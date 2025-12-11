VN-Index “gãy” mốc 1700 điểm, tiền chọn đứng ngoài

Mặc dù chiều nay thanh khoản hai sàn có tăng gần 28% so với phiên sáng nhưng vẫn không thể cải thiện được tình hình chung. Tổng giá trị khớp lệnh HoSE và HNX phiên này rơi xuống mức thấp kỷ lục hơn 7 tháng với 14.480 tỷ đồng.

Nhà đầu tư tiếp tục chọn chiến lược đứng ngoài quan sát, trong khi nhóm cổ phiếu lớn suy yếu thêm tạo sức ép mạnh lên điểm số, từ đó tác động tới tâm lý chung. VN-Index đóng cửa giảm 20,08 điểm tương đương -1,17%, yếu hơn buổi sáng (giảm 12,64 điểm).

Thống kê cho thấy rổ VN30 có tới 25 mã tụt giá sâu hơn và chỉ 3 mã có cải thiện. Nhóm ngân hàng yếu đi rõ rệt, trong đó TCB riêng chiều nay rơi 1,04% và đảo chiều xuống dưới tham chiếu, đóng cửa giảm 0,89%. STB mở rộng biên độ giảm thêm 1,24%, chốt phiên giảm 1,85%. VPB giảm chốt ngày sâu 2,93%, tức là riêng chiều cũng bốc hơi tới 1,75%. SHB và HDB là hai mã ngân hàng duy nhất có cải thiện. SHB tăng chiều nay 0,31%, thu hẹp mức giảm còn 0,61%. HDB nhích lên 0,16% còn giảm 1,24%.

Ở nhóm Vin, may mắn là VIC đợt ATC có chút cải thiện, được kéo giật lên, còn giảm 1,88% so với tham chiếu, tương đương cải thiện khoảng 0,34% so với giá chốt buổi sáng. VPL thoát giá sàn trong buổi chiều, đóng cửa giảm 5,01%. VHM, VRE trái lại đều suy yếu thêm.

Tới 12/30 cổ phiếu trong rổ VN30 phải chấp nhận đóng cửa ở giá thấp nhất ngày, chưa kể 9 cổ phiếu khác chỉ cao hơn giá thấp nhất 1 bước giá ở đợt ATC. Kết quả này xác nhận bên bán hoàn toàn làm chủ thị trường cho tới tận lúc kết phiên. VN30-Index giảm 1,17% với 3 mã tăng/26 mã giảm, trong đó 13 mã giảm quá 1%. Trong Top 10 vốn hóa của sàn HoSE cũng xuất hiện VIC, VCB, VHM, VPB và MBB ở nhóm này.

Phần còn lại của thị trường cũng không được tích cực như buổi sáng. Độ rộng đã kém đi với 104 mã tăng/192 mã giảm (chốt phiên sáng là 126 mã tăng/154 mã giảm). Không chỉ vậy, mặt bằng giá bị hạ xuống rõ rệt khi có 81 cổ phiếu giảm quá 1% (chốt phiên sáng là 62 mã).

Sắc đỏ bao trùm ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn nhất thị trường.

Điểm giống nhau là thanh khoản ở nhóm giảm giá cũng không quá lớn, cho thấy hiệu ứng giảm giá có nguyên nhân quan trọng từ việc giảm sức mua. Buổi sáng tuy cầu cũng rất tệ nhưng bên bán còn căn ke giá giúp biên độ dao động nhỏ. Chiều nay lực bán có tăng lên, vừa thúc đẩy thanh khoản tăng, vừa nới rộng biên độ giảm.

Các blue-chips chiếm áp đảo ở nhóm thanh khoản cao nhất với mức giảm giá quá 1%. VIC dẫn đầu với giao dịch gần 1.132,8 tỷ đồng. Chỉ vài cổ phiếu không thuộc rổ VN30 xuất hiện giao dịch trên trăm tỷ là VPL giảm 5,01% với 222,6 tỷ; VPX giảm 9,14% với 220,3 tỷ; PDR giảm 1,17% với 151,6 tỷ và PET giảm 6,99% với 143,2 tỷ.

Phần còn lại tuy cũng nhiều cổ phiếu giảm sâu nhưng giao dịch không nhiều. HII, HID, VTB giảm sàn với thanh khoản không đáng kể. Nhóm GEE, HHP, APH, IJC, CDC, FCN giảm quá 3% chỉ có giao dịch vài tỷ tới vài chục tỷ đồng thanh khoản.

Ở phía tăng giá, VIX là bất ngờ khá lớn khi chốt phiên sáng mới tăng yếu 0,65% nhưng khoảng 15 phút cuối phiên chiều mạnh lên. Đóng cửa VIX tăng 1,74% với thanh khoản tốt 579,2 tỷ đồng. BMP cũng ấn tượng khi leo giá kịch trần dù buổi sáng mới tăng 2,65%. QCG, HQC, DBC, KBC, TTF, LDG, NAF là những cổ phiếu hiếm hoi còn lại đáng kể với mức tăng trên 1% và thanh khoản đảm bảo.

Với sức ép mạnh từ nhóm cổ phiếu dẫn dắt, bao gồm nhóm Vin và ngân hàng, VN-Index đóng cửa đã thủng mốc 1700 điểm, còn 1698,9 điểm. Dù vậy ảnh hưởng từ các trụ là rõ ràng nên đây cũng chỉ là mốc điểm kỹ thuật không đáng tin cậy. Tuy nhiên điểm bất lợi là chiều nay tín hiệu bán hạ giá đã mạnh lên: Sàn HoSE tăng giao dịch 44,1% so với buổi sáng, đạt 8.065 tỷ đồng và độ rộng co hẹp lại, mặt bằng giá thấp hơn.