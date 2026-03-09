Thứ Ba, 10/03/2026

Trang chủ Du lịch

Khởi động lại dịch vụ ngắm cảnh bằng trực thăng

Quỳnh Chi

09/03/2026, 15:29

Với các hành trình bay trải nghiệm kéo dài từ 15 đến 60 phút, loại hình du lịch này được kỳ vọng sẽ mang đến một điểm nhấn mới, góp phần làm phong phú thêm trải nghiệm du lịch của TP. Hồ Chí Minh...

Từ ngày 11/3, tour du lịch ngắm cảnh thành phố bằng trực thăng sẽ được khai thác định kỳ tại TP. Hố Chí Minh.
Từ ngày 11/3, tour du lịch ngắm cảnh thành phố bằng trực thăng sẽ được khai thác định kỳ tại TP. Hố Chí Minh.

Sáng 6/3, các doanh nghiệp lữ hành tại TP. Hồ Chí Minh đã ký kết hợp tác khai thác tour bay trực thăng ngắm cảnh, đánh dấu bước khởi động lại một sản phẩm du lịch trải nghiệm từ trên cao. Đây được xem là hướng đi mới nhằm đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao sức hấp dẫn của du lịch TP. Hồ Chí Minh trong thời gian tới.

Những chuyến bay đầu tiên sẽ diễn ra vào ngày 11/3 tại sân bay Vũng Tàu - số 38 đường 30/4, phường Tam Thắng, TP. Hồ Chí Minh (Vũng Tàu cũ).

Theo ông Nguyễn Minh Mẫn, Phó Tổng giám đốc Công ty Vinagroup, tour du lịch trực thăng đã được nghiên cứu và tổ chức bay thử nghiệm từ năm 2022. Tuy nhiên, để chuyển từ giai đoạn trải nghiệm sang khai thác thương mại cần quá trình chuẩn bị dài, đặc biệt là việc hoàn thiện hạ tầng và phương án vận hành.

Theo kế hoạch, hành trình bay trực thăng sẽ xuất phát từ sân bay Vũng Tàu. Du khách có thể lựa chọn 4 hành trình bay với thời gian từ 15 đến 60 phút, gồm: Vung Tau Skyview Tour (15 phút) ngắm toàn cảnh thành phố biển Vũng Tàu; Green Horizon Tour (30 phút) kết nối Vũng Tàu với Khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ; Green Coastline Tour (40 phút) bay dọc cung đường ven biển Long Hải – Hồ Tràm; Skyline Discovery Tour (60 phút) với hành trình từ biển Vũng Tàu đến trung tâm TP. Hồ Chí Minh.

Tour du lịch trực thăng đã được nghiên cứu và tổ chức bay thử nghiệm từ năm 2022.
Tour du lịch trực thăng đã được nghiên cứu và tổ chức bay thử nghiệm từ năm 2022.

Giá vé cho hành trình bay ngắm cảnh 15 phút từ 2,9 triệu đồng/khách. Các hành trình dài hơn có mức giá tương ứng tùy theo thời gian bay và vị trí ghế ngồi.

Về vấn đề an toàn bay, toàn bộ quy trình bay do Công ty Trực thăng miền Nam đảm nhiệm theo quy định của ngành hàng không và Bộ Quốc phòng. Khu vực bãi đáp tại sân bay Vũng Tàu được thiết kế chuyên biệt cho trực thăng, với đầy đủ quy trình kiểm tra an ninh, hành lý và hướng dẫn hành khách trước chuyến bay. Các chuyến bay cũng được bảo hiểm theo quy định của ngành hàng không quốc tế.

Trong khi đó, bà Bùi Thị Ngọc Hiếu, Phó Giám đốc Sở Du lịch TP. Hồ Chí Minh, cho biết ngành du lịch cùng các doanh nghiệp đã phối hợp tháo gỡ nhiều vướng mắc trong thời gian qua để từng bước hoàn thiện sản phẩm. Theo bà Hiếu, TP. Hồ Chí Minh có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển loại hình du lịch trực thăng, từ cảnh quan, hạ tầng đến nhu cầu trải nghiệm ngày càng cao của du khách.

Bà Hiếu cũng cho biết thời gian tới, Sở Du lịch TP. Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục phối hợp với các doanh nghiệp mở rộng các tuyến bay, đồng thời nghiên cứu đầu tư thêm các bãi đáp trực thăng vệ tinh tại một số khu vực phù hợp, kết nối với các điểm du lịch nổi bật và các tuyến du lịch đường thủy.

“Khi hệ thống bãi đáp được mở rộng, du khách sẽ thuận tiện hơn trong việc di chuyển và có thêm nhiều lựa chọn trải nghiệm. Đây cũng là cơ hội để du lịch TP. Hồ Chí Minh làm phong phú thêm hệ sinh thái sản phẩm, nâng cao sức cạnh tranh và thu hút nhiều du khách trong nước cũng như quốc tế trong thời gian tới”, bà Hiếu cho biết thêm.

Theo ông Nguyễn Minh Mẫn, nhu cầu trải nghiệm du lịch trực thăng tại khu vực TP. Hồ Chí Minh và các địa phương lân cận khá lớn. Với lợi thế nguồn khách đông từ thành phố cùng sự phát triển mạnh của du lịch biển tại Vũng Tàu, Long Hải và Hồ Tràm, sản phẩm này được kỳ vọng sẽ thu hút cả khách nội địa và quốc tế.

Một trong những sức hút của loại hình du lịch này nằm ở góc nhìn mới mẻ về TP. Hồ Chí Minh. Nếu trước đây du khách thường khám phá thành phố từ mặt đất hoặc khi di chuyển trên sông Sài Gòn, thì hành trình bằng trực thăng mang đến tầm nhìn bao quát từ trên cao, giúp cảm nhận rõ nét hơn nhịp phát triển đô thị cùng cảnh quan ven biển và khu rừng ngập mặn.

Trên thế giới, du lịch bằng trực thăng đã trở thành sản phẩm quen thuộc tại nhiều điểm đến lớn. Vì vậy, trong bối cảnh TP. Hồ Chí Minh định hướng phát triển du lịch theo chuẩn mực quốc tế, việc bổ sung các trải nghiệm cao cấp như vậy được xem là bước đi cần thiết để nâng cao sức cạnh tranh của điểm đến.

Năm 2022, tour “Ngắm TP.HCM từ trên cao bằng trực thăng” được xem là một trải nghiệm du lịch mới lạ. Theo thiết kế ban đầu, mỗi chuyến bay kéo dài khoảng 40 phút, với giá hơn 4 triệu đồng/khách. 

Ngay sau khi ra mắt, tour nhanh chóng thu hút sự chú ý của thị trường. Hơn 300 khách đã đặt vé trước chỉ trong thời gian ngắn, cho thấy sức hấp dẫn của loại hình du lịch trải nghiệm cao cấp này. Tuy vậy, sau khi tổ chức được 5 chuyến bay với khoảng 50 du khách tham gia, chương trình buộc phải tạm dừng từ tháng 10/2022.

Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc chưa tìm được bãi đáp trực thăng chính thức và thuận tiện tại khu vực trung tâm TP.HCM. Ngoài ra, các thủ tục cấp phép bay cùng những yêu cầu kỹ thuật và tiêu chuẩn an toàn hàng không đối với hoạt động bay du lịch ngắm cảnh vẫn còn khá phức tạp.

du lịch du lịch trực thăng sân bay Vũng Tàu Tour du lịch trực thăng

