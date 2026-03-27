FPT và SGS đồng kiến tạo hệ sinh thái công nghệ giúp doanh nghiệp nhanh chóng đáp ứng lộ trình Net Zero

Tập đoàn FPT và SGS Việt Nam ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực kiểm kê khí nhà kính, báo cáo ESG và thẩm định, chứng nhận theo tiêu chuẩn quốc tế.

Sự kiện đánh dấu bước hình thành một mô hình phối hợp nhưng độc lập, cung cấp giải pháp tích hợp, bao phủ toàn bộ quy trình từ thu thập, tính toán, báo cáo đến xác minh và chứng nhận, đồng thời vẫn đảm bảo tính khách quan và độ tin cậy của dữ liệu.

Theo đó, hai bên kết hợp năng lực công nghệ của FPT với năng lực đánh giá, thẩm tra và chứng nhận độc lập của SGS Việt Nam để cung cấp cho doanh nghiệp giải pháp toàn diện trong kiểm kê khí nhà kính và báo cáo ESG.

FPT cung cấp phần mềm kiểm kê khí nhà kính VertZéro cùng các dịch vụ công nghệ liên quan, bảo đảm chất lượng kỹ thuật, an toàn bảo mật và vận hành hệ thống cho các dự án chung.

SGS thực hiện thẩm tra, xác minh độc lập theo tiêu chuẩn quốc tế và không tham gia vào việc xây dựng phương pháp hay hệ thống dữ liệu nhằm đảm bảo tính khách quan và duy trì tính độc lập, khách quan trong hoạt động chứng nhận. Bên cạnh việc phối hợp triển khai dự án cho khách hàng, hai bên cũng thống nhất đồng hành trong các hoạt động hội thảo, truyền thông, phát triển thị trường.

Hợp tác giữa hai bên giúp hình thành chuỗi giá trị dịch vụ liền mạch, trong đó dữ liệu được số hóa và chuẩn hóa ngay từ đầu, sau đó được xác minh bởi một bên độc lập theo chuẩn mực toàn cầu. Cách tiếp cận này giúp doanh nghiệp rút ngắn thời gian triển khai, nâng cao độ tin cậy của dữ liệu và sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu ngày càng khắt khe về ESG, đặc biệt trong bối cảnh thị trường carbon và các tiêu chuẩn phát triển bền vững đang dần hình thành.

Vừa qua, SGS đã thực hiện thẩm tra và xác minh độc lập theo ISO 14064-3 đối với báo cáo kiểm kê KNK cho Phạm vi 1 và Phạm vi 2 được lập theo tiêu chuẩn ISO 14064-1 cho MB Bank dựa trên hệ thống dữ liệu phát thải được xây dựng và quản trị bằng phần mềm VertZéro do FPT phát triển.

Đây là giải pháp kiểm kê khí nhà kính giúp doanh nghiệp tự động hóa quá trình tổng hợp dữ liệu, tính toán phát thải theo các phương pháp luận quốc tế và xuất báo cáo theo cấu trúc tiêu chuẩn. Tại Việt Nam, nền tảng này cũng đã được ứng dụng tại một số doanh nghiệp trong các lĩnh vực sản xuất, tài chính và dịch vụ nhằm phục vụ công tác kiểm kê phát thải và xây dựng lộ trình phát triển bền vững.

Theo đó, tháng 4/2025, FPT đã triển khai VertZéro cho MB Bank nhằm số hóa toàn bộ quy trình thu thập và quản lý dữ liệu phát thải carbon trong hoạt động vận hành. Dữ liệu được tập trung, chuẩn hóa và xuất báo cáo theo cấu trúc tiêu chuẩn, tạo cơ sở để SGS tiến hành thẩm tra độc lập trước khi cấp chứng nhận. Việc MB Bank đạt chứng thư ISO 14064-1 là minh chứng thực tế cho mô hình hợp tác end-to-end giữa FPT và SGS.

Mô hình này mở ra một hướng tiếp cận mới cho doanh nghiệp Việt Nam: thay vì triển khai rời rạc từng khâu, doanh nghiệp có thể tiếp cận một hệ sinh thái dịch vụ tích hợp, trong đó công nghệ và chuẩn mực quốc tế song hành ngay từ đầu, khi thị trường carbon đang dần hình thành và yêu cầu ESG ngày càng khắt khe.

Bà Nguyễn Nam Trân - SGS Việt Nam chia sẻ về nền tảng quan trọng giúp doanh nghiệp nâng cao độ tin cậy khi tham gia các thị trường và chuỗi giá trị toàn cầu trong bối cảnh hiện nay. Ảnh: FPT.

Chia sẻ về hợp tác với FPT, bà Nguyễn Nam Trân – Quản lý Cấp vùng Bộ phận Giải pháp Đảm bảo Kinh doanh, SGS Indonesia & Việt Nam bày tỏ: “SGS luôn đặt trọng tâm vào tính độc lập, minh bạch và khả năng truy xuất của dữ liệu trong mọi hoạt động thẩm định và chứng nhận. Việc hợp tác với FPT – đơn vị sở hữu nền tảng công nghệ quản trị dữ liệu phát thải – giúp hình thành một quy trình khép kín, trong đó dữ liệu được chuẩn hóa ngay từ khâu đầu vào và được xác minh theo các tiêu chuẩn quốc tế nghiêm ngặt. Đây là nền tảng quan trọng để doanh nghiệp không chỉ đáp ứng yêu cầu tuân thủ trong nước, mà còn nâng cao độ tin cậy khi tham gia các thị trường và chuỗi giá trị toàn cầu”.

Ông Đặng Trường Thạch - FPT kỳ vọng hợp tác sẽ kiến tạo hệ sinh thái công nghệ giúp doanh nghiệp nhanh chóng đáp ứng lộ trình Net Zero. Ảnh: FPT.

Về phía FPT, ông Đặng Trường Thạch – Phó Chủ tịch Điều hành kiêm Phó Tổng Giám đốc FPT IS, Tập đoàn FPT đồng tình: “Chuyển đổi xanh đã bước sang giai đoạn yêu cầu dữ liệu phát thải phải được quản trị như một tài sản chiến lược. Doanh nghiệp không chỉ cần công cụ tính toán, mà cần một quy trình tích hợp bảo đảm dữ liệu chính xác, minh bạch và được xác minh theo chuẩn mực quốc tế. Hợp tác với SGS cho phép FPT kết nối năng lực công nghệ với hệ thống chứng nhận toàn cầu, từ đó cung cấp cho thị trường một giải pháp đồng bộ, giảm rủi ro tuân thủ và nhanh chóng nâng cao giá trị công bố ESG của doanh nghiệp Việt Nam”.

SGS hiện là tập đoàn hàng đầu thế giới trong lĩnh vực thử nghiệm, kiểm định và chứng nhận, có trụ sở tại Thụy Sĩ và hiện diện tại hơn 115 quốc gia. Với uy tín toàn cầu và hơn 145 năm kinh nghiệm chuyên môn về đảm bảo tuân thủ, SGS đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tính minh bạch và độ tin cậy cho các báo cáo phát thải và phát triển bền vững.

Trong khi đó, FPT là tập đoàn công nghệ toàn cầu với hơn 37 năm kinh nghiệm chuyển đổi số, hiện diện tại 31 quốc gia và làm chủ hệ sinh thái công nghệ “Made by FPT”. Trong lĩnh vực chuyển đổi xanh, FPT phát triển VertZéro – phần mềm kiểm kê khí nhà kính sở hữu hơn 90.000 hệ số phát thải, đang phục vụ doanh nghiệp tại 190 quốc gia và kết nối hơn 30 đối tác trong hệ sinh thái chuyển đổi xanh toàn cầu.