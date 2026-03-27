Fed lỗ gần 19 tỷ USD trong năm 2025

An Huy

27/03/2026, 13:19

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) công bố khoản lỗ hoạt động 18,7 tỷ USD trong năm 2025, đánh dấu năm thứ ba liên tiếp cơ quan này thua lỗ...

Trụ sở Fed ở Washington DC - Ảnh: Bloomberg.

Con số thua lỗ trên nhỏ hơn đáng kể so với mức lỗ của hai năm trước đó - khi Fed ghi nhận khoản lỗ 114,3 tỷ USD vào năm 2023 và 77,6 tỷ USD vào năm 2024. Dữ liệu này nằm trong báo cáo tài chính đã qua kiểm toán của Fed được ngân hàng trung ương lớn nhất thế giới công bố hôm 25/3.

Fed là một cơ quan hoạt động theo cơ chế tự cung cấp ngân sách, thay vì lấy ngân sách từ Bộ Tài chính Mỹ như các cơ quan liên bang khác. Việc Fed lỗ hoặc lãi thực chất là hệ quả từ các nghiệp vụ chính sách tiền tệ và không ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động hàng ngày của cơ quan này.

Chuỗi 3 năm Fed liên tục lỗ phản ánh những những tác động từ chiến dịch tăng lãi suất mạnh mẽ mà Fed đã thực hiện từ năm 2022 nhằm kiểm soát sự leo thang của lạm phát sau đại dịch Covid-19.

Nguồn thu chính của Fed đến từ danh mục lớn các trái phiếu, tín phiếu kho bạc Mỹ và các loại chứng khoán được đảm bảo bằng các khoản vay thế chấp nhà. Tuy nhiên, Fed cũng phải trả lãi cho các khoản tiền gửi mà các ngân hàng duy trì tại tài khoản của họ tại Fed.

Khi các khoản trả lãi này vượt quá thu nhập từ danh mục trái phiếu, Fed sẽ lỗ. Việc Fed lỗ trong 3 năm qua là do lãi suất tăng cao khiến số tiền lãi mà Fed phải trả lớn hơn số tiền lãi mà Fed thu được từ danh mục trái phiếu.

Tạo ra lợi nhuận không phải là mục tiêu chính của Fed, nhưng trước năm 2022, Fed gần như luôn đạt được lợi nhuận hàng năm. Sau khi Fed trang trải chi phí hoạt động, phần lợi nhuận còn dư sẽ được chuyển về Bộ Tài chính.

Không giống như các cơ quan liên bang khác, Fed không cần phải đến Quốc hội để xin ngân sách bù đắp trong trường hợp xảy ra tình trạng thua lỗ. Thay vào đó, Fed tạo ra một khoản nợ gọi là "tài sản hoãn dụng". Khi Fed có lãi trong những năm tiếp theo, Fed sẽ trang trải chi phí hoạt động và tự bù trừ khoản nợ này trước, rồi sau đó mới gửi phần lợi nhuận còn lại về Bộ Tài chính.

Trước đây, các quan chức Fed đã từng bày tỏ lo ngại về khả năng phản ứng chính trị nếu Fed buộc phải tăng lãi suất nhanh chóng và chịu lỗ từ danh mục đầu tư của mình.

Trong năm ngoái, Tổng thống Donald Trump đã chỉ trích Fed về vấn đề chi phí vượt dự toán trong dự án cải tạo trụ sở cơ quan này, cho rằng Fed quản lý tài chính yếu kém. Tổng thống Trump cũng không hài lòng với việc Fed không cắt giảm lãi suất nhanh hơn.

Xoáy vào dự án cải tạo trụ sở Fed, chính quyền Tổng thống Trump đã mở một cuộc điều tra hình sự liên bang đối với Chủ tịch Fed Jerome Powell. Dù vậy, một thẩm phán gần đây đã bác bỏ các trát đòi hầu tòa của Bộ Tư pháp trong vụ án này.

Với khoản lỗ hoạt động năm 2025, mục “tài sản hoãn dụng” của Fed đã tăng lên mức 243,5 tỷ USD, từ mức 216 tỷ USD vào năm 2024.

Trước đó, trong thời gian từ năm 2012 đến 2021, Fed đã gửi hơn 870 tỷ USD về Bộ Tài chính, bao gồm 109 tỷ USD vào năm 2021.

Khoảng cách giữa số tiền mà Fed kiếm được từ trái phiếu và số tiền Fed trả cho dự trữ đã thu hẹp đáng kể trong năm qua, nhờ việc Fed đã cắt giảm lãi suất. Hiện tại, Fed trả mức lãi suất 3,65% cho khoảng 3 nghìn tỷ USD dự trữ, giảm từ mức lãi 4,4% trên 3,4 nghìn tỷ USD một năm trước.

Các dự báo từ Fed chi nhánh New York năm ngoái cho thấy Fed có thể đạt lợi nhuận hoạt động trong năm nay và đến cuối thập kỷ này sẽ bù trừ xong mục “tài sản hoãn dụng”.

OECD: Cú sốc năng lượng có thể khiến lạm phát ở Mỹ nhảy vọt lên 4,2%

Định chế có trụ sở ở Paris cảnh báo rằng cú sốc giá năng lượng do xung đột giữa Mỹ và Iran có thể khiến tốc độ lạm phát ở Mỹ nhảy vọt lên 4,2% trong năm nay...

Mỹ dừng tấn công hạ tầng năng lượng của Iran trong 10 ngày vì đàm phán “đang tiến triển tốt”

Tổng thống Trump cảnh báo Mỹ sẽ trở thành "ác mộng tồi tệ nhất" của Iran nếu Tehran không đáp ứng các yêu cầu của Washington, bao gồm mở lại eo biển Hormuz và chấm dứt chương trình hạt nhân...

Chứng khoán Mỹ bán tháo, giá dầu nhảy gần 6%

Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (26/3), khi giá dầu thô leo thang mạnh trong lúc nhà đầu tư ở Phố Wall đánh giá những diễn biến mới nhất trong cuộc xung đột quân sự ở Vùng Vịnh...

Số người siêu giàu ở Mỹ tăng mạnh

Dữ liệu từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cho thấy có khoảng 430.000 hộ gia đình ở Mỹ có giá trị tài sản từ 30 triệu USD trở lên...

Cú sốc giá dầu mở ra cơ hội cho các hãng xe điện Trung Quốc

Cú sốc giá dầu gần đây đã tạo ra một cơ hội lớn cho các nhà sản xuất ô tô điện Trung Quốc, khi giá nhiên liệu tăng cao có thể thúc đẩy nhu cầu sử dụng xe điện, nhất là tại khu vực châu Á...

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

