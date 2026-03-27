Gần 14.000 ý kiến góp ý cho Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm

Tại hội nghị lấy ý kiến về đồ án Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, trước khi trình HĐND Thành phố thông qua, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội Nguyễn Trọng Kỳ Anh, cho biết đến ngày 26/3, Hội đồng thẩm định đồ án Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm đã tổng hợp được 13.722 ý kiến góp ý từ các bộ, ngành Trung ương, địa phương, các tỉnh thành lân cận, chuyên gia, tổ chức và cộng đồng dân cư có liên quan.

Trong tổng số ý kiến này, có sự tham gia của 8/14 bộ, ngành Trung ương; 6/7 tỉnh trong vùng; cùng với cơ bản đầy đủ ý kiến từ các sở, ngành Thành phố. Ngoài ra, 3/5 ban của Thành phố, 5/7 tổ chức, hội nghề nghiệp, 100/116 phường xã, 8/10 chuyên gia cũng đã gửi ý kiến góp ý. Đáng chú ý, ý kiến từ cấp cơ sở được ghi nhận khá rộng rãi, với 41/51 phường và 59/75 xã tham gia.

Theo đánh giá, các ý kiến nhìn chung đồng thuận với định hướng nghiên cứu của đơn vị tư vấn, đồng thời bổ sung nhiều nội dung quan trọng, sát thực tiễn.

Cụ thể, đối với các bộ, ngành Trung ương, ý kiến tập trung vào 5 nhóm chính, như: quan điểm, tầm nhìn và cấu trúc quy hoạch tổng thể; giao thông, không gian ngầm và kết nối vùng; phát triển kinh tế - xã hội; tài nguyên môi trường; tổ chức thực hiện... Trong khi đó, các địa phương trong vùng đóng góp ý kiến theo 4 nhóm vấn đề, đặc biệt quan tâm đến liên kết vùng, hành lang kinh tế, hạ tầng giao thông, môi trường và phát triển du lịch, di sản…

Ở cấp thành phố, các sở, ngành tập trung góp ý vào 6 nhóm vấn đề lớn là thể chế pháp lý, dữ liệu quy hoạch, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, hạ tầng đô thị, giáo dục - an sinh, không gian xanh và phát triển du lịch. Còn cấp cơ sở, các phường, xã đề xuất nhiều kiến nghị sát thực tiễn liên quan đến tổ chức không gian, quản lý đô thị, bảo tồn di sản, cải tạo khu dân cư hiện hữu, phát triển hạ tầng giao thông và bảo vệ môi trường…

Ngoài ra, các tổ chức xã hội, hội nghề nghiệp và chuyên gia cũng đóng góp những ý kiến chuyên sâu về kịch bản tăng trưởng, quy mô dân số, phát triển không gian đô thị, giao thông ngầm, an sinh xã hội và tái thiết đô thị…

Theo Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc, các ý kiến đã được nghiên cứu, tiếp thu và giải trình cơ bản, bảo đảm phù hợp với định hướng phát triển và yêu cầu thực tiễn. Trên cơ sở đó, cơ quan chuyên môn sẽ phối hợp với đơn vị liên quan để tổng hợp đầy đủ, hoàn thiện hồ sơ quy hoạch, trình cấp có thẩm quyền xem xét vào thời gian tới.

Nối tiếp nội dung này, đại diện các đơn vị, chuyên gia cũng tham gia trao đổi, đóng góp thêm ý kiến tại hội nghị nhằm hoàn thiện đồ án. Các ý kiến đều cho rằng việc tổ chức lấy ý kiến rộng rãi, đa chiều là bước quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng quy hoạch, hướng tới mục tiêu xây dựng Hà Nội phát triển bền vững, hiện đại nhưng vẫn giữ gìn bản sắc văn hiến đặc trưng.

Trong đó, đại diện Bộ Quốc phòng cơ bản thống nhất với nội dung đồ án quy hoạch, song đề nghị làm rõ hơn lộ trình, mốc thời gian và giải pháp xây dựng lực lượng quốc phòng - an ninh theo hướng chính quy, hiện đại. Đồng thời, cần nghiên cứu sâu các công trình ngầm mang tính lưỡng dụng, kết hợp phát triển hạ tầng với yêu cầu bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Tương tự, đại diện Bộ Công an đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo phối hợp với Công an Hà Nội để bổ sung, làm rõ hơn định hướng phát triển lực lượng Công an Thủ đô theo hướng chính quy, hiện đại, tinh nhuệ theo các nghị quyết của Trung ương; và cần được cụ thể về giải pháp, nguồn lực cũng như các trọng tâm phát triển…