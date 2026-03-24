FTSE Russell công bố kết quả rà soát vào ngày 7/4 tới, Việt Nam chính thức vào nhóm mới nổi?

Nhận định về diễn biến của thị trường chứng khoán hiện nay tại TalkShow Phố Tài chính mới đây, ông Đinh Minh Trí, Giám đốc Phân tích Khối Khách hàng cá nhân, Công ty CP Chứng khoán Mirae Asset (MAS) nhấn mạnh: Thị trường năm nay đang đứng giữa hai làn gió ngược chiều nhau rất mạnh.

Về phía thách thức, sự kiện địa chính trị lớn nhất là cuộc xung đột tại Iran cuối tháng 2 đã đẩy giá dầu Brent vượt 100 USD/thùng, mức chưa thấy nhiều năm. Điều đó tạo áp lực lạm phát lan rộng toàn cầu, khiến Fed và các ngân hàng trung ương lớn khó có thể cắt giảm lãi suất như thị trường kỳ vọng.

Ở chiều ngược lại, năm 2026 mở ra một số động lực mang tính bước ngoặt đối với thị trường Việt Nam. Cụ thể, việc FTSE Russell dự kiến nâng hạng thị trường lên Emerging Market vào tháng 9 được kỳ vọng sẽ kích hoạt dòng vốn ETF thụ động quy mô kỳ vọng khoảng trên 500 triệu USD.

Song song với đó, chu kỳ đầu tư công kỷ lục 8,5 triệu tỷ đồng giai đoạn 2026 - 2030 đang bước vào pha giải ngân cao điểm, tạo lực đẩy đáng kể cho tăng trưởng.

Đáng chú ý, sau nhịp điều chỉnh tháng 3, định giá thị trường đã lùi về mức hấp dẫn với P/E dưới 12 lần, chiết khấu rõ rệt so với mặt bằng trung bình khoảng 15 lần. Tổng hòa các yếu tố này củng cố triển vọng tích cực cho nhà đầu tư dài hạn.

Ở thời điểm hiện tại, thị trường đang kỳ vọng lớn vào triển vọng nâng hạng. Ông Minh cho biết, cuộc họp quan trọng của FTSE Russell đã diễn ra ngày 19/3, và kết quả dự kiến công bố vào ngày 7/4 tới. Điểm cần nhấn mạnh là kỳ đánh giá lần này có khả năng cao được thông qua, bởi đây không phải là quyết định nâng hạng mới, mà chủ yếu là bước rà soát để xác nhận Việt Nam tiếp tục đáp ứng các tiêu chí. Thực tế, các điều kiện đã được cải thiện đáng kể, đặc biệt sau khi Thông tư 08 có hiệu lực từ tháng 2.

Về diễn biến thị trường từ nay đến tháng 9, dòng tiền nhiều khả năng sẽ vận động theo hai giai đoạn.

Giai đoạn đầu, từ tháng 3 đến tháng 9, các quỹ đầu tư chủ động sẽ bắt đầu giải ngân từng phần vào nhóm cổ phiếu đủ điều kiện theo bộ chỉ số, đặc biệt tập trung chính ở nhóm các cổ phiếu vốn hóa lớn. Đây là giai đoạn thị trường thường phản ánh kỳ vọng sớm, với xu hướng tăng đi trước thông tin chính thức.

Giai đoạn thứ hai tập trung quanh thời điểm nâng hạng có hiệu lực (dự kiến 21/9/2026), khi các quỹ mô phỏng chỉ số phải mua vào để đảm bảo tỷ trọng danh mục, với quy mô dòng tiền ước tính đạt trên 500 triệu USD.

Nhìn vào kinh nghiệm các thị trường đã được nâng hạng trước Việt Nam như Kuwait (FTSE 2020) hay Saudi Arabia (MSCI 2019), có một bài học rất quan trọng đó là sự chuẩn bị của các thành viên thị trường quyết định phần lớn liệu dòng vốn ngoại có thực sự ở lại hay chỉ đi ngang.

Các công ty chứng khoán cần nâng cấp đồng bộ về công nghệ và vận hành theo chuẩn quốc tế, bao gồm hệ thống giao dịch, thanh toán và quản trị rủi ro. Đồng thời, cần chuẩn hóa dịch vụ cho nhà đầu tư nước ngoài và nâng chất lượng đội ngũ phân tích (báo cáo tiếng Anh, theo chuẩn IFRS), nhằm đáp ứng yêu cầu giải ngân của dòng vốn tổ chức khi thị trường được nâng hạng.

Ngoài ra, khi thị trường được nâng hạng, các quỹ đầu tư cần nâng cấp hệ thống quản lý danh mục và kiểm soát rủi ro, đồng thời chuẩn hóa quy trình đầu tư và minh bạch thông tin. Bên cạnh đó, việc nâng cao năng lực nghiên cứu và xây dựng chiến lược đầu tư rõ ràng, cùng với mở rộng hợp tác với các đối tác quốc tế, là yếu tố quan trọng để thu hút và vận hành hiệu quả dòng vốn lớn từ nhà đầu tư nước ngoài.

"Góc độ các quỹ đầu tư thì Mirae Asset cũng đã tổ chức các sự kiện để thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư nước ngoài đối với thị trường khoán Việt Nam, vì thị Việt Nam đang được nhận định là một trong những thị trường hấp dẫn ở khu vực châu Á", ông Minh nhấn mạnh.

Về chiến lược đầu tư, theo ông Minh, trong bối cảnh hiện tại khi giá dầu duy trì ở mức cao, lãi suất không còn thấp và thị trường vừa trải qua nhịp điều chỉnh hơn 10% thì cách tiếp cận hợp lý là đi theo hướng thận trọng và có phân lớp rõ ràng. Thay vì tìm kiếm lợi nhuận nhanh, nhà đầu tư nên ưu tiên quản trị danh mục và phân bổ vốn từng phần theo diễn biến thị trường.

Lớp đầu tiên là quản lý rủi ro. Ở giai đoạn này, việc hạn chế sử dụng đòn bẩy cao là cần thiết, do các yếu tố bên ngoài như địa chính trị hay biến động hàng hóa vẫn còn khó dự báo. Thị trường có thể xuất hiện các nhịp rung lắc bất ngờ, nên chiến lược phù hợp là giải ngân từng phần, giữ tỷ trọng tiền mặt nhất định để linh hoạt xử lý.

Lớp thứ hai là xây dựng danh mục theo các câu chuyện lớn của năm 2026. Trọng tâm gồm nâng hạng của FTSE Russell, định hướng phát triển kinh tế nhà nước theo Nghị quyết 79, và chu kỳ giải ngân đầu tư công. Những nhóm cổ phiếu như ngân hàng quốc doanh, chứng khoán, xây dựng hạ tầng, điện, nước… có khả năng thu hút dòng tiền và tạo sóng theo từng giai đoạn.

Lớp cuối cùng là phần phòng thủ trong danh mục. Đây là các cổ phiếu có nền tảng cơ bản ổn định, dòng tiền đều, cổ tức tiền mặt tốt và mức vay nợ thấp. Nhóm này giúp cân bằng danh mục, giảm biến động và giữ hiệu quả đầu tư trong trường hợp thị trường tiếp tục điều chỉnh hoặc đi ngang trong thời gian dài hơn dự kiến.