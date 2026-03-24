Dòng vốn ETF ngoại bất ngờ rút ròng mạnh

Trong tuần từ 16/3 - 20/3/2026, dòng vốn thông qua các quỹ ETF đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam ghi nhận rút ròng hơn 440 tỷ đồng.

Trong đó, diễn biến rút ròng diễn ra ở 7/25 quỹ, tập trung phần lớn ở nhóm quỹ ETF ngoại.

Cụ thể, các quỹ ETF ngoại ghi nhận dòng tiền rút ròng hơn 667 tỷ đồng, tập trung hết ở quỹ VanEck Vietnam ETF (-657,2 tỷ đồng) và quỹ Xtrackers Vietnam Swap UCITS ETF (-42,8 tỷ đồng). Ngược lại, quỹ CGS Fullgoal Vietnam 30 Sector Cap ETF vào ròng hơn 8 tỷ đồng.

Ngược lại, các quỹ ETF nội ghi nhận dòng tiền vào ròng hơn 226 tỷ đồng, tập trung phần lớn ở 2 quỹ VFM VN30 ETF (+205,2 tỷ đồng) và quỹ VFMVN Diamond ETF (+7,6 tỷ đồng). Top cổ phiếu được quỹ VFM VN30 ETF mua ròng bao gồm VIC, FPT, HPG, MWG, VHM.

Với dòng tiền từ Thái Lan thông qua chứng chỉ lưu ký (DRs): Nhà đầu tư Thái Lan mua ròng 250 nghìn chứng chỉ lưu ký ở quỹ VFN VN30 ETF (mã E1VFVN3001), tương đương hơn 8 tỷ đồng. Bên (mã FUEVFVND01), tương đương hơn 4 tỷ đồng.

Tháng 3/2026, các quỹ ETF ghi nhận ròng tiền bị rút ròng hơn 1.200 tỷ đồng, tổng giá trị vào ròng từ đầu năm 2026 lên 426 tỷ đồng. Tính đến ngày 20/3, tổng giá trị tài sản ròng của các quỹ ETF chỉ tính các quỹ phân bổ vào thị trường Việt Nam đạt hơn 59,5 nghìn tỷ đồng, giảm 10,2% so với năm 2025.

Top các cổ phiếu bị các quỹ ETF bán ròng trong tuần qua gồm VIC, BSR, NAB, VNM, VIX, chủ yếu lực bán từ ETF ngoại Fubon FTSE Vietnam.

Riêng trong ngày 20/3, Fubon FTSE không có biến động về dòng tiền. Tuy nhiên, quỹ này đã bán ròng 7,3 triệu cổ phiếu BSR, 1,5 triệu cổ phiếu VIC, và mua ròng 4,1 triệu cổ phiếu VCK, 2,8 triệu cổ phiếu VIX.

Quỹ VFM VN30 ETF và quỹ VFM VNDiamond ETF ghi nhận rút ròng lần lượt hơn 30 tỷ đồng và hơn 69 tỷ đồng. Ngoài ra quỹ VFM VNMIDCAP ETF rút ròng hơn 6 tỷ đồng.

Trong tuần qua, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 7.471,6 tỷ đồng; riêng giao dịch khớp lệnh bán ròng 6.023,6 tỷ đồng. Hoạt động mua ròng tập trung ở nhóm Thực phẩm và đồ uống, Dịch vụ tài chính với các mã: VCK, MSN, MCH, SHB, VRE, DCM, GMD, VPL, VCI, GVR. Ngược lại, bán ròng chủ yếu ở nhóm Bất động sản với các mã: VIC, HPG, FPT, BID, STB, DGC, KBC, BSR, VHM.

Nhận định chung về xu hướng rút ròng của khối ngoại, bà Nguyễn Ngọc Anh, Tổng Giám đốc Công ty Quản lý Quỹ SSI nhấn mạnh: Đây không phải là vấn đề mới khi chúng ta đã chứng kiến xu hướng khối ngoại rút vốn từ giai đoạn 2024–2025. Tuy nhiên, cần nhìn nhận ở một số khía cạnh.

Thứ nhất, thị trường chứng khoán vẫn diễn biến tích cực, năm 2024 tăng 12% và năm 2025 tăng 41%. Những nhà đầu tư rời khỏi thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn này đã bỏ lỡ cơ hội. Thứ hai, tính thanh khoản của thị trường ngày càng được cải thiện, đồng thời mức độ đa dạng hóa nhà đầu tư cũng gia tăng. Trong nhiều năm, khi nhắc đến nhà đầu tư nước ngoài, có một điểm ít được chú ý là cơ sở nhà đầu tư ngoại tại Việt Nam còn nhỏ và mức độ tập trung cao, chủ yếu vào một số quỹ lớn, trong đó dòng vốn từ Đông Á đóng vai trò chủ đạo.

Tại thời điểm hiện tại, khi quan sát hoạt động rút vốn, có thể thấy một số nhà đầu tư lớn có ảnh hưởng đáng kể đến thị trường. Khi họ thực hiện một hành động cụ thể, dễ tạo cảm giác đó là xu hướng chung, nhưng thực tế không hoàn toàn như vậy. Nguyên nhân là do cơ cấu nhà đầu tư tại Việt Nam còn tập trung, đặc biệt khu vực Đông Á như Thái Lan, Đài Loan, Singapore, Hồng Kông chiếm tỷ trọng lớn.

Tuy nhiên, trong hơn một năm qua, cùng với nỗ lực của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Bộ Tài chính, nhà đầu tư tại Việt Nam đang dần được mở rộng. Số lượng tài khoản tăng trưởng mạnh, dòng vốn ngoại cũng không chỉ đến từ Đông Á mà còn mở rộng sang Mỹ và các quốc gia phát triển, với quy mô giao dịch từ vài trăm triệu đến vài tỷ USD. Điều này cho thấy thị trường đang trong giai đoạn dịch chuyển cơ cấu nhà đầu tư.

"Trong ngắn hạn, có thể ghi nhận sự dịch chuyển dòng vốn từ khu vực Đông Á, chẳng hạn như xu hướng rút vốn từ Thái Lan. Tuy nhiên, việc nhìn vào hành động của một vài quốc gia để đánh giá dòng vốn toàn cầu rời khỏi Việt Nam là chưa chính xác. Từ nay đến tháng 6, các quỹ toàn cầu đang tập trung mở tài khoản tại Việt Nam nhằm đón đầu quá trình nâng hạng thị trường. Dự kiến từ cuối năm nay sang năm sau, dòng vốn từ các thị trường lớn sẽ gia tăng rõ rệt", bà Ngọc Anh nhấn mạnh.