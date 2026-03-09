Thứ Ba, 10/03/2026

Trang chủ Chuyển động xanh

Cuộc thi “Check-in Huế xanh” lan tỏa du lịch có trách nhiệm

Nguyễn Thuấn

09/03/2026, 16:55

Cuộc thi “Check-in Huế xanh” với thông điệp khuyến khích du khách và cộng đồng cùng chung tay bảo vệ môi trường, giảm thiểu rác thải nhựa trong các hoạt động tham quan, trải nghiệm tại Huế...

Du khách tham quan các điểm di tích tại Huế và ghi lại hành trình du lịch xanh qua video dự thi “Check-in Huế xanh”. Ảnh minh hoạ
Nhằm lan tỏa ý thức du lịch có trách nhiệm và hướng tới xây dựng môi trường du lịch thân thiện, bền vững, Sở Du lịch thành phố Huế vừa phối hợp Dự án Huế - Đô thị giảm nhựa ở miền Trung Việt Nam thuộc World Wide Fund for Nature tại Việt Nam phát động cuộc thi “Check-in Huế xanh” với nhiều phần thưởng hấp dẫn dành cho du khách và người dân...

Đối tượng tham gia cuộc thi là du khách và người dân từ 15 tuổi trở lên. Người tham gia có thể dự thi dưới hình thức cá nhân, nhóm hoặc đại diện đơn vị. Bài dự thi được thể hiện dưới dạng video review (đánh giá) ghi lại hành trình tham quan, khám phá thiên nhiên, các di tích lịch sử, văn hóa, điểm du lịch sinh thái, làng nghề truyền thống, khách sạn, nhà hàng… tại Huế, đồng thời lồng ghép các hành động thiết thực nhằm bảo vệ môi trường và giảm rác thải nhựa.

Thông qua các video dự thi, ban tổ chức mong muốn lan tỏa hình ảnh một điểm đến xanh, văn minh và có trách nhiệm với môi trường.

Cuộc thi “Check-in Huế xanh” được kỳ vọng không chỉ tạo sân chơi sáng tạo cho du khách và cộng đồng mà còn góp phần quảng bá hình ảnh Huế như một điểm đến xanh, an toàn và bền vững, nơi mỗi hành động nhỏ của du khách đều có thể góp phần gìn giữ môi trường và di sản cho các thế hệ mai sau.

Theo thể lệ, video dự thi phải có thời lượng từ 1- 3 phút, được quay theo chiều dọc hoặc chiều ngang, với độ phân giải tối thiểu Full HD (1080p). Hình ảnh trong video cần rõ nét, nội dung phù hợp với thông điệp giảm rác thải nhựa và bảo vệ môi trường, đồng thời đáp ứng yêu cầu đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội phổ biến như Facebook và TikTok.

Bài dự thi phải thể hiện được hình ảnh người tham gia trong hành trình du lịch, tham quan tại Huế. Nội dung cần bảo đảm tính chân thực, tích cực, không mang tính quảng cáo và phù hợp với thuần phong mỹ tục, nét văn hóa đặc trưng của vùng đất cố đô. Đặc biệt, mỗi video phải thể hiện ít nhất một hành động cụ thể nhằm góp phần bảo vệ môi trường hoặc giảm thiểu rác thải nhựa trong quá trình tham quan.

Các hành động bảo vệ môi trường có thể được thể hiện dưới nhiều hình thức như sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường, áp dụng công nghệ xanh, từ chối các sản phẩm nhựa dùng một lần như chai nhựa, ống hút nhựa, ly nhựa dùng một lần hoặc túi ni-lông khi tham quan, trải nghiệm tại Huế.

Ngoài ra, người dự thi có thể ghi lại những sáng kiến xanh của du khách, người dân địa phương hoặc những người làm việc trong ngành du lịch – dịch vụ, góp phần xây dựng môi trường du lịch văn minh, thân thiện với thiên nhiên.

Bên cạnh đó, các video cũng có thể truyền tải thông điệp kêu gọi cộng đồng cùng chung tay bảo vệ môi trường, giảm thiểu phát sinh và phát thải rác thải nhựa, thực hiện phân loại rác tại nguồn và duy trì các thói quen du lịch bền vững.

Ban tổ chức sẽ nhận bài dự thi từ nay đến 24 giờ ngày 5/5/2026. Sau thời gian tiếp nhận, các tác phẩm sẽ được chấm điểm và dự kiến công bố kết quả vào ngày 1/6/2026.

Giảm rác thải nhựa hướng tới phát triển du lịch xanh bền vững tại Việt Nam

19:46, 07/02/2026

Giảm rác thải nhựa hướng tới phát triển du lịch xanh bền vững tại Việt Nam

Giảm rác thải nhựa để phát triển du lịch xanh

16:22, 23/01/2026

Giảm rác thải nhựa để phát triển du lịch xanh

AI giám sát rác thải, Huế chuyển từ xử lý bị động sang quản lý chủ động

00:12, 03/03/2026

AI giám sát rác thải, Huế chuyển từ xử lý bị động sang quản lý chủ động

Đẩy mạnh phối trộn, sử dụng xăng sinh học trong chuyển dịch năng lượng

Đẩy mạnh phối trộn, sử dụng xăng sinh học trong chuyển dịch năng lượng

Việc đẩy mạnh sử dụng xăng E5, E10 là giải pháp then chốt giúp chuyển dịch năng lượng xanh, giảm phát thải và bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia trong thời kỳ mới…

Sơ kết 2 năm thực hiện Đề án phát triển bền vững 1 triệu ha lúa chất lượng cao

Sơ kết 2 năm thực hiện Đề án phát triển bền vững 1 triệu ha lúa chất lượng cao

Sau hơn hai năm triển khai Đề án phát triển bền vững 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp vùng Đồng bằng sông Cửu Long, diện tích thực hiện vượt gần gấp đôi mục tiêu giai đoạn đầu. Cùng với giảm phát thải và bảo vệ môi trường, những thay đổi trong tổ chức sản xuất và hình thành chuỗi giá trị lúa gạo đang mở ra hướng đi bền vững cho ngành hàng quan trọng này.

Xuất khẩu sang EU: Cuộc chuyển đổi bắt buộc của nông sản Việt

Xuất khẩu sang EU: Cuộc chuyển đổi bắt buộc của nông sản Việt

Quy định chống phá rừng của Liên minh châu Âu (EUDR) được nhìn nhận là động lực giúp nông, lâm sản Việt Nam chuyển đổi số, chuẩn hóa dữ liệu và nâng cao quản trị. Đáp ứng tiêu chuẩn EU không chỉ giúp vượt rào cản thương mại, mà còn tạo đà thuận lợi để sản phẩm Việt Nam chinh phục các thị trường cao cấp khác thuận lợi hơn.

Đổi mới mô hình tăng trưởng: Lồng ghép thiên nhiên vào phát triển kinh tế - xã hội

Đổi mới mô hình tăng trưởng: Lồng ghép thiên nhiên vào phát triển kinh tế - xã hội

Nếu không sớm chuyển đổi sang mô hình phát triển dựa vào thiên nhiên, những rủi ro về tài nguyên và biến đổi khí hậu có thể trở thành lực cản đối với tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong dài hạn...

Hỗ trợ doanh nghiệp tuân thủ nghĩa vụ kiểm kê, báo cáo phát thải khí nhà kính

Hỗ trợ doanh nghiệp tuân thủ nghĩa vụ kiểm kê, báo cáo phát thải khí nhà kính

Trong số hơn 2.000 cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính nằm trong danh mục cập nhật, có 157 cơ sở có vốn đầu tư Nhật Bản tại Việt Nam thuộc diện bắt buộc tuân thủ nghĩa vụ kiểm kê, báo cáo phát thải và các yêu cầu liên quan về lập kế hoạch giảm phát thải, chiếm 7% số doanh nghiệp...

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Trao quyền thực chất cho phụ nữ: Động lực mới nâng tầm quản trị khu vực công tại Việt Nam

eMagazine

Trao quyền thực chất cho phụ nữ: Động lực mới nâng tầm quản trị khu vực công tại Việt Nam

Đầu tư cho lãnh đạo nữ là đầu tư cho quản trị hiệu quả trong kỷ nguyên AI

eMagazine

Đầu tư cho lãnh đạo nữ là đầu tư cho quản trị hiệu quả trong kỷ nguyên AI

Trao quyền cho phụ nữ là một đòn bẩy tăng trưởng hai chữ số của Việt Nam

eMagazine

Trao quyền cho phụ nữ là một đòn bẩy tăng trưởng hai chữ số của Việt Nam

1

Chưa nhận hồ sơ dự án nhà ở xã hội 324 đường Lý Thường Kiệt

Bất động sản

2

Chính phủ hạ thuế nhập khẩu ưu đãi xăng dầu xuống 0%

Tài chính

3

Tạo sức bật cho năng lực thu hút FDI chất lượng cao

Đầu tư

4

Ngân hàng Nhà nước hút ròng qua OMO mạnh nhất trong một năm

Tài chính

5

Giá vàng “thoát hiểm” nhờ đồng USD giảm, SPDR Gold Trust vẫn bán ròng

Thế giới

