Fresia Riverside: Trải nghiệm nghỉ dưỡng mỗi ngày giữa lòng đô thị

Có những nơi, chỉ cần đặt chân đến, ta đã thấy tâm hồn mình trở nên thư thái. Fresia Riverside, tâm điểm là tòa tháp River 3 chính là một nơi như thế. Giữa nhịp sống hối hả của Biên Hòa đang từng ngày khởi sắc, dự án mang đến một chuẩn mực sống mới: giữa lòng đô thị nhưng mỗi ngày được trải nghiệm sống như ở khu nghỉ dưỡng ...

Bên dòng sông Đồng Nai hiền hòa, River 3 tọa lạc như một biểu tượng của sự thịnh vượng. Ở đây, những ban công ngập nắng sớm, những khung cửa sổ đón trọn gió trời và những dải mây chiều trải dài trên mặt nước không chỉ là khung cảnh, mà còn là một phần của cuộc sống thường nhật.

Tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc thư thái bên dòng sông, nơi tầm nhìn mở ra mây trời và làn nước êm đềm.

HỆ TIỆN ÍCH “CHUẨN RESORT” - CHẠM ĐẾN TỪNG GIÁC QUAN

Bước chân vào Fresia Riverside, cảm nhận đầu tiên chính là sự yên bình giữa một không gian được quy hoạch tinh tế. Hồ bơi công nghệ hiện đại - nơi xóa tan mọi áp lực. Con đường rợp bóng cây chăm chút từng bước chân dạo qua để bất kỳ ai qua đây cũng được tận hưởng một hoảng thời gian dưỡng sinh, tái tạo năng lượng.

Với những cư dân yêu vận động, phòng Gym đầy đủ thiết bị hiện đại và phòng Golf 3D chuyên nghiệp sẽ tạo dựng cho cộng đồng dân cư một lối sống khỏe mạnh, tràn đầy sinh lực. Trẻ nhỏ có thế giới riêng trong khu vui chơi an toàn; gia đình có những buổi quây quần ấm áp bên bếp nướng BBQ; và những người trẻ năng động vẫn tìm được tại đây một không gian làm việc chung đầy cảm hứng. Ở Fresia Riverside, từng tiện ích không chỉ để sử dụng, mà còn để trải nghiệm. Mỗi chi tiết đều được chăm chút để khơi gợi cảm giác “được sống” – trọn vẹn và đủ đầy.

Vườn dạo dưỡng sinh ngập tràn sắc hoa và mảng xanh, mang đến những phút giây thả lỏng cơ thể, cân bằng thân, tâm, trí giữa nhịp sống đô thị.

Điểm nhấn "độc đắc" của Fresia Riverside là kết nối trực tiếp với tuyến Metro tương lai – một tiện ích vừa hiện đại vừa nhân văn, giúp cư dân rút ngắn khoảng cách, giảm bớt khói bụi, để mỗi chuyến đi và về đều trở nên nhẹ nhàng, thư thái.

Tọa lạc ngay giao điểm giữa Trung tâm Hành chính mới tỉnh Đồng Nai – Aeon Mall Biên Hòa - sông Đồng Nai, dự án không chỉ nằm trong “tam giác phát triển” giàu tiềm năng mà còn thừa hưởng mạng lưới giao thông chiến lược như Vành đai 3, cao tốc Bến Lức – Long Thành, Metro số 1 nối dài… Từ đây, cư dân dễ dàng kết nối TP.HCM, Bình Dương và các trung tâm kinh tế trọng điểm, tận hưởng trọn vẹn giá trị sống tiện nghi và bền vững theo thời gian.

Nếu vị trí và tiện ích là nền tảng tạo nên giá trị, thì chính sách thanh toán tại Fresia Riverside chính là “cầu nối” để nhiều khách hàng chạm tay vào giấc mơ sở hữu. Chỉ với 10% để ký hợp đồng mua bán, khách hàng được hỗ trợ lãi suất 0% và ân hạn nợ gốc đến 18 tháng hoặc tới khi nhận nhà, cùng hạn mức vay tối đa 75% từ Agribank – ngân hàng đồng hành cùng dự án.

Mức giá từ 1,79 tỷ đồng cho căn hộ 2 phòng ngủ view sông không chỉ cạnh tranh so với mặt bằng khu vực, mà còn mở ra biên độ sinh lời hấp dẫn khi đặt cạnh các dự án tương tự tại TP.HCM (3 - 4 tỷ đồng). Trong bối cảnh lãi suất ổn định, hạ tầng tăng tốc và nhu cầu nhà ở ven sông ngày càng lớn, đây chính là “thời điểm vàng” để an cư hay đầu tư.

RIVER 3 – BẢN GIAO HƯỞNG BÊN SÔNG

River 3 giống như một bản giao hưởng mà mỗi nốt nhạc là một khoảnh khắc đáng nhớ. Từ ban công, tầm nhìn 360 độ mở ra bức tranh toàn cảnh: phía trước là dòng sông Đồng Nai lững lờ trôi, phía xa là nhịp sống đô thị sôi động, tất cả hòa quyện trong một bản hòa tấu của thiên nhiên và con người.

Mỗi buổi sáng, ánh bình minh nhẹ nhàng đánh thức thành phố; mỗi buổi chiều, hoàng hôn nhuộm vàng mặt nước – những khung cảnh ấy không phải là đặc quyền của số ít, mà là món quà mỗi cư dân River 3 nhận được mỗi ngày.

Fresia Riverside sở hữu vị trí đắc địa bên bờ sông, kết nối trực tiếp trung tâm mua sắm, giao thông huyết mạch và nhịp sống phồn hoa của thành phố.

Ở đây, cộng đồng cư dân không chỉ chung một địa chỉ, mà còn chung một gu sống: tinh tế, hiện đại và biết tận hưởng. Sự riêng tư được giữ trọn với những tiện ích độc quyền, từ không gian thư giãn trên tầng cao cho tới những khu cảnh quan riêng biệt.

Fresia Riverside, đặc biệt là River 3 không chỉ là một dự án bất động sản. Đó còn là nơi mà khi bạn thức giấc mỗi ngày, đều thấy mình như đang ở trong một “resort” riêng, nơi những khoảnh khắc đời thường trở nên thi vị và mỗi bước chân trong khuôn viên đều nhắc ta rằng, mình đang sống ở một nơi đáng tự hào. Bởi ở đây, đặc quyền “Ngắm sông trôi êm ả - Chạm mây bay bồng bềnh” là trải nghiệm thật – trải nghiệm của sự đủ đầy, bình yên và kiêu hãnh.