ tịch Fed Jerome Powell. Dù vậy, một thẩm phán gần đây đã bác bỏ các trát đòi hầu tòa của Bộ Tư pháp trong vụ án này.

Với khoản lỗ hoạt động năm 2025, mục “tài sản hoãn dụng” của Fed đã tăng lên mức 243,5 tỷ USD, từ mức 216 tỷ USD vào năm 2024.

Trước đó, trong thời gian từ năm 2012 đến 2021, Fed đã gửi hơn 870 tỷ USD về Bộ Tài chính, bao gồm 109 tỷ USD vào năm 2021.

Khoảng cách giữa số tiền mà Fed kiếm được từ trái phiếu và số tiền Fed trả cho dự trữ đã thu hẹp đáng kể trong năm qua, nhờ việc Fed đã cắt giảm lãi suất. Hiện tại, Fed trả mức lãi suất 3,65% cho khoảng 3 nghìn tỷ USD dự trữ, giảm từ mức lãi 4,4% trên 3,4 nghìn tỷ USD một năm trước.

Các dự báo từ Fed chi nhánh New York năm ngoái cho thấy Fed có thể đạt lợi nhuận hoạt động trong năm nay và đến cuối thập kỷ này sẽ bù trừ xong mục “tài sản hoãn dụng”.