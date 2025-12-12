FED sẽ chỉ giảm lãi suất một lần trong năm 2026 do lạm phát?

Sẽ chỉ có một lần giảm lãi suất với khoảng 25 điểm cơ bản, ít nhất là đến tháng 5/2026, trong ba cuộc họp còn lại dưới thời Chủ tịch Powell.

Ngày 10/12, như kỳ vọng của thị trường, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) đã hạ lãi suất thêm 25 điểm cơ bản lần thứ ba trong năm, qua đó đưa lãi suất xuống mức 3,5% - 3,75%, thấp nhất kể từ tháng 11/2022.

FED dự báo tăng trưởng kinh tế sẽ đạt mức 2,3% vào năm 2026, từ mức 1,7% năm 2025, tỷ lệ thất nghiệp ổn định, nhưng vẫn lo ngại về nhu cầu lao động đang chậm lại. Lạm phát vẫn đang cao hơn so với mục tiêu 2% của FED, và yếu tố chính thúc đẩy lạm phát hiện nay là chính sách thuế quan và hạn chế nhập cư chứ không phải do lãi suất thấp.

FED sẽ bắt đầu mua Trái phiếu kho bạc kỳ hạn ngắn từ ngày 12/12 với quy mô khoảng 40 tỷ USD mỗi tháng. Điều này sẽ giúp lợi suất ổn định trở lại ở mức thấp. Đây mới là nguyên nhân chính khiến nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán lạc hơn vào hôm qua, Dow Jones và SP500 lần lượt tăng 1,05% và 0,67%.

Đối với năm 2026, câu hỏi đặt ra là FED sẽ chỉ cắt thêm một lần nữa hay sẽ nhượng bộ trước yêu cầu của Tổng thống Trump và hạ lãi suất điều hành xuống 3%, hoặc thấp hơn?

Theo nhận định của Chứng khoán MBS, mặc dù thị trường đang kỳ vọng FED sẽ cắt giảm lãi suất thêm hai lần, song biểu đồ dot-plot cho thấy định hướng vẫn rất cẩn trọng khi chỉ có thêm hai lần hạ lãi suất nữa lần lượt trong năm 2026 và 2027.

Theo quan điểm của MBS, sẽ chỉ có một lần giảm lãi suất với khoảng 25 điểm cơ bản, ít nhất là đến tháng 5/2026, trong ba cuộc họp còn lại dưới thời Chủ tịch Powell. Chủ yếu do lạm phát khó giảm do chính sách thuế quan, hạn chế nhập cư, nhu cầu năng lượng liên quan đến AI, cùng với cắt giảm thuế sẽ làm cho dư địa giảm thu hẹp đáng kể.

Chỉ số DXY đã giảm 0,6% xuống mức 98,7 ngay sau khi Fed thực hiện lần cắt giảm thứ ba. Mặc dù dự báo sẽ có thêm 1 lần giảm lãi suất, song DXY sẽ tiếp tục giảm xuống vùng 95 điểm trong năm 2026. Sự suy yếu của DXY phản ánh sự dần khác biệt trong chính sách tiền tệ giữa các Ngân hàng trung ương lớn.

Một số Ngân hàng Trung ương lớn như Châu Âu và Anh đã ám chỉ quan điểm họ đã hoàn tất chu kỳ nới lỏng, giảm lo ngại về tác động tiêu cực của chính sách thuế quan mới, và dần theo dõi lạm phát nhiều hơn. Sự yếu đi của USD cũng thể hiện qua sự phục hồi của JPY và GBP, trước thềm quyết định tăng lãi suất của Ngân hàng Nhật Bản và cắt giảm của Ngân hàng Anh vào tuần tới.

Ở trong nước, tỷ giá đã bắt đầu hạ nhiệt từ giữa tháng 11. Tính đến ngày 11/12, tỷ giá liên ngân hàng ở mức 26,346 VND/USD, giảm 0,3% so với đỉnh và tăng 3,5% so với đầu năm. Tỷ giá trên thị trường tự do cũng giảm 2,5% từ đỉnh. Với dự báo DXY suy yếu, đồng thời nguồn cung USD sẽ dồi dào hơn vào cuối năm nhờ xuất khẩu và kiều hối, tỷ giá sẽ chỉ tăng khoảng 2.2 – 2,5% trong năm 2026.

Trong cập nhật mới đây, SGI Capital cũng đưa ra những góc nhìn khác về thị trường Mỹ. FED dừng QT sau khi hút về hơn 2,4 ngàn tỷ USD và hạ 0,25% lãi suất trong kỳ họp tháng 12 này. Hành động này của FED tiếp tục làm giảm lãi suất vay ngắn hạn nhưng lãi suất trung và dài hạn vốn ảnh hưởng nhiều hơn tới kinh tế thực lại được quyết định bởi cung cầu và kỳ vọng lạm phát.

Các ngân hàng đầu tư lớn vẫn đang dự báo lãi suất trái phiếu 10 năm của Chính phủ Mỹ duy trì mặt bằng 4-4,5% trong 2026. Với nhu cầu phát hành mới và đảo nợ rất lớn của chính phủ và doanh nghiệp khi lượng vốn rẻ phát hành trong giai đoạn COVID đáo hạn, lãi suất thực sẽ khó giảm theo FED và áp lực chi phí lãi vay thậm chí đang tăng lên với cả Chính phủ, doanh nghiệp và hộ gia đình.

Dưới áp lực định giá cao, thị trường chứng khoán Mỹ vẫn đang duy trì vùng đỉnh nhờ dòng tiền cá nhân và mức độ phân bổ vào chứng khoán của hộ gia đình đã vượt thời điểm bong bóng dot-com (2000) và giai đoạn COVID (2021).

Lượng tiền vay của cả cá nhân và quỹ đầu tư thông qua các công cụ khác nhau cũng đều ở mức cao kỷ lục. Kỳ vọng tăng trưởng của thị trường chứng khoán Mỹ tiếp tục do nhóm công nghệ AI gánh vác khi thị trường đồng thuận tăng trưởng lợi nhuận của nhóm này sẽ đạt 20% năm 2026, gấp đôi trung bình của thị trường.

Việc FED dừng QT và Tổng thống Mỹ lựa chọn được người thay thế Chủ tịch FED hiện tại đang nâng đỡ kỳ vọng giảm lãi suất và cải thiện thanh khoản chung. Tuy vậy, kinh tế thực đang tiếp tục chậm lại khi thất nghiệp đã lên mức 4,4%, ảnh hưởng tiêu cực tới tiêu dùng và tăng nợ xấu của nhóm dân cư có thu nhập thấp.

Trong khi đó, nhóm thu nhập cao vẫn đang tận hưởng hiệu ứng giàu có nhờ giá nhà và chứng khoán tăng mạnh tạo khoảng cách giàu nghèo ngày càng lớn. Sức mạnh tiêu dùng của Mỹ và nhiều nơi trên thế giới đang phụ thuộc nhiều vào xu hướng giá tài sản thay vì gia tăng thu nhập thường xuyên.