Gần 14.000 ý kiến góp ý cho Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm

27/03/2026, 10:04

Hội đồng thẩm định đã tổng hợp được 13.722 ý kiến góp ý cho Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, với sự tham gia rộng rãi của các cấp, ngành, và địa phương, cho thấy mức độ quan tâm và lan tỏa cao…

Tại hội nghị lấy ý kiến về đồ án Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, trước khi trình HĐND Thành phố thông qua, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội Nguyễn Trọng Kỳ Anh, cho biết đến ngày 26/3, Hội đồng thẩm định đồ án Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm đã tổng hợp được 13.722 ý kiến góp ý từ các bộ, ngành Trung ương, địa phương, các tỉnh thành lân cận, chuyên gia, tổ chức và cộng đồng dân cư có liên quan.

Trong tổng số ý kiến này, có sự tham gia của 8/14 bộ, ngành Trung ương; 6/7 tỉnh trong vùng; cùng với cơ bản đầy đủ ý kiến từ các sở, ngành Thành phố. Ngoài ra, 3/5 ban của Thành phố, 5/7 tổ chức, hội nghề nghiệp, 100/116 phường xã, 8/10 chuyên gia cũng đã gửi ý kiến góp ý. Đáng chú ý, ý kiến từ cấp cơ sở được ghi nhận khá rộng rãi, với 41/51 phường và 59/75 xã tham gia.

Theo đánh giá, các ý kiến nhìn chung đồng thuận với định hướng nghiên cứu của đơn vị tư vấn, đồng thời bổ sung nhiều nội dung quan trọng, sát thực tiễn.

Cụ thể, đối với các bộ, ngành Trung ương, ý kiến tập trung vào 5 nhóm chính, như: quan điểm, tầm nhìn và cấu trúc quy hoạch tổng thể; giao thông, không gian ngầm và kết nối vùng; phát triển kinh tế - xã hội; tài nguyên môi trường; tổ chức thực hiện... Trong khi đó, các địa phương trong vùng đóng góp ý kiến theo 4 nhóm vấn đề, đặc biệt quan tâm đến liên kết vùng, hành lang kinh tế, hạ tầng giao thông, môi trường và phát triển du lịch, di sản…

Ở cấp thành phố, các sở, ngành tập trung góp ý vào 6 nhóm vấn đề lớn là thể chế pháp lý, dữ liệu quy hoạch, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, hạ tầng đô thị, giáo dục - an sinh, không gian xanh và phát triển du lịch. Còn cấp cơ sở, các phường, xã đề xuất nhiều kiến nghị sát thực tiễn liên quan đến tổ chức không gian, quản lý đô thị, bảo tồn di sản, cải tạo khu dân cư hiện hữu, phát triển hạ tầng giao thông và bảo vệ môi trường…

Ngoài ra, các tổ chức xã hội, hội nghề nghiệp và chuyên gia cũng đóng góp những ý kiến chuyên sâu về kịch bản tăng trưởng, quy mô dân số, phát triển không gian đô thị, giao thông ngầm, an sinh xã hội và tái thiết đô thị…

Theo Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc, các ý kiến đã được nghiên cứu, tiếp thu và giải trình cơ bản, bảo đảm phù hợp với định hướng phát triển và yêu cầu thực tiễn. Trên cơ sở đó, cơ quan chuyên môn sẽ phối hợp với đơn vị liên quan để tổng hợp đầy đủ, hoàn thiện hồ sơ quy hoạch, trình cấp có thẩm quyền xem xét vào thời gian tới.

Nối tiếp nội dung này, đại diện các đơn vị, chuyên gia cũng tham gia trao đổi, đóng góp thêm ý kiến tại hội nghị nhằm hoàn thiện đồ án. Các ý kiến đều cho rằng việc tổ chức lấy ý kiến rộng rãi, đa chiều là bước quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng quy hoạch, hướng tới mục tiêu xây dựng Hà Nội phát triển bền vững, hiện đại nhưng vẫn giữ gìn bản sắc văn hiến đặc trưng.

Trong đó, đại diện Bộ Quốc phòng cơ bản thống nhất với nội dung đồ án quy hoạch, song đề nghị làm rõ hơn lộ trình, mốc thời gian và giải pháp xây dựng lực lượng quốc phòng - an ninh theo hướng chính quy, hiện đại. Đồng thời, cần nghiên cứu sâu các công trình ngầm mang tính lưỡng dụng, kết hợp phát triển hạ tầng với yêu cầu bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Tương tự, đại diện Bộ Công an đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo phối hợp với Công an Hà Nội để bổ sung, làm rõ hơn định hướng phát triển lực lượng Công an Thủ đô theo hướng chính quy, hiện đại, tinh nhuệ theo các nghị quyết của Trung ương; và cần được cụ thể về giải pháp, nguồn lực cũng như các trọng tâm phát triển…

Kế hoạch phát triển và quản lý chợ Hà Nội giai đoạn 2026 - 2030

12:00, 25/03/2026

Kế hoạch phát triển và quản lý chợ Hà Nội giai đoạn 2026 - 2030

Hà Nội điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án khu đô thị chuẩn T.O.D tại Bắc Thăng Long

19:00, 20/03/2026

Hà Nội điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án khu đô thị chuẩn T.O.D tại Bắc Thăng Long

Hà Nội đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai

13:54, 19/03/2026

Hà Nội đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai

Từ khóa:

Hà Nội quy hoạch quy hoạch tổng thể thủ đô hà nội tầm nhìn 100

Chủ đề:

Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

Vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế trong thi hành Luật Kinh doanh bất động sản 2023

Vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế trong thi hành Luật Kinh doanh bất động sản 2023

Bộ Xây dựng vừa có báo cáo tổng kết việc thi hành Luật Kinh doanh bất động sản 2023, trong đó chỉ ra rằng bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình triển khai vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế...

The Global City - Khi chuẩn quốc tế giao thoa nghệ thuật và phong cách sống toàn cầu

The Global City - Khi chuẩn quốc tế giao thoa nghệ thuật và phong cách sống toàn cầu

Báo cáo JLL Global Consumer Experience Survey 2025 cho thấy xu hướng rõ rệt trong cách con người lựa chọn môi trường sống và điểm đến đô thị hiện đại: 73% người được khảo sát ưu tiên các “multi-purpose destinations”, những không gian tích hợp đa chức năng trải nghiệm, trong khi 72% kỳ vọng các dự án đô thị phải đóng góp tích cực cho cộng đồng địa phương.

Huế, Nghệ An chủ động ứng phó, bình ổn giá vật liệu xây dựng

Huế, Nghệ An chủ động ứng phó, bình ổn giá vật liệu xây dựng

Biến động giá xăng dầu cùng nhu cầu tăng đột biến từ các dự án đầu tư đang khiến thị trường vật liệu xây dựng tại thành phố Huế và Nghệ An xuất hiện những “cơn sóng ngắn” về cung – cầu. Trước thực tế này, chính quyền hai địa phương đồng loạt triển khai các giải pháp quản lý nhằm bảo đảm nguồn cung và bình ổn mặt bằng giá.

Dự án hàng hiệu có thang máy riêng “đưa cư dân đến tận cửa” của Sunshine Group

Dự án hàng hiệu có thang máy riêng “đưa cư dân đến tận cửa” của Sunshine Group

Theo Trend Report 2024 của Coldwell Banker Global Luxury, ba yếu tố được người mua cao cấp ưu tiên hàng đầu gồm: Sự riêng tư, tầm nhìn đắt giá và không gian để xe.

Vietbuild Hà Nội 2026: Động lực xanh cho ngành xây dựng

Vietbuild Hà Nội 2026: Động lực xanh cho ngành xây dựng

Với sự tham gia của hơn 2.500 gian hàng, Triển lãm Quốc tế Vietbuild Hà Nội 2026 tập trung vào các giải pháp xanh và số hóa. Sự kiện này giúp doanh nghiệp xúc tiến thương mại, chuyển giao công nghệ quốc tế và tạo động lực phát triển bền vững cho toàn ngành Xây dựng...

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Dự trữ dầu chiến lược của các nước đủ dùng trong bao lâu?

Thế giới

Dự trữ dầu chiến lược của các nước đủ dùng trong bao lâu?

Thúc đẩy hợp tác dược phẩm và thiết bị y tế Việt Nam - Ấn Độ

Tiêu & Dùng

Thúc đẩy hợp tác dược phẩm và thiết bị y tế Việt Nam - Ấn Độ

Kết nối doanh nghiệp Việt với “nhà thuốc của thế giới”

Doanh nghiệp

Kết nối doanh nghiệp Việt với “nhà thuốc của thế giới”

Fed lỗ gần 19 tỷ USD trong năm 2025

Bảo hiểm thất nghiệp: Bước chuyển sang “trợ thủ” đắc lực cho thị trường lao động

Vé máy bay toàn cầu có thể lập mặt bằng giá mới từ tháng 4

Giá vàng miếng SJC giảm 2 phiên liên tiếp

The Global City - Khi chuẩn quốc tế giao thoa nghệ thuật và phong cách sống toàn cầu

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy