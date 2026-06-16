Foxconn tổ chức Diễn đàn Năng lượng tại Hà Nội, thúc đẩy chuỗi cung ứng xanh bền vững tại Việt Nam

Trước cơ chế mua bán điện trực tiếp (DPPA) mới của Việt Nam, Foxconn cùng các đối tác thảo luận giải pháp phát triển hệ sinh thái năng lượng xanh tại địa phương.

Nhằm đẩy nhanh quá trình chuyển đổi bền vững của chuỗi cung ứng sản xuất điện tử toàn cầu, Tập đoàn Khoa học Kỹ thuật Foxconn, doanh nghiệp sản xuất điện tử lớn nhất thế giới, đồng thời là nhà cung cấp giải pháp công nghệ hàng đầu, đã tổ chức “Diễn đàn Năng lượng Việt Nam: Chính sách, Vốn và Giải pháp Năng lượng Tái tạo đến Thực thi Thực tiễn - Vietnam Energy Forum: Policy, Capital & Renewable Solutions” tại Hà Nội.

Diễn đàn quy tụ các đối tác chủ chốt trong chuỗi cung ứng của Foxconn, nhằm trao đổi về xu hướng phát triển của thị trường năng lượng Việt Nam cũng như các mô hình đầu tư năng lượng tái tạo mới. Thông qua việc hợp tác với khách hàng, đối tác chuỗi cung ứng và các chuyên gia trong ngành, Foxconn kỳ vọng đẩy nhanh tiến trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững dài hạn đến năm 2030, đồng thời từng bước hướng tới tầm nhìn phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Diễn đàn lần này có sự tham gia của các chuyên gia trong ngành và chuyên gia kỹ thuật đến từ Brookfield, Liên minh Năng lượng Sạch châu Á（ACEC), Reset Carbon và Schneider Electric Advisory. Nội dung thảo luận tập trung vào “Cơ chế mua bán điện trực tiếp（DPPA)” mới được Việt Nam triển khai, với các giải pháp và kinh nghiệm thực tiễn nhằm hỗ trợ các đối tác trong chuỗi cung ứng thực hiện cam kết ESG và giảm phát thải carbon.

Từ nhu cầu sử dụng điện xanh thực tế của doanh nghiệp, diễn đàn kết hợp phân tích xu hướng thị trường, nguồn vốn đầu tư và môi trường pháp lý để thảo luận về các lộ trình khả thi trong thu mua năng lượng tái tạo và chuyển đổi năng lượng, qua đó đưa ra những định hướng hành động thiết thực hơn cho doanh nghiệp.

Phiên thảo luận chuyên đề tập trung vào xu hướng chuyển dịch năng lượng và phát triển bền vững của doanh nghiệp tại Việt Nam, xoay quanh ba nội dung chính: Tăng cường khả năng chống chịu về năng lượng, thúc đẩy ứng dụng năng lượng tái tạo và mở rộng hợp tác trong ngành. Ảnh: Foxconn.

Trong bối cảnh Việt Nam tiếp tục thúc đẩy chính sách năng lượng tái tạo và cơ chế DPPA, khả năng doanh nghiệp tiếp cận nguồn điện xanh tại địa phương đang từng bước được cải thiện. Tuy nhiên, việc triển khai trên thực tế vẫn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như thay đổi pháp lý, điều kiện lưới điện và tính ổn định của nguồn cung dài hạn. Đối với các doanh nghiệp có hoạt động sản xuất và chuỗi cung ứng tại Việt Nam, việc xây dựng nguồn năng lượng ổn định, dài hạn, đồng thời kiểm soát được chi phí và rủi ro, đã trở thành một trong những nội dung thảo luận trọng tâm của diễn đàn lần này.

Trên cơ sở đó, tại diễn đàn, Foxconn đã chia sẻ mô hình Captive PPA, xuất phát từ góc độ của bên sử dụng điện công nghiệp nhằm tổng hợp nhu cầu năng lượng trong chuỗi cung ứng. Thông qua việc kết hợp đầu tư quỹ và quản lý tài sản, mô hình này hướng tới kiểm soát chi phí phát điện, đồng thời bảo đảm các nhà đầu tư công nghiệp có thể tiếp cận nguồn điện xanh dài hạn và ổn định.

Tại diễn đàn, Foxconn cũng công bố thiết lập quan hệ đối tác chiến lược với Brookfield, công ty quản lý tài sản hàng đầu thế giới, nhằm cùng thúc đẩy phát triển năng lượng tái tạo tại Việt Nam. Trên cơ sở các thỏa thuận mua bán điện dài hạn, hai bên dự kiến phát triển các dự án điện gió, điện mặt trời và lưu trữ năng lượng tại Việt Nam với tổng quy mô 1GW.

Foxconn và Brookfield tổ chức lễ ký kết hợp tác, đánh dấu bước tiến mới trong quan hệ hợp tác về năng lượng tái tạo và phát triển bền vững tại Việt Nam. Ảnh: Foxconn.

Cùng với việc môi trường pháp lý tại Việt Nam dần được hoàn thiện và nhu cầu sử dụng điện xanh trong chuỗi cung ứng ngày càng gia tăng, Foxconn cũng có kế hoạch xây dựng nền tảng đầu tư năng lượng tái tạo tại Việt Nam. Nền tảng này sẽ kết hợp kinh nghiệm đầu tư năng lượng tái tạo của Foxconn với năng lực quản lý tài sản của Brookfield, hướng tới giảm rào cản tiếp cận điện xanh cho các nhà đầu tư công nghiệp, thúc đẩy Tập đoàn và chuỗi cung ứng cùng tiến tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0, đồng thời hỗ trợ phát triển hạ tầng năng lượng của Việt Nam.

Thông qua nhiều biện pháp như phát triển các dự án điện mặt trời, tăng cường thu mua điện xanh và xây dựng nền tảng đầu tư năng lượng, Foxconn kỳ vọng hình thành các giải pháp chuyển đổi năng lượng ngắn, trung và dài hạn cho hệ sinh thái công nghiệp Việt Nam, qua đó tiếp tục mở rộng việc sử dụng năng lượng tái tạo.

Diễn đàn quy tụ các đối tác trong chuỗi cung ứng, tập trung thảo luận các giải pháp tiếp cận điện xanh cho doanh nghiệp theo cơ chế mua bán điện trực tiếp tại Việt Nam, cũng như các cơ hội đầu tư bền vững trong quá trình chuyển dịch năng lượng. Ảnh: Foxconn.

Về Foxconn: Tập đoàn Khoa học Kỹ thuật Foxconn（Hon Hai Technology Group）là nhà sản xuất điện tử lớn nhất thế giới và nhà cung cấp giải pháp công nghệ hàng đầu, xếp thứ 28 trong bảng xếp hạng Fortune Global 500. Năm 2025, doanh thu của Tập đoàn đạt 8,1 nghìn tỷ Đài tệ, tương đương khoảng 260 tỷ USD.

Thị phần của Tập đoàn trong lĩnh vực dịch vụ sản xuất điện tử（EMS）vượt 40%, bao phủ bốn nhóm sản phẩm chính gồm: Điện tử tiêu dùng thông minh; đám mây và mạng; máy tính; linh kiện và các sản phẩm khác. Với hơn 240 cơ sở tại 24 quốc gia, Foxconn là một trong những nhà tuyển dụng lớn nhất thế giới, với khoảng 900.000 nhân viên trong mùa sản xuất cao điểm.

Tập đoàn cam kết thúc đẩy phát triển bền vững trong quy trình sản xuất và trở thành hình mẫu về thực hành bền vững cho các doanh nghiệp toàn cầu. Foxconn lấy chiến lược “3+3+3” làm định hướng, tích cực đầu tư vào ba ngành công nghiệp gồm xe điện, sức khỏe số và robot; ba công nghệ gồm trí tuệ nhân tạo, bán dẫn và truyền thông thế hệ mới; cùng ba nền tảng thông minh gồm sản xuất thông minh, xe điện thông minh và thành phố thông minh. Với AI là động lực cốt lõi, Foxconn đặt mục tiêu trở thành doanh nghiệp toàn diện, xuất sắc đẳng cấp thế giới.