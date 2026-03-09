Cuộc thi “Check-in Huế xanh” lan tỏa du lịch có trách nhiệm
Nguyễn Thuấn
09/03/2026, 16:55
Cuộc thi “Check-in Huế xanh” với thông điệp khuyến khích du khách và cộng đồng cùng chung tay bảo vệ môi trường, giảm thiểu rác thải nhựa trong các hoạt động tham quan, trải nghiệm tại Huế...
Nhằm lan tỏa ý thức du lịch có trách nhiệm và hướng tới xây dựng môi trường du lịch thân thiện, bền vững, Sở Du lịch thành phố Huế vừa phối hợp Dự án Huế - Đô thị giảm nhựa ở miền Trung Việt Nam thuộc World Wide Fund for Nature tại Việt Nam phát động cuộc thi “Check-in Huế xanh” với nhiều phần thưởng hấp dẫn dành cho du khách và người dân...
Đối tượng tham gia cuộc thi là du khách và người dân từ 15
tuổi trở lên. Người tham gia có thể dự thi dưới hình thức cá nhân, nhóm hoặc đại
diện đơn vị. Bài dự thi được thể hiện dưới dạng video review (đánh giá) ghi lại
hành trình tham quan, khám phá thiên nhiên, các di tích lịch sử, văn hóa, điểm
du lịch sinh thái, làng nghề truyền thống, khách sạn, nhà hàng… tại Huế, đồng
thời lồng ghép các hành động thiết thực nhằm bảo vệ môi trường và giảm rác thải
nhựa.
Thông qua các video dự thi, ban tổ chức mong muốn lan tỏa hình ảnh một điểm đến xanh, văn minh và có trách nhiệm với môi trường.
Theo thể lệ, video dự thi phải có thời lượng từ 1- 3
phút, được quay theo chiều dọc hoặc chiều ngang, với độ phân giải tối thiểu
Full HD (1080p). Hình ảnh trong video cần rõ nét, nội dung phù hợp với thông điệp
giảm rác thải nhựa và bảo vệ môi trường, đồng thời đáp ứng yêu cầu đăng tải
trên các nền tảng mạng xã hội phổ biến như Facebook và TikTok.
Bài dự thi phải thể hiện được hình ảnh người tham gia trong
hành trình du lịch, tham quan tại Huế. Nội dung cần bảo đảm tính chân thực,
tích cực, không mang tính quảng cáo và phù hợp với thuần phong mỹ tục, nét văn
hóa đặc trưng của vùng đất cố đô. Đặc biệt, mỗi video phải thể hiện ít nhất một
hành động cụ thể nhằm góp phần bảo vệ môi trường hoặc giảm thiểu rác thải nhựa
trong quá trình tham quan.
Các hành động bảo vệ môi trường có thể được thể hiện dưới
nhiều hình thức như sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường, áp dụng
công nghệ xanh, từ chối các sản phẩm nhựa dùng một lần như chai nhựa, ống hút
nhựa, ly nhựa dùng một lần hoặc túi ni-lông khi tham quan, trải nghiệm tại Huế.
Ngoài ra, người dự thi có thể ghi lại những sáng kiến xanh của du khách, người
dân địa phương hoặc những người làm việc trong ngành du lịch – dịch vụ, góp phần
xây dựng môi trường du lịch văn minh, thân thiện với thiên nhiên.
Bên cạnh đó, các video cũng có thể truyền tải thông điệp kêu
gọi cộng đồng cùng chung tay bảo vệ môi trường, giảm thiểu phát sinh và phát thải
rác thải nhựa, thực hiện phân loại rác tại nguồn và duy trì các thói quen du lịch
bền vững.
Ban tổ chức sẽ nhận bài dự thi từ nay đến 24 giờ ngày
5/5/2026. Sau thời gian tiếp nhận, các tác phẩm sẽ được chấm điểm và dự kiến
công bố kết quả vào ngày 1/6/2026.
